4 gia vị cực quen nhưng 10 người thì 9 người nêm sai thời điểm: Mất dinh dưỡng, phá vị món ăn

Có thể bạn chưa biết, các loại gia vị như muối, mì chính hay giấm... đều có thời điểm nên nêm vào món ăn khác nhau. Đừng chỉ chú ý đến lượng dùng gia vị mà bỏ qua điều quan trọng này!

Nghe thì đơn giản, nhưng ngay cả những người nấu nướng quen tay cả chục năm cũng có thể mắc sai lầm về thời điểm nên gia vị. Việc nêm gia vị đúng cách không chỉ quyết định hương vị mà còn ảnh hưởng lớn đến giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe của món ăn. Tuy nhiên, nhiều người lại không để ý đến thứ tự sử dụng hay thời điểm nào là thích hợp nhất. Điều này dẫn đến giảm hương vị và dinh dưỡng, thậm chí tạo ra chất có hại.

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Kể từ hôm nay, hãy chú ý đến thời điểm nêm nếm gia vị, nhất là với 4 loại gia vị quen thuộc nhưng dễ bị nêm sai thời điểm nhất khi nấu ăn dưới đây:

1. Muối

Muối là gia vị không thể thiếu trong bất kỳ món ăn nào, nhưng thêm sai thời điểm không chỉ làm giảm hương vị mà còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi xào rau, thêm muối quá sớm sẽ làm rau mất nước, mềm nhũn, không còn độ giòn tự nhiên và làm hao hụt các vitamin, đặc biệt là vitamin C. Đối với thịt, cho muối quá sớm khiến protein đông tụ nhanh, làm thịt cứng và khô, đồng thời giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Ngoài ra, nêm muối sớm ở nhiệt độ quá cao có thể tạo ra hợp chất gây hại cho sức khỏe, như làm tăng nguy cơ cao huyết áp nếu sử dụng quá mức. Thời điểm lý tưởng để thêm muối là khi món ăn gần chín hoặc trước khi tắt bếp để giữ được hương vị tự nhiên và dinh dưỡng.

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2. Bột ngọt (mì chính) và cốt gà

Bột ngọt và cốt gà là gia vị tăng độ tươi ngon, nhưng nếu thêm vào quá sớm, không chỉ làm giảm hiệu quả mà còn sinh ra chất có hại cho sức khỏe. Khi bột ngọt và cốt gà bị đun lâu ở nhiệt độ cao, chúng có thể phân hủy, tạo ra các chất gây độc cho cơ thể, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tiêu hóa.

Chưa kể, việc lạm dụng bột ngọt hoặc cốt gà còn làm mất đi hương vị tự nhiên của món ăn, gây cảm giác khát nước và khó chịu sau khi ăn. Thời điểm lý tưởng để thêm các gia vị này là ngay trước khi tắt bếp. Chỉ cần một lượng nhỏ là đủ để làm nổi bật vị ngon mà còn tốt cho sức khỏe.

3. Giấm

Giấm giúp khử mùi tanh và tạo vị chua nhẹ, nhưng nếu nêm sai thời điểm, giấm có thể mất tác dụng và thậm chí gây hại. Khi xào, nếu cho giấm vào quá sớm hoặc để ở nhiệt độ cao quá lâu, axit axetic trong giấm có thể bay hơi, làm giảm khả năng khử mùi tanh và mất vị thơm đặc trưng. Trong các món hầm hoặc nấu lâu, nếu giấm được thêm từ đầu, không chỉ hương vị chua bị mất mà còn làm giảm độ mềm của nguyên liệu, khiến món ăn không đạt độ ngon như mong muốn.

Đặc biệt, nấu giấm ở nhiệt độ cao lâu ngày có thể tạo ra các chất hóa học không tốt cho dạ dày. Để đảm bảo sức khỏe và giữ hương vị, hãy thêm giấm vào món hầm khi món ăn gần hoàn thiện.

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4. Đường

Đường là gia vị tạo vị ngọt tự nhiên và màu sắc đẹp, nhưng khi sử dụng sai thứ tự, nó có thể gây hại. Nếu thêm đường khi dầu ăn đang nóng, đường sẽ dễ bị cháy, tạo ra chất acrylamide - một hợp chất có khả năng gây ung thư.

Chưa kể, việc cho đường vào quá sớm ở nhiệt độ cao còn làm mất vị ngọt tự nhiên, đồng thời ảnh hưởng đến hương vị tổng thể của món ăn. Đối với món kho hoặc rim, bạn nên cho đường vào từ khi nhiệt độ chưa quá cao, đun nhỏ lửa để đường tan đều mà không cháy. Với món xào, đường nên được thêm sau khi nguyên liệu đã được đảo đều để vị ngọt lan tỏa và món ăn không bị gắt.

Nguồn và ảnh: Sohu, Banned Book