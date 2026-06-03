Những người có gan yếu thường có 4 đặc điểm này khi ngủ: Hãy kiểm tra ngay!

Những bất thường trong giấc ngủ có thể trở nên rõ rệt hơn khi gan bị tổn thương, đặc biệt nếu cơ thể không còn xử lý độc tố hiệu quả như bình thường.

Tờ Times of India trích dẫn kết quả của một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature and Science of Sleep vào năm 2018 cho thấy những người mắc bệnh gan thường gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ, duy trì giấc ngủ hoặc có một đêm nghỉ ngơi thực sự chất lượng. Một số người còn buồn ngủ nhiều vào ban ngày.

Theo đó, một nguyên nhân quan trọng là bệnh não gan. Đây là tình trạng xảy ra khi gan tổn thương không loại bỏ được độc tố hiệu quả, khiến các chất này tác động lên não. Ngoài ra, sự rối loạn melatonin - hormone giúp cơ thể nhận biết thời điểm cần ngủ - cùng những thay đổi về hormone, đường huyết và thân nhiệt cũng có thể khiến giấc ngủ trở nên khó khăn hơn.

4 đặc điểm khi ngủ thường gặp ở người có vấn đề về gan

1. Khó đi vào giấc ngủ

Người có gan yếu có thể gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ (Ảnh minh họa).

Khó đi vào giấc ngủ là một trong những rối loạn thường gặp ở người mắc bệnh gan. Dù đã lên giường nghỉ ngơi, người bệnh vẫn có thể trằn trọc, khó thư giãn và không dễ chìm vào giấc ngủ.

Theo nghiên cứu được Times of India dẫn lại, tình trạng này có thể liên quan đến việc nhịp ngủ - thức tự nhiên của cơ thể bị ảnh hưởng khi gan không còn hoạt động bình thường.

2. Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm

Không chỉ khó ngủ, người bệnh gan còn có thể ngủ không sâu, dễ thức giấc nhiều lần trong đêm. Một giấc ngủ liên tục bị gián đoạn khiến cơ thể không được nghỉ ngơi trọn vẹn, dù tổng thời gian nằm trên giường có thể kéo dài.

Tình trạng này nếu xuất hiện thường xuyên có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống, khiến người bệnh cảm thấy uể oải và thiếu năng lượng vào ngày hôm sau.

3. Ban đêm tỉnh táo nhưng ban ngày lại buồn ngủ

Buồn ngủ vào ban ngày (Ảnh minh họa).

Một biểu hiện đáng chú ý khác là chu kỳ ngủ - thức bị đảo lộn. Người bệnh có thể cảm thấy tỉnh táo vào ban đêm, khó ngủ đúng giờ, nhưng lại lờ đờ, buồn ngủ nhiều trong ngày.

Theo Times of India, đây có thể là biểu hiện liên quan đến bệnh não gan. Khi độc tố tích tụ do gan không xử lý được hiệu quả và ảnh hưởng đến chức năng não, giấc ngủ bị xáo trộn có thể là một trong những dấu hiệu xuất hiện sớm.

4. Ngủ dậy vẫn mệt mỏi, khó tập trung

Người có vấn đề về gan có thể cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày dù đã ngủ trong đêm. Việc ngủ không sâu, thường xuyên tỉnh giấc hoặc ngủ sai nhịp khiến cơ thể khó phục hồi đầy đủ.

Những rối loạn này có thể khiến người bệnh dễ cáu gắt, mệt mỏi và giảm khả năng hoạt động trong ngày. Nếu đi kèm tình trạng lú lẫn nhẹ hoặc thay đổi nhận thức, người bệnh cần đặc biệt lưu ý vì bệnh não gan có thể tiến triển từ nhẹ đến nghiêm trọng.

Không nên chủ quan với rối loạn giấc ngủ kéo dài

Có những dấu hiệu ở trên không đồng nghĩa chắc chắn bạn mắc bệnh gan. Tuy nhiên, với người đã có bệnh gan hoặc suy gan, những biểu hiện này cần được chú ý, nhất là khi kéo dài hoặc ngày càng nặng hơn.

Theo Times of India, việc cải thiện giấc ngủ ở người suy gan trước hết cần tập trung vào kiểm soát bệnh nền, đặc biệt là bệnh não gan. Bên cạnh việc tuân thủ hướng dẫn điều trị, người bệnh có thể lưu ý:

Duy trì giờ đi ngủ và thức dậy đều đặn mỗi ngày.

Giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh và thoáng mát.

Tránh ăn bữa quá no hoặc uống rượu bia trước giờ ngủ.

Hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ.

Ghi lại thời gian ngủ, số lần thức giấc và tình trạng mệt mỏi ban ngày để trao đổi với bác sĩ khi cần.

Một số thuốc hỗ trợ giấc ngủ có thể được cân nhắc trong từng trường hợp, nhưng không nên tự ý sử dụng. Khi gan bị tổn thương, khả năng xử lý thuốc của cơ thể có thể chậm hơn bình thường, làm tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn.