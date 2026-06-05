Bệnh nhân từ Anh, Nhật đưa con về Hà Nội thăm "bố Chiến": Chuyện một cậu học trò giỏi Sinh đến với sản khoa và hỗ trợ sinh sản

Những câu chuyện xúc động của vị bác sĩ tài tâm vẹn tròn Nguyễn Ngọc Chiến dẫn được hé lộ...

Tháng 10 năm 2025, 1 bệnh nhân có PARA 0000, kinh nguyệt đều, khỏe mạnh có tiền sử hiếm muộn, từng điều trị hỗ trợ sinh sản nhiều lần tìm đến BS Nguyễn Ngọc Chiến.

Cô kể, năm 2021 đã làm IUI 1 chu kỳ thất bại. Năm 2022 thực hiện IVF chu kỳ đầu, thu được 10 noãn, có 2 phôi ngày 3 nhưng chuyển 3 lần thất bại, không còn phôi ngày 5.

Niềm mong mỏi con khiến cặp vợ chồng không thể chùn bước. Thất vọng rồi lại nuôi hi vọng. Tháng 4/2024, cặp đôi quyết định làm IVF lần 2. Lần này chọc hút được 32 noãn, trong đó 13 MII, 9 MI, 6 GV, 6 bất thường, tạo được 2 phôi ngày 2; nuôi 8 phôi lên ngày 5, còn 1 phôi ngày 6 độ 3. Hiện đã hết phôi.

Bệnh nhân tìm đến BS Chiến khi nhận thấy không còn đường để đi, không còn hướng để điều trị sau nhiều lần lạm dụng xét nghiệm dẫn đến thất bại tìm con. Sau khi tìm hiểu tiền sử khám chữa bệnh, thăm khám trực tiếp cho 2 vợ chồng, BS Chiến tư vấn bơm IUI. Kết quả, sản phụ mang song thai, hiện được 31 tuần, duy trì khám thai định kỳ với BS Chiến. Tới đây, vợ chồng cô cũng "order" sẵn BS Chiến trong lần mổ lấy thai, để có những đứa con khỏe mạnh mang về.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến.

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Đây chỉ là một trong hàng nghìn ca bệnh được BS Nguyễn Ngọc Chiến (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City) hỗ trợ sinh sản thành công.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1982) từ một bác sĩ hỗ trợ sinh sản sản phụ khoa, anh hiện là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Những năm tháng học phổ thông, BS Chiến được tuyển chọn vào đội tuyển Sinh học, được tham dự thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải Ba, được chọn thẳng vào Đại học Y Hà Nội. Không sinh ra trong gia đình truyền thống, BS Chiến vẫn quyết định chọn nghề y vì ước mơ muốn trở thành bác sĩ cứu chữa cho bệnh nhân. Vào đại học Y Hà Nội, kết thúc năm thứ nhất, anh giành được suất học bổng toàn phần sang Cu Ba, sau đó học lên thạc sĩ và chuyên gia sản phụ khoa ở đây. Ban đầu, BS Chiến quyết định quay về Việt nam sau 7 năm học ở nước bạn Cuba nhưng sau đó lại quyết định lựa chọn chuyên ngành sản phụ khoa và quay lại Cuba để học chuyên về lĩnh vực này vì "văn hóa Cuba ăn vào máu". Ý định ban đầu của BS Chiến là trở thành bác sĩ ngoại khoa, được tham gia nhiều ca mổ. Sau đó cảm thấy không phù hợp, anh nhanh chóng quyết định chọn sản khoa vì "vừa có nội, vừa có ngoại".

Là bác sĩ hỗ trợ, đồng hành cùng bệnh nhân từ lúc mong con đến khi có đứa con khỏe mạnh về nhà

Không chỉ là bác sĩ điều trị hiếm muộn thông thường, BS Nguyễn Ngọc Chiến là một trong ít bác sĩ có thể làm hết các công đoạn từ thăm khám, kê phác đồ cá thể hóa, chọc hút trứng (noãn), chuyển phôi và theo dõi thai kì cho đến khi có đứa con mang về.

Hành trình ấy không dễ dàng. Nhưng với BS Chiến, điều ấy khiến anh yên tâm hơn và cũng được bệnh nhân tin tưởng nhiều hơn. Mỗi ca bệnh, mỗi hoàn cảnh ở bước đường cùng trên hành trình tìm con, dù có thế nào anh cũng sẽ trấn an: "Em yên tâm". 1 câu nói ngắn gọn nhưng ấm áp, giúp người bệnh thêm niềm tin, vững lòng trước mỗi quyết định điều trị.

Là bác sĩ luôn hướng bệnh nhân tới lựa chọn ít tốn kém nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất

Không chỉ cá thể hóa điều trị cho từng trường hợp cụ thể, BS Nguyễn Ngọc Chiến còn nổi tiếng là người không lạm dụng xét nghiệm, không lạm dụng thuốc cũng như kỹ thuật hiện đại trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Nhờ vậy giúp hạn chế chi phí cho bệnh nhân, trong khi vẫn đạt hiệu quả cao.

"Tôi luôn hướng bệnh nhân tới lựa chọn ít tốn kém nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất có thể. Bởi vậy, mỗi cặp vợ chồng tìm đến, tôi chưa bao giờ vội vàng tư vấn làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) ngay", BS Chiến chia sẻ.

Bác sĩ gắn với chữ "tiên phong" trong nhiều kỹ thuật tại Việt Nam…

BS Nguyễn Ngọc Chiến kể, từ năm 2019, anh bắt đầu chuyển phôi khảm. Phôi khảm là phôi sau sàng lọc, có cả tế bào bình thường và bất thường. Vào thời điểm năm 2019 khi các bác sĩ thường tư vấn loại bỏ những phôi này thì anh không lựa chọn như vậy.

Niềm tin vào lựa chọn ấy đã giúp BS Chiến thành công. Hiện tại sau anh, nhiều bác sĩ cũng đã chuyển phôi khảm, có báo cáo kết quả chuyển phôi khảm, bên cạnh nhiều bác sĩ khác chưa cập nhật thông tin và vẫn tư vấn bỏ phôi khảm đi khiến nhiều cặp vợ chồng mất đi cơ hội làm cha mẹ.

BS Nguyễn Ngọc Chiến cũng là bác sĩ tiên phong trong việc đưa kĩ thuật IVF thường quy (cổ điển) quay trở lại đúng vị trí của nó trong lab hỗ trợ sinh sản.

Trong kĩ thuật này, sau khi chọc hút lấy trứng ra, trứng sẽ được thả cùng tinh trùng vào những cái đĩa có môi trường đặc biệt, sau đó tinh trùng tự tìm và thụ tinh cho trứng trong đĩa một cách ngẫu nhiên. Kỹ thuật này ra đời trước, nhưng kể từ năm 1991, kĩ thuật ICSI (tiêm trực tiếp từng tinh trùng vào bào tương noãn, do chuyên viên phôi học làm) xuất hiện, dần dần các trung tâm thụ tinh ống nghiệm không làm kĩ thuật IVF thường quy nữa, tỉ lệ làm ICSI tại các trung tâm thụ tinh ống nghiệm gần như 100%. Việc này phát sinh thêm chi phí cho bệnh nhân tầm từ 6.000.000 - 15.000.000VNĐ tùy nơi.

"Tôi đã thúc đẩy để đưa tỉ lệ IVF thường quy tại Vinmec tăng dần lên, hiện khoảng 40%, tiết kiệm cho bệnh nhân mà vẫn đảm bảo hiệu quả", BS Chiến chia sẻ.

Anh cũng là bác sĩ đi đầu trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị khuyết sẹo mổ lấy thai, vốn là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát. Nhiều người không biết đến bệnh lý này nên thường được chẩn đoán vô sinh không rõ nguyên nhân, chỉ định làm thụ tinh ống nghiệm, chuyển phôi nhiều lần không đậu. Nhưng khi gặp BS Chiến, anh chẩn đoán, phẫu thuật hết dịch, quay lại chuyển phôi thì thành công. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân bị khuyết sẹo gây vô sinh thứ phát tìm đến BS Chiến, được anh chẩn đoán và phẫu thuật, thả bầu thì có thai tự nhiên, không cần làm thụ tinh ống nghiệm.

Mổ gần 100 ca thì 50 ca có thai tự nhiên sau mổ. Danh xưng "bố Chiến" từ đó ngày càng vang xa. Những kết quả này mới đây được anh báo cáo tại Aspire 2026 Bắc Kinh, Hội nghị vô sinh và kĩ thuật Hỗ trợ sinh sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

…và luôn là ông bố quốc dân, "bố Chiến" được hàng nghìn gia đình trong nước lẫn nước ngoài tin tưởng

Trên các trang mạng xã hội, những nhóm kín điều trị vô sinh hiếm muộn, BS Nguyễn Ngọc Chiến được phong là ông bố quốc dân. Người ta gọi anh là "bố Chiến" đầy ưu ái. Nghe thấy vậy, BS Chiến chỉ cười: "Có lẽ vì ai hỏi tư vấn gì tôi cũng trả lời, chủ yếu online thôi. Tôi cũng không quan tâm là bệnh nhân khám ở đâu, bệnh nhân theo bác sĩ nào. Tôi nghĩ đơn giản rằng bệnh nhân cần bác sĩ thì bác sĩ sẽ trả lời thôi".

Tiếng gọi ấy còn là của rất nhiều bệnh nhân đã theo BS Chiến, đón được đứa con khỏe mạnh về nhà. Trong đó, anh nhấn mạnh không phải ai cũng cần làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) vì nhiều trường hợp tìm anh tư vấn, sau đó có con nhờ bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc mang thai tự nhiên.

Để rồi mỗi dịp đặc biệt như ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, anh nhận được những món quà vô giá. Đó là những tin nhắn chúc mừng không thể đếm xuể. Đó là những em bé do chính mình take care từ khi chưa có mầm sống, hình hài trong cơ thể người mẹ đến khi khỏe mạnh chào đời, ra về cùng bố mẹ và quay lại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec (IVF Vinmec) thăm bác sĩ và các cán bộ nhân viên của trung tâm. Đó là khi anh đi công tác nước ngoài, "như sang Nhật đợt vừa rồi thì tình cờ gặp lại 2 bệnh nhân cũ, họ xúc động nói lời biết ơn". Đó là khi "có bệnh nhân ở Anh, ở Nhật hay Tiệp… năm nào cũng cho con về chào bác".

"Ngày mai, cũng không phải dịp gì cả nhưng tiện ra Hà Nội, một bạn từ Thanh Hóa cũng hẹn sẽ cho con ra chơi, thăm bác", anh nói, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, niềm vui của bác sĩ hỗ trợ sinh sản tài tâm vẹn tròn...

https://kenh14.vn/benh-nhan-tu-anh-nhat-dua-con-ve-ha-noi-tham-bo-chien-chuyen-mot-cau-hoc-tro-gioi-sinh-den-voi-san-khoa-va-ho-tro-sinh-san-215260605090443418.chn