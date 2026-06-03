Đi làm về căng thẳng, tuyệt đối không được làm 5 điều này kẻo tim mạch "không chịu nổi"

Một bác sĩ tim mạch cảnh báo 5 việc nhiều người thường làm sau khi đi làm về có thể khiến cơ thể khó phục hồi, làm tăng nguy cơ tổn thương tim mạch theo thời gian.

Nhiều người có thể đang vô tình gây hại cho trái tim của mình, ngay cả khi nghĩ rằng bản thân đang chăm sóc sức khỏe bằng cách tập thể dục.

Bác sĩ tim mạch Francesco Lo Monaco, người sáng lập phòng khám The National Heart Clinic tại phố Harley (Anh), đã chia sẻ 5 điều ông tuyệt đối tránh làm sau một ngày làm việc dài và căng thẳng để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Theo ông, điều quan trọng nhất sau những ngày áp lực là phải dành thời gian phục hồi trước khi căng thẳng trở thành tình trạng mãn tính.

Tác giả cuốn sách The Heart Saviour cho biết: "Bạn sẽ không cảm nhận được tác hại của căng thẳng mãn tính ngay lập tức. Nhưng theo thời gian, nó sẽ xuất hiện qua chất lượng giấc ngủ, huyết áp và cuối cùng là các kết quả kiểm tra sức khỏe."

Ông khuyên rằng nếu có thể, hãy dành khoảng 20 phút đi bộ sau bữa trưa mỗi ngày và tận dụng khoảng thời gian này để thiết lập những mục tiêu giúp cơ thể phục hồi sau các giai đoạn căng thẳng.

Dưới đây là 5 điều bác sĩ Lo Monaco tránh làm sau một ngày đầy áp lực.

1. Bỏ qua giai đoạn phục hồi

Nhiều người cho rằng "phục hồi" chỉ dành cho những người vừa vận động cường độ cao. Tuy nhiên, một ngày làm việc căng thẳng cũng khiến cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Bác sĩ giải thích: "Hormone cortisol có thể duy trì ở mức cao trong nhiều giờ và chỉ số biến thiên nhịp tim (HRV) vẫn bị suy giảm. Nếu bạn không chủ động thư giãn bằng các bài tập thở hoặc các phương pháp kích hoạt dây thần kinh phế vị để làm dịu cơ thể, bạn sẽ cảm nhận rõ hậu quả vào ngày hôm sau."

Ông nhấn mạnh rằng việc sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài cuối cùng sẽ biểu hiện thành các vấn đề sức khỏe thực thể.

2. Tập luyện cường độ cao ngay sau giờ làm

Nhiều người tìm đến phòng gym để "xả stress" sau một ngày làm việc áp lực. Tuy nhiên, bác sĩ Lo Monaco cho rằng đây không phải lúc thích hợp để tập luyện quá nặng.

Ông nói: "Sau một ngày dài và căng thẳng, tôi chỉ tập khoảng 20 phút ở vùng nhịp tim Zone 2, tức là cường độ vừa phải đến mức vẫn có thể trò chuyện bình thường."

Mức vận động này tương đương khoảng 55%-65% nhịp tim tối đa.

Theo ông: "Mục tiêu là hỗ trợ cơ thể phục hồi chứ không phải tiếp tục thử thách nó khi hệ thần kinh đã chịu quá nhiều áp lực."

Ảnh minh họa

3. Ngâm nước đá để giảm mệt mỏi

Nhiều người chọn ngâm nước đá để giảm đau nhức cơ bắp hoặc chống viêm sau một ngày dài.

Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo phương pháp này không phù hợp nếu cơ thể vừa trải qua nhiều căng thẳng.

Ông giải thích: "Tiếp xúc với nước lạnh có nhiều lợi ích, nhưng phải đúng thời điểm. Nếu bạn vừa trải qua một ngày đầy áp lực, việc ngâm nước đá sẽ làm các mạch máu co lại nhiều hơn, trong khi hệ tuần hoàn vốn đã đang ở trạng thái căng thẳng."

Thay vào đó, ông ưu tiên các phương pháp làm ấm cơ thể và thư giãn.

4. Ăn tối quá muộn

Những ngày bận rộn thường khiến nhiều người ăn tối sát giờ đi ngủ.

Theo bác sĩ Lo Monaco, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn khuya có thể làm tăng huyết áp vào ban đêm.

Điều này khiến tim không có được khoảng thời gian nghỉ ngơi và phục hồi tự nhiên khi ngủ. Nếu tình trạng ăn muộn diễn ra thường xuyên, hệ tim mạch sẽ phải chịu áp lực kéo dài.

Ông khuyên nên kết thúc bữa ăn ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ.

5. Ngủ trong môi trường "ồn ào"

Theo bác sĩ, giấc ngủ chất lượng là chìa khóa để phục hồi sau căng thẳng.

Tuy nhiên, "tiếng ồn" không chỉ là âm thanh.

Ông cho biết ánh sáng từ màn hình, các thiết bị điện tử, thông báo điện thoại hay những kích thích từ công nghệ đều có thể tạo nên một môi trường ngủ không lý tưởng.

"Nếu cơ thể đã căng thẳng sẵn, ngay cả những yếu tố gây gián đoạn nhỏ trong phòng ngủ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến quá trình phục hồi."

Ông cho biết việc tối ưu môi trường ngủ đã giúp nhiều bệnh nhân cải thiện đáng kể chỉ số biến thiên nhịp tim - một dấu hiệu quan trọng phản ánh sức khỏe tim mạch.

Bác sĩ kết luận: "Tổn thương lâu dài không chỉ đến từ những ngày căng thẳng. Nó đến từ việc bạn liên tục không cho cơ thể cơ hội phục hồi sau những ngày như vậy."