Người phụ nữ uống nước pha mật ong suốt 1 năm, đi khám sức khỏe bác sĩ bất ngờ hỏi: "Chị đã làm gì vậy?"

Một người phụ nữ duy trì thói quen uống nước pha mật ong mỗi sáng trong suốt một năm. Khi đi khám sức khỏe trở lại, sự thay đổi ở một số chỉ số khiến bác sĩ không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, điều tạo nên khác biệt có thể không phải là mật ong như nhiều người vẫn nghĩ.

Ở tuổi 67, bà Lưu (Trung Quốc) đi khám sức khỏe định kỳ và nhận được kết quả không mấy khả quan. Đường huyết lúc đói ở ngưỡng tiền tiểu đường, triglyceride tăng cao và số đo vòng eo cũng âm thầm gia tăng theo thời gian.

Bác sĩ khuyên bà nên hạn chế đồ ngọt, thực phẩm nhiều dầu mỡ và điều chỉnh lối sống. Trên đường về nhà, bà được người quen mách rằng uống một cốc nước mật ong vào mỗi buổi sáng có thể giúp cải thiện sức khỏe. Tin tưởng lời khuyên này, bà duy trì thói quen uống nước mật ong mỗi ngày suốt một năm.

Đến lần tái khám tiếp theo, bác sĩ nhận thấy nhiều chỉ số chuyển hóa của bà Lưu đã cải thiện đáng kể so với một năm trước. Bất ngờ trước sự thay đổi này, ông liền hỏi: "Suốt một năm qua, chị đã làm gì vậy?"

Nghĩ rằng đây là "công lao" của mật ong, bà hào hứng chia sẻ với bác sĩ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ thói quen sinh hoạt trong suốt một năm qua, bác sĩ lại đưa ra một kết luận khác.

Theo lời kể của bà Lưu, kể từ khi bắt đầu uống nước mật ong, nhiều thói quen trong cuộc sống của bà cũng thay đổi.

Trước đây bà thường bỏ qua việc uống nước vào buổi sáng và ăn sáng bằng sữa đậu nành ngọt cùng bánh quẩy. Sau đó, bà chuyển sang uống nước ngay sau khi thức dậy và lựa chọn bữa sáng cân đối hơn với trứng, sữa và ngũ cốc nguyên hạt. Bà cũng dần từ bỏ nước ngọt, uống đủ nước trong ngày, hạn chế ăn vặt buổi tối và đi ngủ sớm hơn.

Sau khi nghe xong, bác sĩ giải thích rằng điều giúp sức khỏe bà cải thiện không phải là mật ong, mà chính là những thay đổi tích cực trong lối sống.

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy việc giảm đồ uống có đường, kiểm soát cân nặng, ngủ đủ giấc và tăng cường vận động có thể cải thiện rõ rệt đường huyết, mỡ máu cũng như nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

Mật ong có phải là "thực phẩm thần kỳ"?

Nhiều người cho rằng mật ong là thực phẩm tự nhiên nên hoàn toàn lành mạnh và có thể sử dụng thoải mái. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết mật ong về bản chất vẫn là một nguồn đường, không phải thực phẩm chức năng có khả năng "thần kỳ" cải thiện sức khỏe.

Thành phần chính của mật ong là glucose và fructose - những loại đường đơn có khả năng cung cấp năng lượng nhanh cho cơ thể. Điều này đồng nghĩa với việc mật ong vẫn được xếp vào nhóm đường tự do cần hạn chế trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, lượng đường bổ sung mỗi ngày nên được kiểm soát ở mức thấp, lý tưởng dưới 25 g và không vượt quá 50 g/ngày đối với người trưởng thành.

Vì vậy, nếu trong ngày bạn đã tiêu thụ bánh ngọt, sữa chua có đường, nước ngọt, trà sữa hoặc các loại nước ép đóng chai, việc bổ sung thêm nhiều mật ong có thể khiến tổng lượng đường nạp vào cơ thể vượt mức khuyến nghị.

Một số người nhận thấy sức khỏe cải thiện sau khi uống nước mật ong thực chất thường là do họ đồng thời thay đổi nhiều thói quen khác như giảm tiêu thụ đồ uống có đường, ăn uống điều độ hơn, hạn chế ăn vặt, ngủ sớm, vận động nhiều hơn.

Những yếu tố này mới là nguyên nhân chính giúp các chỉ số chuyển hóa được cải thiện.

Đối với người mắc tiền tiểu đường hoặc tiểu đường, mật ong không phải là "phiên bản lành mạnh" của đường trắng vì vẫn có thể làm tăng đường huyết và cần được tính vào tổng lượng carbohydrate hàng ngày.

Ai nên thận trọng khi uống nước mật ong?

Các chuyên gia lưu ý một số nhóm đối tượng cần cân nhắc khi sử dụng mật ong thường xuyên:

Người bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường: cần kiểm soát lượng mật ong như các nguồn đường khác.

Người đang giảm cân: mật ong vẫn chứa calo và có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào nếu sử dụng thường xuyên.

Người có nguy cơ sâu răng: đường trong mật ong là nguồn dinh dưỡng cho vi khuẩn trong khoang miệng.

Người dị ứng với phấn hoa hoặc sản phẩm từ ong có nguy cơ gặp phản ứng dị ứng.

Trẻ dưới 1 tuổi: không nên sử dụng mật ong do nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh.

Theo Toutiao