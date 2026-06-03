Nắng nóng hơn 40 độ C thử thách sức khỏe bệnh nhân chạy thận

Không chỉ đối mặt với cái nóng, những bệnh nhân suy thận còn phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Trong khi người bình thường có thể uống nhiều nước để giải nhiệt, họ lại phải hạn chế tối đa lượng nước đưa vào cơ thể. “Nóng bức nên khát lắm, nhưng cũng chỉ dám nhấp môi cho đỡ khô cổ. Uống nhiều nước sẽ ảnh hưởng đến quá trình lọc máu. Cơm nước cũng khó ăn, nhìn thấy cơm là ngán”, bà Nguyễn Thị Khuyên (56 tuổi, trú xã Mường Ham) nói.