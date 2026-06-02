Đưa quả thận đứt rời ra ngoài sửa rồi ghép lại vị trí cũ

Nam bệnh nhân 31 tuổi bị đứt rời cuống mạch thận sau tai nạn giao thông được bác sĩ ghép thận tự thân khẩn cấp, giữ lại chức năng thận.

Sáng 20/5, nam bệnh nhân 31 tuổi ở Hà Nội được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu sau tai nạn giao thông trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.

Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, vỡ gan độ 3 và chấn thương thận độ 5 - mức độ nặng nhất trong phân loại tổn thương thận. Trong khi tổn thương gan và lồng ngực chưa cần can thiệp ngoại khoa ngay, quả thận phải rơi vào tình trạng nguy kịch.

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, cho biết người bệnh bị tổn thương phức tạp tại rốn thận, đứt rời cuống mạch kèm huyết khối tĩnh mạch thận. Tình trạng này khiến chức năng lọc máu của thận mất đột ngột, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt, sốc mất máu và tử vong nếu không được xử trí khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện E kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động nhiều chuyên khoa hội chẩn để tìm phương án tối ưu.

Trước bài toán khó, êkíp điều trị quyết định lựa chọn phương án khó hơn là ghép thận tự thân để cứu quả thận.

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học thăm hỏi sức khoẻ người bệnh.

TS.BS Nguyễn Đình Liên giải thích đây là kỹ thuật đưa chính quả thận của người bệnh ra khỏi cơ thể để xử lý các tổn thương mạch máu, sau đó ghép trở lại. Thách thức lớn nhất nằm ở việc người bệnh mang nhiều tổn thương nặng cùng lúc, khiến quá trình phẫu thuật chịu áp lực rất lớn và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Một cuộc phẫu thuật khẩn cấp được triển khai dưới sự chủ trì của TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất ghép lại quả thận ngay tại vị trí hố thận ban đầu thay vì chuyển xuống hố chậu như kỹ thuật ghép thận tự thân thường quy.

Lựa chọn này giúp người bệnh tránh thêm một đường mổ mới và không phải thực hiện các thao tác cắm lại niệu quản phức tạp. Tuy nhiên, phẫu thuật viên phải làm việc trong vùng hố thận sâu và hẹp, khiến việc khâu nối mạch máu trở nên khó khăn hơn nhiều.

Khoảnh khắc căng thẳng nhất đến khi các mũi khâu vi phẫu cuối cùng hoàn tất. Êkíp mở kẹp mạch, dòng máu lập tức lưu thông trở lại. Từ màu xám nhợt do thiếu máu kéo dài, quả thận dần chuyển sang màu hồng khỏe mạnh và bắt đầu tiết những giọt nước tiểu đầu tiên.

Sau hơn 10 ngày điều trị, người bệnh hồi phục tốt. Các xét nghiệm sinh hóa và chẩn đoán hình ảnh cho thấy chức năng thận đã trở về bình thường, hệ thống mạch máu được tái tạo lưu thông ổn định và thận được tưới máu đầy đủ.

"Tôi được bác sĩ giải thích quả thận từng bị đứt rời nhưng được khâu nối và ghép lại vào vị trí cũ. Dù không hiểu hết các kỹ thuật chuyên môn, tôi cảm nhận rõ sức khỏe đang cải thiện từng ngày, ăn uống ngon miệng hơn, đi lại nhẹ nhàng và không còn cảm giác mệt mỏi như trước", người bệnh chia sẻ.

Theo Bệnh viện E, đây là ca ghép thận tự thân đầu tiên được thực hiện thành công tại bệnh viện. Thành công này không chỉ giúp người bệnh giữ lại quả thận tưởng chừng không thể cứu vãn mà còn cho thấy hiệu quả của mô hình cấp cứu đa chuyên khoa trong xử trí các ca chấn thương phức tạp.