Tiến sĩ hóa học chỉ đích danh 1 thực phẩm toàn năng: Vừa tốt cho gan, thận, vừa phòng ung thư, tiểu đường

Chỉ 1-2 thìa bơ đậu phộng mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, từ hỗ trợ tim mạch đến giảm nguy cơ tiểu đường type 2 và một số bệnh mạn tính.

Một nhà khoa học cho rằng chỉ cần ăn 1-2 thìa bơ đậu phộng mỗi ngày – một thực phẩm quen thuộc, giá rẻ và có sẵn tại siêu thị – cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, báo Anh Mirror đưa tin.

TS Dan Gubler (tại Mỹ), người có bằng tiến sĩ hóa học hữu cơ và chuyên nghiên cứu các hợp chất tự nhiên trong thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cho biết bơ đậu phộng chứa nhiều dưỡng chất có khả năng hỗ trợ cơ thể hoạt động khỏe mạnh hơn về lâu dài.

Trên kênh TikTok cá nhân, nơi ông thường chia sẻ kiến thức khoa học dinh dưỡng, TS Gubler đã nhắc đến hàng loạt lợi ích của bơ đậu phộng.

Ông cho biết: “Bơ đậu phộng có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ? Có. Giúp giảm nguy cơ ung thư? Có. Tăng khả năng hấp thu vitamin từ các thực phẩm khác? Có.”

“Ăn bơ đậu phộng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú khi về già? Có. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch? Có. Tốt cho gan, thận và hệ miễn dịch? Có. Giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2? Có.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng không nhất thiết phải mua những loại bơ đậu phộng đắt tiền mới nhận được các lợi ích này.

“Bạn không cần sử dụng các thương hiệu cao cấp. Chất béo trong bơ đậu phộng cũng không phải là loại chất béo có hại như nhiều người vẫn nghĩ”, ông nói.

Theo TS Gubler, lượng phù hợp là khoảng 1-2 thìa canh mỗi ngày.

Theo TS Gubler, lượng bơ đậu phộng phù hợp là khoảng 1-2 thìa canh mỗi ngày.

Bơ đậu phộng tốt cho tim mạch như thế nào?

Bơ đậu phộng chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa – những loại chất béo được đánh giá có lợi cho tim mạch.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ các loại hạt và sản phẩm từ hạt có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn. Một nghiên cứu kéo dài 6 tháng còn ghi nhận việc ăn đậu phộng thường xuyên giúp cải thiện đáng kể chỉ số cholesterol.

Chuyên gia dinh dưỡng Wan Na Chun nhận định: “Bơ đậu phộng là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim. Những chất béo này có thể giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu) và giảm triglyceride trong máu.”

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ tiểu đường type 2

Giáo sư Walter C. Willett của Trường Y tế Công cộng Harvard cho biết nhiều nghiên cứu đã chứng minh những người thường xuyên ăn các loại hạt hoặc bơ đậu phộng có nguy cơ mắc bệnh tim và đái tháo đường type 2 thấp hơn so với người ít sử dụng.

Một khẩu phần khoảng 2 thìa canh bơ đậu phộng chứa hơn 12g chất béo không bão hòa cùng chất xơ, vitamin, khoáng chất và khoảng 200mg kali.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews cho biết bơ đậu phộng là lựa chọn phù hợp cho những người muốn kiểm soát đường huyết bởi protein và chất béo trong thực phẩm này được hấp thu chậm, giúp đường huyết ổn định hơn.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận việc ăn khoảng 2 thìa bơ đậu phộng cùng bữa ăn chứa tinh bột tinh chế có thể làm giảm mức tăng đường huyết sau ăn.

Bơ đậu phộng có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư

Bơ đậu phộng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa khá dồi dào. Đây là các hợp chất giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Khi gốc tự do tích tụ quá mức, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng stress oxy hóa – yếu tố được cho là có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, sa sút trí tuệ, đột quỵ và một số loại ung thư.

Theo chuyên gia Lisa Andrews, đậu phộng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E, resveratrol, axit coumaric và p-coumaric, có thể góp phần bảo vệ cơ thể trước nguy cơ bệnh tim và ung thư.

Những lợi ích khác của bơ đậu phộng

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng:

Mặc dù chứa khá nhiều calo, nhưng các nghiên cứu cho thấy ăn bơ đậu phộng với lượng hợp lý không làm cản trở quá trình giảm cân. Sự kết hợp giữa protein, chất béo tốt và chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt.

Tăng cường hệ miễn dịch:

Nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, bơ đậu phộng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch.

Bổ sung chất xơ:

Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa, hệ vi sinh đường ruột, kiểm soát cholesterol và điều hòa đường huyết. Tuy nhiên, nhiều người hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu chất xơ hằng ngày. Bơ đậu phộng là một trong những thực phẩm có thể góp phần bổ sung dưỡng chất này.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý nên lựa chọn bơ đậu phộng nguyên chất, ít đường và ít muối để nhận được nhiều lợi ích sức khỏe nhất.