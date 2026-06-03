Người phụ nữ suýt mất mạng vì 1 VẬT DỤNG quen thuộc trên xe ô tô: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ tăng cao trong ngày nắng nóng

Một vật dụng hết sức bình thường, xuất hiện trong túi xách của nhiều phụ nữ, song lại được các chuyên gia cảnh báo về những rủi ro an toàn không ngờ tới khi ngồi trên ô tô.

Những ngày nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu giữ cơ thể mát mẻ và thoải mái khi di chuyển tăng cao. Với nhiều phụ nữ có mái tóc dài, kẹp tóc càng cua trở thành phụ kiện quen thuộc giúp búi tóc gọn gàng, hạn chế cảm giác nóng bức và tránh tóc che khuất tầm nhìn khi lái xe.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng vật dụng nhỏ bé này lại có thể tiềm ẩn những nguy cơ đáng lo ngại trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Theo các chuyên gia an toàn giao thông, các loại kẹp tóc cứng bằng nhựa hoặc kim loại thường có thiết kế nhiều răng nhọn và kết cấu chắc chắn.

Món đồ nhỏ nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi tham gia giao thông

Trong điều kiện va chạm mạnh hoặc khi túi khí bung ra, chúng có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng cho vùng đầu và cổ. Không chỉ vậy, thói quen chỉnh lại tóc hoặc kẹp tóc trong lúc điều khiển phương tiện cũng có thể khiến người lái mất tập trung, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố trên đường.

Cảnh báo này được đưa ra sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng từng xảy ra tại Anh. Theo tờ Mirror đưa tin, Jeena Panesar đã dùng một chiếc kẹp tóc càng cua để búi tóc trước khi lái xe từ nơi làm việc về nhà tại Swadlincote, Derbyshire (một thị trấn tại Anh).

Trong điều kiện sương mù dày đặc, chiếc xe của cô bất ngờ lao vào một cái cây, trượt khoảng 50 mét trước khi lật ngửa.

Cú va chạm mạnh khiến Jeena bị hất lên phía nóc xe. Trong khoảnh khắc đó, chiếc kẹp tóc cô đang đeo đã cắm sâu vào đầu, gây ra chấn thương nghiêm trọng.

Khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã phải lấy chiếc kẹp tóc ra khỏi đầu cô. Kết quả kiểm tra cho thấy Jeena bị một vết rách sâu dài khoảng 30 cm. Vụ tai nạn để lại hậu quả lâu dài khi các cơ vùng mặt của cô bị tổn thương vĩnh viễn, khiến cô mất khả năng cử động một phần lông mày.

Sau ba ngày điều trị tại bệnh viện, Jeena đã đăng tải câu chuyện của mình lên MXH nhằm cảnh báo những người khác về nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng kẹp tóc cứng trong ô tô.

Những chiếc kẹp tóc bằng kim loại với kết cấu cứng và các răng kẹp sắc nhọn có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng cho vùng đầu nếu không may xảy ra va chạm giao thông

Chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng cũng như các chuyên gia y tế và những người hoạt động trong lĩnh vực an toàn giao thông.

Nhiều chuyên gia đồng tình rằng thiết kế cứng của các loại kẹp tóc càng cua có thể tạo ra những điểm chịu lực nguy hiểm khi xảy ra tai nạn hoặc khi túi khí kích hoạt.

Hơn nữa, không lâu sau đó, một trường hợp tương tự tiếp tục được ghi nhận. Paisley Riley bị thương nặng khi chiếc kẹp tóc bằng nhựa cứng mà cô đang sử dụng cắm sâu vào phía sau đầu trong một vụ va chạm giao thông. Vết thương nghiêm trọng đến mức Paisley phải khâu 5 mũi.

Theo các chuyên gia, biện pháp đơn giản nhất là tháo bỏ các loại kẹp tóc bằng nhựa cứng hoặc kim loại trước khi lên xe. Thay vào đó, người dùng nên sử dụng dây buộc tóc bằng thun hoặc các loại dây buộc mềm để cố định tóc.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng không chỉ kẹp tóc, mọi loại trang phục và phụ kiện được sử dụng khi lái xe đều cần đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng quan sát và điều khiển phương tiện. Những món đồ tưởng như vô hại nhưng gây vướng víu hoặc hạn chế cử động có thể làm gia tăng rủi ro trong các tình huống khẩn cấp.

Nguồn: Mirror