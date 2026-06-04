Khách Tây sốc khi khám chữa dạ dày tại 1 bệnh viện ở Hội An: "Mất 10 phút ở Việt Nam nhưng ở quê nhà tôi phải đợi 11 tháng", giá thì không tin nổi

Đó là chia sẻ được ghi lại trong video review Việt Nam của vị khách Tây này…

"Lần tới khi tôi bị bệnh ở Anh, tôi sẽ bay đến Việt Nam. Thật tuyệt vời khi thấy các bác sĩ ở đây tuyệt vời đến thế nào và bạn có thể được giúp đỡ nhanh như thế nào".

Thay vì đặt lịch khám bệnh trước 11 tháng như bên nước mình, vị khách Tây này chỉ mất 10 phút để làm tất cả các xét nghiệm, bao gồm cả siêu âm, xét nghiệm máu…

"Tôi đang ở Việt Nam và gặp một số vấn đề dạ dày, cụ thể là viêm dạ dày ruột. Gần đây, nó rất đau và tôi đến khám bởi một bác sĩ địa phương", khách Tây chia sẻ câu chuyện của mình. Toàn bộ quá trình thăm khám của anh chỉ mất 10 phút, không phải chờ đợi, đặt lịch lâu la kéo dài từ lúc đặt đến lúc khám là 11 tháng. Đặc biệt, bệnh nhân chỉ mất 50 bảng Anh, tương đương hơn 1.700.000VNĐ thay vì mức đắt đỏ hơn nhiều khi khám chữa bệnh tại Anh.

Khách Tây sốc khi khám chữa bệnh dạ dày tại một bệnh viện ở Hội An.

Khách Tây đặc biệt nhấn mạnh, điều đáng nói là 50 bảng Anh mà anh trả đã bao gồm cả đống thuốc chữa bệnh chứ không phải tính riêng tiền khám.

Qua trường hợp của vị khách này, chúng ta lại thấy điểm sáng của y tế nước nhà. Nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam không chỉ để tham quan, nghỉ dưỡng mà còn bất ngờ trải nghiệm dịch vụ y tế tại đây và dành những lời khen ngợi vượt ngoài mong đợi. Thậm chí, không ít người chủ động lựa chọn Việt Nam là điểm đến để khám chữa bệnh, từ các dịch vụ nha khoa, thẩm mỹ, tầm soát sức khỏe cho đến điều trị chuyên sâu. Điều này phản ánh một thực tế đáng tự hào rằng y tế Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ y tế khu vực và thế giới.

Trong nhiều năm qua, ngành y tế Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ cả về chuyên môn, công nghệ lẫn chất lượng phục vụ. Hệ thống bệnh viện ngày càng được đầu tư hiện đại với nhiều trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, làm chủ nhiều kỹ thuật khó vốn trước đây chỉ có thể thực hiện ở các quốc gia phát triển. Từ ghép tạng, điều trị ung thư, tim mạch cho đến các kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, y học Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng những thành tựu khiến bạn bè quốc tế phải ghi nhận.

Mặc dù không nói rõ bệnh viện nào tại Hội An nhưng chỉ cần là của Việt Nam thôi, khách Tây review đủ khiến chúng ta tự hào. (Ảnh chụp màn hình)

Một trong những lợi thế lớn nhất của y tế Việt Nam chính là chi phí hợp lý. So với nhiều quốc gia phát triển ở châu Âu, Bắc Mỹ hay thậm chí một số nước trong khu vực châu Á, giá khám chữa bệnh tại Việt Nam chỉ bằng một phần nhỏ nhưng chất lượng chuyên môn không hề thua kém. Điều này giúp người bệnh tiết kiệm đáng kể chi phí mà vẫn được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và hiệu quả. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều người nước ngoài lựa chọn kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, tạo nên xu hướng "du lịch y tế" đầy tiềm năng.

Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, các cơ sở y tế Việt Nam còn ghi điểm nhờ sự tận tâm, thân thiện và chu đáo trong phục vụ. Nhiều du khách chia sẻ rằng họ cảm nhận được sự gần gũi, nhiệt tình từ đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Sự quan tâm chân thành ấy đôi khi còn để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả những thiết bị hiện đại hay cơ sở vật chất khang trang.

Từ một quốc gia từng gặp nhiều khó khăn về nguồn lực y tế, Việt Nam hôm nay đang từng bước trở thành điểm đến đáng tin cậy cho người bệnh trong và ngoài nước. Việc ngày càng nhiều người nước ngoài tìm đến Việt Nam để khám chữa bệnh không chỉ là minh chứng cho chất lượng y tế ngày càng được nâng cao mà còn là niềm tự hào của đất nước. Đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng của hàng triệu cán bộ y tế, những người đang ngày đêm góp phần xây dựng hình ảnh một nền y học Việt Nam nhân văn, hiện đại và đủ sức cạnh tranh với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

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