2 loại cá "dễ ngậm" thủy ngân, cái số một cực kỳ quen thuộc

Không phải loại cá nào cũng tốt nếu ăn thường xuyên, có những loài cá chứa lượng thủy ngân cao đến mức các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế, dù hương vị của chúng rất hấp dẫn.

Cá thu

Theo Business Insider, hàm lượng thủy ngân trong cá thu có sự khác biệt đáng kể giữa các loài. Đặc biệt, những loài cá thu có kích thước lớn, tuổi thọ cao và nằm ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn thường tích tụ nhiều thủy ngân và kim loại nặng hơn so với các loài cá thu nhỏ.

Cá thu vua sống 15-20 năm, hàm lượng methylmercury cao.

Cá thu Tây Ban Nha: Một số quần thể có hàm lượng thủy ngân khá cao nên cần hạn chế ăn.

Cá thu Đại Tây Dương: Kích thước nhỏ, tuổi thọ ngắn (<5 năm), hàm lượng thủy ngân thấp và giàu Omega-3.

Cá thu Thái Bình Dương: Tương đối an toàn, không quá 250 gram mỗi tuần.

Cá kiếm

Cá kiếm thường được xếp vào nhóm cá có hàm lượng thủy ngân cao nhất, với 0,995 ppm. Loài cá này có kích thước lớn, tuổi thọ dài và chế độ ăn chủ yếu là các loài cá nhỏ hơn, khiến methylmercury tích tụ theo thời gian.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hàm lượng thủy ngân trong cá kiếm có thể vượt ngưỡng an toàn nếu tiêu thụ thường xuyên, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Cá vẫn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất có lợi cho sức khỏe. Chỉ cần chọn đúng loại, đúng kích thước, bữa cơm gia đình sẽ vừa thơm ngon vừa an tâm hơn. Hiểu biết về thủy ngân không phải để e ngại việc ăn cá, mà để trở thành người tiêu dùng thông thái hơn mỗi khi đi chợ.

Lựa chọn được cá tươi ngon không chỉ giúp món ăn giữ trọn hương vị tự nhiên mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Bí quyết nhận biết cá tươi chỉ trong vài phút

Cá là nguồn thực phẩm giàu đạm, vitamin và khoáng chất, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, để mua được cá tươi ngon và đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần lưu ý một số dấu hiệu nhận biết đơn giản nhưng hiệu quả.

Quan sát mắt cá

Mắt cá là một trong những bộ phận phản ánh rõ nhất độ tươi của cá. Cá mới thường có mắt sáng, trong, hơi lồi và linh hoạt. Ngược lại, nếu mắt cá đục màu, lõm sâu hoặc ngả vàng sẫm thì đó là dấu hiệu cá đã để lâu và chất lượng giảm sút.

Kiểm tra mang cá

Mang cá tươi thường có màu đỏ tươi hoặc hồng đậm, bề mặt sạch và không có nhớt. Nếu mang chuyển sang màu nâu, xám hoặc có mùi hôi khó chịu, rất có thể cá đã không còn tươi hoặc bảo quản không đúng cách.

Thử độ đàn hồi của thịt cá

Một cách đơn giản khác là dùng ngón tay ấn nhẹ vào thân cá. Cá tươi sẽ có độ đàn hồi tốt, phần thịt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Nếu thịt mềm nhũn, để lại vết lõm hoặc tiết nhiều nhớt, người mua nên cân nhắc trước khi lựa chọn.

Quan sát da và vảy

Da cá tươi thường sáng bóng, màu sắc tự nhiên, vảy bám chắc vào thân và ít bị bong tróc. Những con cá có lớp da xỉn màu, vảy dễ rơi hoặc khô ráp thường không còn giữ được độ tươi ngon.

Chú ý đến mùi

Cá tươi có mùi đặc trưng của nước ngọt hoặc nước biển nhưng khá nhẹ và dễ chịu. Nếu xuất hiện mùi tanh nồng, chua hoặc mùi lạ, đó có thể là dấu hiệu của quá trình phân hủy.

Kiểm tra vây cá

Vây cá cũng là chi tiết không nên bỏ qua. Vây còn nguyên vẹn, không rách nát, không khô quắt và giữ được màu sắc tự nhiên thường cho thấy cá vẫn còn tươi.

Chỉ với vài thao tác quan sát và kiểm tra đơn giản, người nội trợ có thể dễ dàng lựa chọn được những con cá tươi ngon, đảm bảo chất lượng cho bữa ăn gia đình và hạn chế nguy cơ mua phải thực phẩm kém an toàn.

(t/h Tri Thức, Lao Động)