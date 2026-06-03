Loại thịt được coi như "nhân sâm dưới nước", mùa hè nên ăn vì cực bổ dưỡng, giúp cơ thể khỏe khoắn, ít mệt mỏi

Mùa hè không chỉ là thời điểm lươn béo, chắc thịt và thơm ngon nhất trong năm mà còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là giai đoạn lý tưởng để bổ sung loại thực phẩm giàu dưỡng chất này vào thực đơn hàng tuần.

Từ lâu, dân gian đã truyền tai nhau câu nói: "Ăn lươn mùa hè, ăn sâm mùa đông". Nghe có vẻ phóng đại, nhưng thực tế lươn là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng bậc nhất, được ví như "nhân sâm dưới nước" nhờ hàm lượng protein, vitamin và khoáng chất dồi dào.

Vào đầu mùa hè, lươn thường đạt độ béo ngon nhất sau quá trình tích lũy năng lượng. Thịt lươn mềm, ngọt, ít chất béo nhưng lại chứa lượng đạm chất lượng cao, rất phù hợp cho những người thường xuyên mệt mỏi, suy nhược hoặc cần phục hồi thể lực.

Vì sao lươn được ví như "nhân sâm dưới nước"?

Không giống nhiều loại thịt đỏ dễ gây cảm giác nặng bụng trong những ngày nắng nóng, lươn có hàm lượng chất béo thấp nhưng giàu protein, vitamin A, vitamin B12, sắt, kẽm, phốt pho và nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể.

Theo BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, lươn là nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, vitamin B12, sắt và kẽm. Trên báo Thanh Niên, chuyên gia cho biết lươn từ lâu đã được xem là thực phẩm bồi bổ, hỗ trợ phục hồi thể trạng cho người mệt mỏi, suy nhược hoặc cần tăng cường dinh dưỡng sau thời gian lao động cường độ cao.

Đây cũng là lý do lươn được nhiều người lựa chọn vào mùa hè - thời điểm cơ thể dễ mất nước, giảm cảm giác ngon miệng và thường xuyên rơi vào trạng thái uể oải.

Nam giới thường xuyên mệt mỏi nên ăn lươn?

Trong y học cổ truyền, lươn được xem là thực phẩm có tác dụng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sinh lực và cải thiện thể trạng.

Ngày nay, nhiều nam giới phải đối mặt với tình trạng thức khuya, làm việc kéo dài, ít vận động khiến cơ thể suy giảm năng lượng. Lươn cung cấp nguồn protein dồi dào giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ phục hồi thể lực và giảm cảm giác mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Bên cạnh đó, lượng kẽm và vitamin nhóm B trong lươn cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe nam giới.

Phụ nữ ăn lươn có lợi gì?

Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng được khuyến khích bổ sung lươn vào thực đơn mùa hè.

Lươn chứa nhiều sắt, vitamin A và vitamin B12 - những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu và duy trì làn da khỏe mạnh. Việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất có thể giúp cơ thể hạn chế tình trạng xanh xao, thiếu sức sống, đồng thời hỗ trợ duy trì vẻ ngoài tươi tắn.

Một điểm cộng khác là thịt lươn tương đối ít chất béo. Nếu chế biến đúng cách như hấp, nấu canh hoặc hầm, đây vẫn là thực phẩm phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng.

Người lớn tuổi cũng nên bổ sung lươn

Lươn có kết cấu thịt mềm, dễ nhai và dễ tiêu hóa hơn nhiều loại thịt khác. Ngoài ra, thực phẩm này còn chứa lecithin - thành phần tham gia vào cấu tạo tế bào thần kinh.

Một số nghiên cứu cho thấy lecithin có vai trò hỗ trợ hoạt động não bộ, trong khi vitamin A giúp duy trì thị lực và sức khỏe miễn dịch.

Với người cao tuổi có thể trạng yếu hoặc ăn uống kém trong mùa hè, lươn là lựa chọn đáng cân nhắc để bổ sung dinh dưỡng.

Những món ngon từ lươn thích hợp cho mùa hè

Lươn có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như:

- Cháo lươn nghệ An - món ăn nổi tiếng giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa.

- Miến lươn nước hoặc miến lươn trộn - phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ.

- Lươn om chuối đậu - đậm đà, đưa cơm.

- Lươn hấp gừng - giữ được vị ngọt tự nhiên và hạn chế dầu mỡ.

- Canh lươn nấu rau răm hoặc rau ngổ - thanh mát, thích hợp trong những ngày nắng nóng.

Ăn lươn cần lưu ý điều gì?

Dù rất bổ dưỡng nhưng lươn không phải thực phẩm có thể ăn vô hạn.

- Các chuyên gia khuyến cáo lươn cần được chế biến chín kỹ trước khi sử dụng nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hoặc vi khuẩn.

- Người đang bị sốt, viêm họng cấp hoặc có các bệnh lý cần kiêng thực phẩm giàu đạm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

- Ngoài ra, mỗi tuần chỉ nên ăn từ 2 - 3 bữa lươn để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Việc kết hợp đa dạng thực phẩm vẫn là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Giữa vô số món ăn mùa hè, lươn có thể không phải thực phẩm đắt đỏ nhất, nhưng lại là một trong những lựa chọn giàu dinh dưỡng nhất. Nếu đang tìm kiếm một món ăn vừa ngon miệng, vừa giúp cơ thể khỏe khoắn, ít mệt mỏi trong những ngày nắng nóng, lươn chắc chắn là cái tên không nên bỏ qua.