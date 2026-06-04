Nhiều người trẻ ngày nay thường tìm đến mát xa, bấm huyệt để thư giãn, giảm đau nhức sau khi ngồi lâu, lười vận động hoặc đơn giản là xem như thú "chữa lành".

Đau cổ vai gáy, thắt lưng dai dẳng vì ngồi làm việc nhiều giờ mỗi ngày, một người đàn ông 27 tuổi họ Hứa ở Dương Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã tìm đến một cơ sở mát xa với hy vọng cơ thể sẽ dễ chịu hơn. Thế nhưng, buổi mát xa tưởng chừng giúp giảm đau lại biến thành cơn ác mộng khiến anh suýt phải sống chung với tàn tật suốt đời.

Ảnh minh họa

Theo truyền thông địa phương, anh Hứa thường ngồi trước máy tính khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Dù đã sử dụng thuốc dán và thuốc giảm đau, tình trạng đau nhức vùng cổ và vai gáy vẫn tái đi tái lại.

Nghe nhiều người giới thiệu về một cơ sở mát xa có dịch vụ "nắn xương" giúp giảm đau nhanh và điều chỉnh "cổ rùa" do ngồi sai tư thế của mình, anh quyết định tới trải nghiệm dù giá cả khá cao. Điều đáng nói là anh Hứa không hề hay biết cơ sở này không được cấp phép thực hiện các kỹ thuật điều trị hay nắn chỉnh cột sống. Sau này anh thừa nhận, thật ra anh còn chưa từng nghĩ đến điều này cho đến khi sự cố xảy ra.

Khi thực hiện thao tác nắn chỉnh vùng cổ, kỹ thuật viên bất ngờ dùng lực mạnh để xoay và bẻ cổ bệnh nhân. Ngay sau tiếng "rắc" phát ra, chàng trai 27 tuổi cảm thấy đau nhói dữ dội và lập tức yêu cầu dừng lại. Chỉ ít phút sau, cơ thể anh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Phần thân dưới dần mất cảm giác. Từ vùng ngực trở xuống, anh gần như không còn cảm nhận được các kích thích bên ngoài. Hai chân anh yếu đi nhanh chóng, thậm chí bị véo cũng không còn cảm giác đau.

Quá hoảng sợ, anh Hứa nhờ nhân viên quán mát xa gọi xe cấp cứu rồi đến thẳng Trung tâm Y tế Cao cấp Bắc Kinh Thượng Hải thuộc Bệnh viện trực thuộc Đại học Dương Châu (Giang Tô, Trung Quốc).

Kết quả chụp cộng hưởng từ khiến chàng trai trẻ sốc nặng. Các bác sĩ phát hiện anh Hứa bị thoát vị đĩa đệm cổ cấp tính tại vị trí C3 và C4. Khối đĩa đệm bị đẩy lệch đã chèn ép nghiêm trọng vào tủy sống, gây tổn thương thần kinh cấp tính. Theo đánh giá của bác sĩ, nếu không được phẫu thuật ngay lập tức, nguy cơ tàn tật vĩnh viễn là rất cao.

Ê kíp phẫu thuật cột sống của bệnh viện sau đó nhanh chóng tiến hành can thiệp khẩn cấp. Dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ loại bỏ phần nhân đĩa đệm bị tổn thương và giải phóng sự chèn ép lên tủy sống.

May mắn là ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ngay trong ngày đầu tiên sau mổ, anh Hứa đã có thể ra khỏi giường và đi lại với sự hỗ trợ của nẹp cổ. Tình trạng tê bì giảm rõ rệt và cảm giác dần hồi phục ở những ngày tiếp theo.

Ảnh minh họa

Từ vụ việc của anh Hứa, Giáo sư Rong Wei, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống của bệnh viện đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của các dịch vụ mát xa kết hợp nắn chỉnh xương khớp.

Theo ông, hiện nay không ít người có thói quen tìm đến các cơ sở mát xa khi bị đau cổ vai gáy hoặc đau lưng kéo dài. Tuy nhiên, nhiều người lại quá tin vào những lời quảng cáo như "nắn xương", "bẻ cổ", "đưa đốt sống về đúng vị trí" mà không tìm hiểu kỹ trình độ chuyên môn của người thực hiện. Cũng có người quá chủ quan, tham rẻ, bị lôi kéo. Nhưng dù vì lý do gì thì cũng rất nguy hiểm.

Bởi cột sống cổ là khu vực đặc biệt nhạy cảm, chứa nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Chỉ một thao tác sai hoặc dùng lực quá mạnh cũng có thể gây tổn thương đĩa đệm, chèn ép tủy sống và dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Các bác sĩ cho biết những trường hợp đau mỏi cơ thông thường có thể được cải thiện bằng mát xa đúng kỹ thuật, chườm ấm, vật lý trị liệu hoặc các bài tập phục hồi chức năng phù hợp. Tuy nhiên, những người đã mắc bệnh lý cột sống hoặc xuất hiện các dấu hiệu như tê bì tay chân, yếu cơ, đi lại mất thăng bằng cần đặc biệt thận trọng với các động tác bẻ cổ hay nắn chỉnh xương khớp.

Trường hợp của chàng trai 27 tuổi là lời nhắc nhở rằng không phải dịch vụ mát xa nào cũng an toàn. Một động tác bẻ cổ tưởng chừng đơn giản nhưng nếu được thực hiện bởi người không đủ chuyên môn có thể để lại hậu quả nặng nề, thậm chí cướp đi khả năng vận động của người bệnh chỉ trong vài phút.

Nguồn và ảnh: Sohu, TOPick, Cool Health