4 loại nước thiên nhiên là "báu vật" thải độc, hút mỡ: Gan rất yêu

Tin vui là cả 4 loại nước được "gan yêu", giúp gan khỏe này chúng ta đều có thể tự pha chế tại nhà, bằng những nguyên liệu quen thuộc.

Gan là "nhà máy lọc độc" lớn nhất nhưng lại thường im lặng khi bị tổn thương. Ngay cả ung thư gan giai đoạn đầu cũng thường khó phát hiện bởi khả năng dự trữ của gan quá lớn, lại không gây ra cơn đau tại chỗ.

Trong khi đó, "nhà máy" quan trọng này lại rất dễ tổn thương bởi lối sống hàng ngày: Từ vận động, giờ giấc nghỉ ngơi, kiểm soát tâm trạng cho đến thói quen ăn uống. Trong khi đó, chế độ ăn uống giống như "con dao hai lưỡi" với gan. Nếu tiêu thụ đồ uống chứa cồn hay món ăn nhiều dầu mỡ hại gan thì 4 loại nước thiên nhiên dưới đây lại giúp thải độc, giảm mỡ và phòng bệnh gan:

1. Nước ép củ dền

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Củ dền đỏ chứa chất chống oxy hóa đặc biệt mạnh mẽ là betalain. Hoạt chất này đóng vai trò quan trọng trong việc thanh lọc máu, bảo vệ chức năng gan và kích thích khả năng tự thải độc của cơ thể. Thường xuyên bổ sung nước ép củ dền giúp giảm mức độ viêm trong gan, đồng thời giữ nồng độ các men gan AST và ALT ở ngưỡng ổn định.

Nước ép củ dền còn có thể giúp giảm mức độ viêm nhiễm trong gan và duy trì nồng độ men gan trong phạm vi bình thường. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên uống nước ép củ dền có xu hướng cải thiện chức năng gan, giảm mỡ gan.

- Cách dùng: Ép củ dền nguyên chất hoặc kết hợp cùng táo, cà rốt. Chỉ nên uống từ 1 đến 2 ly mỗi tuần để cơ thể hấp thu tốt nhất.

2. Nước chanh ấm

Chanh sở hữu khả năng đào thải độc tố cực mạnh. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong chanh giúp tăng cường hoạt động chống oxy hóa, hỗ trợ gan loại bỏ các chất độc hại ra ngoài cơ thể. Đặc biệt, đặc tính tự nhiên của chanh còn kích thích sản sinh mật, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển hóa chất béo và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ cho người hay ăn đồ dầu mỡ.

- Cách dùng: Pha nửa quả chanh tươi vào ly nước ấm dưới 50 độ (khoảng 200 - 300ml). Uống vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn để kích hoạt cơ chế tiêu mỡ cho gan.

2. Trà gừng tươi

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Gừng chứa thành phần gingerol mang đặc tính chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào gan khỏi sự tấn công của các gốc tự do, là nhân tố gây ung thư. Bên cạnh đó, trà gừng ấm giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường cung cấp oxy cho gan để đẩy nhanh quá trình loại bỏ độc tố và giảm mức độ viêm nhiễm. Gừng cũng được cho là giảm mỡ toàn thân và mỡ nội tạng, bao gồm cả mỡ gan.

- Cách dùng: Hãm vài lát gừng tươi với nước sôi trong 10 phút, uống khi còn ấm để đạt hiệu quả thanh lọc tốt nhất.

4. Trà mận ấm

Quả mận chứa hàm lượng axit citric cực cao, giúp giảm mệt mỏi cho gan và hỗ trợ phân giải các chất độc hại nhanh chóng nên tốt cho gan. Quả mận cũng rất giàu axit citric, một thành phần giúp giảm mệt mỏi cho gan và hỗ trợ phân giải rượu.

Đặc biệt, quả mận rất hiệu quả trong việc làm giảm các triệu chứng say rượu bằng cách nhanh chóng loại bỏ độc tố khỏi gan. Thức uống từ mận giúp kích hoạt chức năng tiêu hóa của dạ dày và đường ruột, bảo vệ hệ thống tiêu hóa không bị quá tải sau khi tiêu thụ quá nhiều thực phẩm nặng nề để giảm gánh nặng cho gan.

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- Cách dùng: Dùng mận tươi hoặc mận khô hãm với nước ấm, uống sau bữa ăn để thanh lọc cơ thể và giảm đầy bụng.

Đương nhiên, ngoài uống điều độ 4 loại nước tốt cho gan trên thì còn cần tránh xa rượu bia, kiểm soát chặt lượng đồ uống có đường. Đồng thơi nớ là nước lọc luôn được ưu tiên hàng đầu trong tổng số chất lọc nạp vào cơ thể!

Nguồn và ảnh: Daum, Chosun, Healthy D