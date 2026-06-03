Nắng nóng hơn 40 độ C thử thách sức khỏe bệnh nhân chạy thận

Trong những căn phòng trọ nhỏ xíu, những bệnh nhân chạy thận phải gồng mình chống chọi với nắng nóng gay gắt giữa lúc sức khỏe vốn đã suy kiệt vì bệnh tật.
Đối diện Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cơ sở 2 (phường Vinh Hưng, Nghệ An), khu nhà trọ được nhiều người gọi là “xóm chạy thận” là nơi sinh sống của khoảng 30 bệnh nhân suy thận. Họ đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, thuê trọ lâu dài để thuận tiện cho việc lọc máu định kỳ ba lần mỗi tuần. Những ngày qua, khi Nghệ An bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, các căn phòng trọ vốn chật hẹp càng trở nên ngột ngạt.
Căn phòng của vợ chồng ông Nguyễn Toàn Thắng (SN 1950, trú xã Quỳnh Hưng) nhỏ xíu, nóng hầm hập từ sáng đến tối. Sau gần 3 năm chạy thận, cánh tay ông xuất hiện nhiều vết kim tiêm. Ngồi ở góc phòng trọ, bà Hương (67 tuổi, vợ ông Thắng) chia sẻ: “Mấy hôm nay nóng quá, trong phòng chẳng khác gì cái lò nung. Hôm kia ông nhà tôi chạy thận về rất mệt, muốn nằm nghỉ một lát mà trằn trọc mãi không ngủ được vì nóng”.
Nhiều năm chống chọi với bệnh tật đã khiến sức khỏe và kinh tế của các bệnh nhân và gia đình người bệnh nơi đây dần cạn kiệt. Bởi vậy, đợt nắng nóng kéo dài càng khiến cuộc sống vốn khó khăn thêm phần vất vả.
Ngoài hiên phòng trọ, ông Lương Văn Thái (67 tuổi, trú xã Châu Hồng) cầm thêm một chiếc quạt tay để tự làm mát. Dù vừa điều trị trở về, ông vẫn không thể nằm nghỉ. “Nóng quá, nằm cũng không được. Người đã yếu vì bệnh, gặp thời tiết thế này càng thêm mệt mỏi”, ông nói.
Ngồi trước căn phòng trọ nhỏ, bà Đặng Thị Ba (73 tuổi, trú xã Quan Thành) liên tục lấy khăn nhúng nước lạnh rồi vắt lên đầu để hạ nhiệt. “Mấy hôm nay nóng quá nên ăn uống kém, người mệt lả. Tôi bị tụt huyết áp rồi ngất hai lần. Khi không chịu nổi nữa thì phải vào nhà tắm xối nước cho mát hoặc lấy khăn ướt lau người”, bà Ba kể.
5 năm chạy thận, cánh tay bà Ba đã chi chít những vết kim tiêm.
Không chỉ đối mặt với cái nóng, những bệnh nhân suy thận còn phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Trong khi người bình thường có thể uống nhiều nước để giải nhiệt, họ lại phải hạn chế tối đa lượng nước đưa vào cơ thể. “Nóng bức nên khát lắm, nhưng cũng chỉ dám nhấp môi cho đỡ khô cổ. Uống nhiều nước sẽ ảnh hưởng đến quá trình lọc máu. Cơm nước cũng khó ăn, nhìn thấy cơm là ngán”, bà Nguyễn Thị Khuyên (56 tuổi, trú xã Mường Ham) nói.
Bước qua năm thứ 4 chạy thận, thị lực của bà Nguyễn Thị Phúc (79 tuổi, trú xã Quỳnh Anh) suy giảm nghiêm trọng. Ở tuổi 80, ông Phạm Thệ vẫn lặng lẽ đồng hành, chăm sóc vợ từng bữa cơm, viên thuốc giữa những tháng ngày chống chọi với bệnh tật.
Đối với những người đang từng ngày giành giật sự sống với căn bệnh suy thận mạn tính, đợt nắng nóng cực đoan không chỉ là thử thách của thời tiết mà còn là cuộc chiến bào mòn sức khỏe. Trong ảnh, cựu chiến binh Phạm Văn Thìn (75 tuổi, trú xã Quế Phong) đã gần 3 năm gắn bó với những ca chạy thận định kỳ. Tuổi cao, bệnh nặng cùng cái nóng gay gắt khiến mỗi ngày điều trị của ông thêm phần nhọc nhằn.
Để chống chọi với cái nắng gay gắt, các bệnh nhân tại xóm chạy thận phải căng bạt che phủ lối đi giữa những dãy phòng trọ tạm bợ.
Nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của các bệnh nhân thêm phần khó khăn. Điều họ mong mỏi nhất là có một nơi ở mát mẻ hơn để giữ sức cho quá trình điều trị lâu dài.