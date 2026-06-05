Làm việc bất kể ngày đêm, chỉ ngủ 3 - 4 tiếng một ngày để kiếm tiền nuôi gia đình, thế nhưng cũng chính vì kiểu kiếm tiền này mà nam shipper mãi mãi ra đi, bỏ lại con cái bơ vơ không nơi nương tựa.

Giữa ánh đèn nhập nhoạng của một khu dân cư tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), người ta tìm thấy nam shipper họ Viên đã bất động hoàn toàn trên chiếc xe máy điện của mình. Anh ra đi lặng lẽ vào lúc 1 giờ sáng ở tuổi 55, ngay trên "cần câu cơm" đã cùng anh rong đuổi khắp các ngõ ngách.

Nhìn từ xa, nam shipper chỉ như đang ngủ trên xe nhưng thật ra đã tử vong từ lâu

Khi cảnh sát lắc đầu cho biết loại trừ yếu tố hình sự, những người đồng nghiệp thân thiết của ông Viên chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn. Họ hiểu rằng, cái chết đột ngột này chính là hậu quả tàn khốc nhưng khó tránh khỏi của người đàn ông được gọi là "vua giao hàng" trong cả trăm shipper khu vực. Đến khi hỏi thêm về công việc và lối sống hàng ngày của ông Viên, ai nấy đều sốc nặng, vừa thương nhưng vừa trách.

Lịch trình làm việc của nam shipper được mệnh danh "vua giao hàng"

Biệt danh “vua giao hàng” nghe thì tưởng khen nhưng nghĩ kỹ lại không phải là một vinh quang. Người đồng nghiệp cùng khu phố, thân thiết nhất với ông Viên cho biết, đây không phải cuộc đua danh tiếng, mà một sự hy sinh của người bố đơn thân vì gánh nặng kinh tế gia đình. Mỗi ngày của người đàn ông trung niên này là một vòng lặp vắt kiệt sức lực:

- Thời gian làm việc: Hơn 16 tiếng mỗi ngày, bắt đầu từ 5 giờ sáng và kéo dài liên tục đến tận 2 giờ sáng hôm sau.

- Thời gian nghỉ ngơi: Tranh thủ khi chờ khách, chờ món ăn hoặc ngay trên chiếc xe tại một góc đường trong phút chốc. Chỉ ngủ vỏn vẹn từ 3 đến 4 tiếng mỗi ngày.

- Mục tiêu thu nhập: Phải kiếm đủ ít nhất 500 nhân dân tệ (khoảng 1.7 triệu đồng) một ngày thường, riêng ngày mưa bão phải đạt 700 nhân dân tệ (khoảng 2.4 triệu đồng).

Không chỉ khối lượng công việc khủng khiếp, lịch trình khiến trai đôi mươi nhìn vào cũng hoảng, ông Viên còn ngủ "đầu đường xó chợ" ngay cả ban đêm. Ông thuê 1 căn nhà trọ ở rất xa trung tâm cùng con trai, nên để tiết kiệm thời gian di chuyển và không bỏ lỡ các đơn hàng đêm muộn hay sáng sớm, nam shipper này thường xuyên ngủ lại ngoài trời, lấy vỉa hè hay những góc khuất trong khu thương mại làm giường ngủ, nhiều khi ngủ luôn trên xe.

Ông Viên tử vong ở tuổi 55, khi đang nằm ngủ trên chiếc xe giao hàng quen thuộc như mọi ngày

Thậm chí trước đó một tháng, ông từng gặp tai nạn gãy chân nhưng vẫn vội vã bó bột để tiếp tục lao ra đường. Ai hỏi ông cũng luôn cười bảo mình "đã quen rồi", nhưng cơ thể thì không quen nổi. Nó cứ bị bào mòn từng ngày, đến khi vượt quá giới hạn cũng là lúc ông tử vong đột ngột.

Gia đình không quyết định khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chính xác về cái chết của ông cũng bị bỏ ngỏ. Có thể là suy tim, có thể do nhồi mãu não... bởi việc ngủ ngoài trời trong sương lạnh ban đêm với cơ thể làm việc quá sức, suy kiệt rất dễ rơi vào các trường hợp này. Không ai dám chắc nhưng ai cũng biết thủ phạm sâu xa từ chính lối sống "hành xác" và sự chủ quan kéo dài.

Những tiếng "gào thét" câm lặng của cơ thể: Đừng ngó lơ!

Cái chết đột ngột nhưng không khó hiểu của nam shipper họ Viên là một lời cảnh báo đắt giá rằng cơ thể luôn có những giới hạn đỏ. Khi bạn bắt ép nó làm việc quá công suất, không đủ thời gian phục hồi thì cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cầu cứu. Mặc dù, không phải ai cũng nhận ra hoặc đánh giá đúng tầm quan trọng của chúng.

Dưới đây là 5 dấu hiệu quan trọng cho thấy có thể bạn đang cần nghỉ ngơi khẩn cấp, đang rất suy kiệt và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào:

- Mệt mỏi kéo dài dù đã ngủ bù: Cơ thể rệu rã ngay khi vừa thức dậy, báo hiệu hệ thần kinh thực vật đã hoàn toàn tê liệt.

- Đau thắt ngực hoặc tim đập nhanh: Những cơn nhói nhẹ ở ngực khi ngồi yên, tố cáo cơ tim đang thiếu oxy nghiêm trọng do áp lực máu quá tải.

- Đau đầu dữ dội và chóng mặt: Mạch máu não co thắt liên tục vì thiếu ngủ, làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não.

- Hệ miễn dịch suy giảm: Cơ thể liên tục bị cảm lạnh, viêm họng hoặc các vết thương ngoài da rất lâu lành.

- Rối loạn giấc ngủ: Dù rất mệt mỏi nhưng cơ thể lại bồn chồn, khó đi vào giấc ngủ hoặc hay tỉnh giấc giữa đêm do hormone căng thẳng cortisol tăng quá cao.

Cái chết của ông Viên khiến nhiều người phải nhìn lại lối sống của mình, nhất là những đồng nghiệp của ông

Ranh giới giữa sự nỗ lực mưu sinh và sự an nguy của mạng sống chưa bao giờ mong manh đến thế. Kiếm tiền vì gia đình là trách nhiệm thiêng liêng, nhưng nếu không có sức khỏe, mọi mục tiêu đều có thể sụp đổ trong một cái chớp mắt. Câu chuyện đau lòng này chính là lời thức tỉnh nghiêm túc cho những ai đang ngày đêm bán mạng cho công việc: Hãy học cách lắng nghe cơ thể, cho phép mình nghỉ ngơi trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: Health GVM, Stheadline, News Sina