Phát hiện 5 loại rau bán đầy chợ có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cao bậc nhất, nhiều người không biết vẫn chủ quan

Đây là những loại rau cần đặc biệt chú ý trong khâu làm sạch và chế biến nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Rau xanh là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, trong quá trình canh tác, thu hoạch và vận chuyển, rau củ có thể bị nhiễm đất cát, vi sinh vật hoặc trứng ký sinh trùng nếu nguồn nước tưới, đất trồng hoặc điều kiện vệ sinh không đảm bảo.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết nguy cơ không nằm ở bản thân loại rau mà chủ yếu đến từ môi trường canh tác và thói quen ăn sống. Dưới đây là những nhóm rau cần được làm sạch cẩn thận trước khi sử dụng.

Xà lách

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Xà lách là loại rau thường được sử dụng trong các món salad và ăn sống. Do không trải qua quá trình nấu chín nên nếu khâu sơ chế không kỹ, người ăn có thể tiếp xúc với vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc các tác nhân gây bệnh còn bám trên lá.

Khi chế biến, nên tách từng lá, rửa nhiều lần dưới vòi nước sạch và loại bỏ những phần dập nát. Đối với các loại xà lách cuộn, cần chú ý làm sạch kỹ phần lõi bên trong.

Rau thơm

Các loại rau thơm như húng quế, rau mùi, rau răm, tía tô hay kinh giới thường được dùng ăn sống kèm các món ăn. Do có nhiều lá nhỏ và khe kẽ nên đất cát và tạp chất dễ bám lại.

Nếu được trồng bằng nguồn nước ô nhiễm hoặc bón phân chưa xử lý đúng quy trình, rau thơm có thể mang theo vi sinh vật hoặc trứng ký sinh trùng. Vì vậy, đây là nhóm rau cần được rửa kỹ trước khi sử dụng.

Rau muống ăn sống

Rau muống là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, rau muống dùng làm gỏi hoặc ăn sống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu không được sơ chế đúng cách.

Các chuyên gia khuyến cáo nên lựa chọn nguồn rau rõ nguồn gốc, rửa kỹ dưới vòi nước sạch và hạn chế sử dụng rau sống tại những nơi không đảm bảo điều kiện vệ sinh.

Cải xoong

Cải xoong thường phát triển ở môi trường nhiều nước. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm, loại rau này có thể mang theo các tác nhân gây bệnh.

Trong một số nghiên cứu, các loại rau thủy sinh hoặc sinh trưởng ở môi trường nước tự nhiên được xem là nhóm cần đặc biệt lưu ý về vấn đề vệ sinh trước khi sử dụng. Do đó, cải xoong nên được rửa kỹ và ưu tiên chế biến chín.

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Các loại rau lá xanh có nhiều nếp gấp

Những loại rau như cải xoăn (kale), cải bẹ xanh, cải ngọt hoặc rau chân vịt (rau bina) có bề mặt lá rộng, nhiều nếp gấp nên dễ giữ lại đất cát, côn trùng nhỏ và chất bẩn từ môi trường.

Trước khi chế biến, nên tách từng lá để rửa dưới vòi nước chảy thay vì chỉ ngâm sơ qua nước. Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm, rau nấu chín thường là lựa chọn an toàn hơn.

Làm thế nào để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ rau củ?

Rửa rau đúng cách: Rửa dưới vòi nước chảy, tách riêng từng lá đối với rau ăn lá và loại bỏ phần dập nát. Không nên chỉ ngâm rau rồi sử dụng ngay.

Ưu tiên ăn chín uống sôi: Nấu chín kỹ giúp tiêu diệt phần lớn vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có thể hiện diện trên thực phẩm.

Giữ vệ sinh trong chế biến: Rửa tay bằng xà phòng trước khi sơ chế thực phẩm; vệ sinh dao, thớt và các dụng cụ nhà bếp thường xuyên.

Lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn: Ưu tiên rau củ có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo quy trình an toàn và bảo quản đúng quy cách.

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Các chuyên gia nhấn mạnh rằng rau xanh vẫn là thực phẩm cần thiết cho sức khỏe. Điều quan trọng không phải là kiêng ăn rau sống hoàn toàn mà là lựa chọn nguồn thực phẩm đáng tin cậy và thực hiện đúng các bước sơ chế để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.