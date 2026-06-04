Bỏ ăn cơm suốt nửa năm, người đàn ông sốc nặng khi nhận "tin dữ"

Lo đường huyết cao, người đàn ông không ăn cơm, tránh xa các thực phẩm giàu tinh bột. Không ngờ kết quả khi đi khám khiến ông bàng hoàng.

Ông Chen ở Trung Quốc đọc được thông tin rằng lượng đường trong máu cao do ăn quá nhiều cơm. Bởi vậy, để tránh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ông đã thử không ăn các thực phẩm giàu tinh bột bao gồm cả cơm. Kết quả sau 20 ngày, lượng đường huyết của ông Trần giảm rất nhiều. Bởi vậy, ông tiếp tục duy trì thói quen này.

Tuy nhiên, điều không ngờ là nửa năm sau, ông Trần lại phát hiện mắc bệnh tiểu đường.

Glucose (đường) được tạo ra từ các thực phẩm mà chúng ta ăn hằng ngày là nguồn năng lượng nuôi các tế bào của cơ thể. Khả năng chuyển đổi đường từ các nhóm thức ăn là tinh bột: 100%; chất đạm: 60%; chất béo: < 10%.

Thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, sữa khi vào dạ dày - ruột chuyển hóa thành axit amin nuôi cơ thể. Số dư thừa chuyển đổi thành đường glycogen dự trữ. Do đó, ăn quá nhiều đạm cũng làm gia tăng đường máu dẫn tới mắc bệnh tiểu đường. Bởi vậy, dù nhiều người không hoặc ít ăn cơm (tinh bột), tăng cường ăn thịt, trứng, cá, uống sữa nhưng tỉ lệ mắc tiểu đường vẫn tăng.

Ảnh minh hoạ.

Các trường hợp loại bỏ tuyệt đối tinh bột còn đối mặt với nhiều hậu quả. Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Lancet , các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của 15.000 người và phát hiện hấp thụ quá ít hoặc quá nhiều tinh bột đều làm giảm tuổi thọ. Bắt đầu từ tuổi 50, việc hấp thụ quá nhiều tinh bột sẽ làm giảm tuổi thọ 1 năm nhưng hấp thụ quá ít thậm chí còn làm giảm tới 4 năm.

4 tác hại nếu bỏ cơm thường xuyên

-Gây mất tập trung, giảm trí nhớ: Tinh bột là chất dinh dưỡng không thể thiếu để giúp não bộ hoạt động bình thường. Bởi vậy không ăn cơm làm cho bạn thiếu hụt tinh bột, dẫn đến khó tập trung vào học tập, làm việc. Nếu không ăn các thực phẩm giàu chất bột đường, chúng ta có khả năng mất trí nhớ.

Cụ thể, một số người không ăn những thực phẩm giàu tinh bột trong vòng 1 tuần thì sẽ tổn thương trí nhớ và khả năng nhận thức. Nếu dung nạp chất đường, bột không đủ có thể sẽ làm giảm lượng đường glucose cần thiết để cung cấp cho tế bào não, từ đó ảnh hưởng tới tư duy, trí nhớ và học tập…

Ảnh minh hoạ.

-Gây mất ngủ: Nhiều người nghĩ rằng có thể giảm cân bằng cách nhịn ăn bữa tối, thế nhưng với những người lao động nặng thì đây cũng là quan niệm sai lầm. Bạn có thể ăn nhẹ nhàng nhưng phải đầy đủ chất để cơ thể hoạt động bình thường.

Không ăn cơm sẽ dễ dàng khiến cơ thể bị thiếu hụt bột đường, ảnh hưởng tới hoạt động của não bộ, từ đó gây mất ngủ vào ban đêm. Ngoài ra, nhịn ăn buổi tối sẽ khiến cơn đói trở nên cồn cào và bạn sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, ngủ không ngon giấc.

-Gây hạ đường huyết: Không ăn cơm khiến cơ thể không có đủ dinh dưỡng để hoạt động bình thường sẽ khiến bạn đói, dẫn tới hạ đường huyết.

-Gây suy nhược cơ thể: Không ăn cơm hoặc ăn quá ít cơm có thể khiến cơ thể suy nhược do thiếu hụt dinh dưỡng. Thiếu vitamin nhóm B đặc biệt quan trọng đối với cơ thể có trong cơm bao gồm các loại: vitamin B1, vitamin B2, niacin, folate, vitamin B6, B12, biotin và pantothenie axit… làm sức đề kháng, làm chậm quá trình chuyển hóa năng lượng, trao đổi chất, hạn chế sự phát triển của tế bào, gây mất cân bằng hệ thống thần kinh.