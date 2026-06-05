Một gia đình nhập viện sau bữa ăn nấm rừng quen thuộc

Chỉ trong vài ngày, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận 4 người trong cùng một gia đình bị ngộ độc sau khi ăn nấm hái trong rừng.

Ngày 4/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, thời gian gần đây liên tiếp tiếp nhận các trường hợp ngộ độc do ăn nấm tự hái trong rừng. Nhiều bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nặng, phải điều trị kéo dài để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Đáng chú ý, chỉ trong 3 ngày đầu tháng 6, bệnh viện đã tiếp nhận cả 4 người trong cùng một gia đình ở phường Xuân Trường - Đà Lạt bị ngộ độc sau khi ăn nấm rừng. Hiện 3 bệnh nhân đã được xuất viện, còn 1 trường hợp vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Ông L. đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông H.L. (SN 1958, một trong các bệnh nhân) cho hay, người thân đã hái một giỏ nấm trong rừng thông mang về chế biến. Gia đình quen gọi đây là nấm gan bò và nhiều năm qua vẫn sử dụng vào mùa mưa mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau bữa ăn, các thành viên trong gia đình đồng loạt xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập viện cấp cứu.

Không chỉ trường hợp trên, hơn 1 tháng qua, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận các ca ngộ độc liên quan đến việc sử dụng nấm rừng tự hái.

Theo bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, việc phân biệt nấm độc và nấm ăn được bằng mắt thường là rất khó khăn. Nhiều loại nấm độc có hình dạng, màu sắc tương tự nấm lành, thậm chí mọc xen lẫn trong cùng một khu vực nên dễ gây nhầm lẫn.

Bác sĩ Sơn cảnh báo, ngộ độc nấm có thể gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, với các loại nấm chứa độc tố mạnh, người bệnh có nguy cơ tổn thương gan, suy thận cấp, rối loạn đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.