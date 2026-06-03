Bị sét đánh trúng đúng ngày sinh nhật, cô gái 28 tuổi sống sót khiến nhiều người khó tin

Bị sét đánh trúng đúng ngày sinh nhật cô gái 28 tuổi thoát chết trong hoàn cảnh đến nay vẫn khiến nhiều người không khỏi rùng mình và tò mò về "bí ẩn" phía sau sự sống sót khó tin này.

Sét đánh là một trong những hiện tượng tự nhiên nguy hiểm và khó lường nhất trên Trái Đất, từng cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm. Tuy nhiên, bên cạnh những bi kịch, thế giới cũng ghi nhận không ít trường hợp hy hữu khi nạn nhân bị sét đánh trực tiếp nhưng vẫn sống sót, thậm chí hồi phục một cách khó tin.

Từ những câu chuyện ở Mỹ, châu Phi đến châu Âu, có người từng ngừng tim rồi được cứu sống, có người mang di chứng suốt đời nhưng vẫn vượt qua cửa tử, tất cả tạo nên những trường hợp hiếm gặp khiến giới khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu và lý giải.

Kỳ lạ người phụ nữ tên Amber Escudero-Kontostathis thoát chết dù bị sét đánh. Ảnh: Vcstar.

Điển hình trường hợp Amber Escudero-Kontostathis, 28 tuổi, đã trải qua một trải nghiệm sinh tử hiếm gặp khi bị sét đánh trúng vào ngày 4/8/2022 tại quảng trường Lafayette, gần Nhà Trắng (Washington DC, Mỹ). Điều trớ trêu là hôm đó cũng chính là sinh nhật của cô.

Theo Washington Post, khi lực lượng y tế tìm thấy Amber giữa hiện trường hỗn loạn, cơ thể cô đã chuyển sang màu tím sẫm và xám dấu hiệu cho thấy chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ba người khác trong sự việc, gồm một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi đến từ Wisconsin và một nam nhân viên ngân hàng 29 tuổi ở California, đã không qua khỏi.

Các nhà khoa học cho biết tia sét đã đánh xuống một cái cây, sau đó lan xuống mặt đất và bật ngược trở lại, tạo nên một chuỗi phóng điện nguy hiểm trong khu vực. Các bác sĩ nhận định việc Amber sống sót là "một phép màu".

Ký ức cuối cùng của cô trước tai nạn chỉ là cơn bão bất ngờ ập đến giữa cái nóng oi bức. Trước đó không lâu, cô còn nhắn cho người thân rằng: "Cả ngày em thấy như 40 độ C. Giờ thì có sấm sét rồi."

Cú sét kinh hoàng không chỉ khiến tim Amber ngừng đập tạm thời mà còn gây tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh. Chiếc máy tính bảng cô mang theo bị nổ tung, còn chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay thì bị nóng chảy. Cô cũng bị bỏng ở bụng và đùi do thiết bị đè lên trong khoảnh khắc tai nạn.

"Tôi không sống sót nhờ phép màu, mà nhờ những người xa lạ đã lao vào cơn bão để cứu tôi," Amber chia sẻ.

Hành trình hồi phục sau đó là chuỗi ngày đầy đau đớn. Cô phải tập lại từ việc đi đứng cơ bản, đồng thời đối mặt với nhiều triệu chứng kéo dài như cảm giác bỏng rát, tê lạnh, ngứa buốt và đau nhức xương. Có thời điểm, cơn đau dữ dội khiến cô phải la hét hàng giờ liền.

Dù tình trạng đã cải thiện theo thời gian và cô có thể đi lại, Amber vẫn chịu di chứng mất cảm giác từ lưng dưới đến đùi, khiến việc kiểm soát bước đi trở nên khó khăn, như thể "đang lơ lửng trên chính cơ thể mình".

Theo Hội đồng An toàn Sét Quốc gia Mỹ, nguy cơ một người bị sét đánh trong đời là khoảng 1 trên 19.000. Trung bình mỗi năm tại Mỹ vẫn có khoảng 22 người thiệt mạng vì hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm này.

Những câu chuyện tưởng như phi thường ấy không chỉ cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên, mà còn nhắc nhở con người về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết nơi đôi khi, một khoảnh khắc cũng đủ làm nên kỳ tích.

Cách tránh bị sét đánh khi ở ngoài trời

- Nếu không kịp tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối tránh đứng dưới cây cao, khu vực trống trải hoặc nơi cao hơn xung quanh. Tránh xa các vật kim loại như xe đạp, hàng rào, thiết bị điện.

- Hãy di chuyển đến nơi thấp, khô ráo; đứng chụm người, thu nhỏ diện tích tiếp xúc với mặt đất, nhón chân và tuyệt đối không nằm xuống. Không tụ tập thành nhóm gần nhau.

- Rời xa ao hồ, biển, mương nước và cả các sườn núi hay đỉnh cao vì đây là những khu vực rất dễ bị sét đánh.

- Nếu cảm thấy tóc dựng lên hoặc có cảm giác tê như điện, hãy lập tức ngồi thấp xuống, cúi người, bịt tai và tránh chạm tay xuống đất.

- Trong ô tô hoặc phương tiện có vỏ kim loại kín như xe buýt, tàu hỏa, bạn thường an toàn nếu không chạm vào khung kim loại. Ngược lại, các phương tiện hở sẽ rất nguy hiểm.

- Sau khi nghe tiếng sấm cuối cùng, nên đợi ít nhất 30 phút trước khi rời nơi trú ẩn.