Chó nuôi phát bệnh dại, cắn 5 người hàng xóm rồi lăn ra chết

Sau khi cắn, cào trúng 5 người hàng xóm, con chó của một hộ dân ở xã Mậu Thạch (Nghệ An) lăn ra chết. Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã triển khai tiêm vaccine phòng dại cho các nạn nhân đảm bảo an toàn.

Ngày 4/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, đơn vị này đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên người sau khi nhận được thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y về trường hợp một con chó dương tính với virus dại tại xã Mậu Thạch (tỉnh Nghệ An).

Cán bộ y tế đến hộ dân có liên quan ổ dịch dại để điều tra dịch tễ, tư vấn và hướng dẫn điều trị dự phòng bệnh dại kịp thời.

Cụ thể, ít ngày trước, con chó của 1 gia đình ở bản Kẻ Trằng (xã Mậu Thạch) bất ngờ xuất hiện các biểu hiện của bệnh dại. Lúc này, một số trẻ nhỏ vào nhà chơi thì bị con chó này cào, cắn trúng. Chủ nhà sau đó đã bắt và nhốt chó vào lồng để theo dõi, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận thông tin, ngành y tế địa phương đã tiếp cận, hướng dẫn điều trị dự phòng và tiêm vaccine cho 5 nạn nhân.

Con chó cắn 5 người này sau đó bị chết. Tiến hành xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định con chó trên dương tính với virus bệnh dại.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra dịch tễ, rà soát, lập danh sách những người có nguy cơ phơi nhiễm để điều trị, tiêm vaccine kháng dại.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, con chó này được nuôi thả rông và chưa được tiêm phòng dại. Qua điều tra dịch tễ, đây là hộ có 2 con chó, trong đó 1 con đã chết.

Sau khi ghi nhận trường hợp chó dương tính với virus dại, ngành chức năng đánh giá nguy cơ phát sinh các ca phơi nhiễm mới vẫn hiện hữu do nhiều hộ dân còn nuôi chó thả rông.

CDC Nghệ An đã yêu cầu ngành y tế địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong công tác giám sát, điều tra dịch tễ; tăng cường truyền thông về bệnh dại và các biện pháp phòng bệnh; đồng thời tổ chức rà soát, lập danh sách những người có nguy cơ phơi nhiễm để tư vấn, vận động tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại đầy đủ, đúng chỉ định.

Xã Mậu Thạch có hơn 3.000 con chó nuôi. Thời gian qua, công tác tuyên truyền tiêm phòng cho chó, không thả rông chó ra đường được chính quyền địa phương đẩy mạnh. Song đến nay tỉ lệ tiêm phòng dại cho chó nuôi ở xã này vẫn còn khá thấp.

Trước đó, ngày 3/6, ông N.V.V. (69 tuổi, trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) tử vong sau ít ngày xuất hiện các biểu hiện của bệnh dại. Ông V. bị chó nhà cắn khoảng 5 tháng trước, song không đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng dại mà tự ý mua thuốc nam về nhà sắc uống.

Ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời.