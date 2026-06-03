Bác sĩ tim mạch nói thẳng: Có 8 thực phẩm tôi chẳng bao giờ ăn, số 1 toàn chất béo

Một bác sĩ tim mạch tiết lộ những thực phẩm ông "không bao giờ ăn" vì có thể làm tăng cholesterol xấu, gây hại cho tim mạch và mạch máu.

Giữ cho trái tim khỏe mạnh là một trong những việc quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt khi tuổi tác ngày càng tăng. Và một trong những cách hiệu quả nhất để làm điều đó chính là xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh.

Theo các chuyên gia, việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và đau tim.

Bác sĩ Mohammad Alo, người có gần 270.000 người theo dõi trên TikTok và tự giới thiệu là "Bác sĩ tim mạch của nước Mỹ", thường xuyên chia sẻ các kiến thức về sức khỏe tim mạch trên mạng xã hội.

Trong một video gần đây, ông nói: "Là một bác sĩ tim mạch, đây là những thực phẩm mà tôi tuyệt đối không bao giờ ăn."

Ông giải thích: "Có một số loại thực phẩm khi ăn vào sẽ làm tăng cholesterol LDL, khiến động mạch bị tắc nghẽn, dẫn đến đau tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ, bệnh động mạch ngoại biên, bệnh thận và hàng loạt vấn đề sức khỏe khác."

Cholesterol LDL là gì?

LDL (Low-Density Lipoprotein) thường được gọi là "cholesterol xấu".

Khi nồng độ LDL trong máu quá cao, các mảng bám có thể hình thành trong thành động mạch, làm hẹp lòng mạch và cản trở lưu thông máu. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Ngược lại, HDL (High-Density Lipoprotein) được xem là "cholesterol tốt". Theo Quỹ Tim mạch Anh (British Heart Foundation), HDL giúp vận chuyển lượng cholesterol dư thừa về gan để phân hủy và đào thải khỏi cơ thể.

Những thực phẩm bác sĩ tim mạch nói sẽ "không bao giờ ăn"

Bác sĩ Alo cho biết: "Đứng đầu danh sách là bơ động vật. Bơ gần như là chất béo bão hòa nguyên chất. Khi bạn ăn bơ, cholesterol LDL tăng lên và động mạch bắt đầu bị tắc nghẽn."

"Cũng nằm trong nhóm đó là các chất béo bão hòa khác: phô mai, thịt xông khói, mỡ động vật cô đặc, bơ ghee, dầu dừa, mỡ trong bít tết, da gà. Tất cả các chất béo bão hòa này đều làm tăng cholesterol LDL, do đó gây ra bệnh tim mạch."

Làm thế nào để giảm cholesterol?

Theo khuyến cáo của NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), có nhiều cách giúp hạ cholesterol máu, trong đó quan trọng nhất là hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa.

NHS khuyến nghị nên tăng cường các thực phẩm sau:

- Cá béo như cá thu, cá hồi

- Dầu ô liu

- Dầu hạt cải

- Gạo lứt

- Bánh mì nguyên cám

- Mì, pasta nguyên cám

- Các loại hạt

- Rau xanh và trái cây

Tập thể dục cũng rất quan trọng

Ngoài chế độ ăn uống, vận động thể chất là một trong những biện pháp hiệu quả để kiểm soát cholesterol.

NHS khuyến cáo người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần, tương đương khoảng 2,5 giờ.

Bên cạnh đó, hút thuốc lá cũng có thể làm tăng cholesterol và gây tổn thương mạch máu.

Cơ quan y tế này cũng khuyến cáo không nên uống quá 14 đơn vị cồn mỗi tuần, đồng thời nên phân bổ lượng rượu bia trong ít nhất 3 ngày khác nhau và có những ngày hoàn toàn không sử dụng đồ uống có cồn.