Ăn cơm kiểu này, người đàn ông phải đi cấp cứu, nằm phòng ICU

Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc nặng, chức năng tim, gan và thận đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mùa hè với thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển trong thực phẩm. Các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo rằng thói quen cất giữ thức ăn thừa trong tủ lạnh rồi hâm nóng để sử dụng nhiều ngày sau có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng nếu bảo quản không đúng cách.

Mới đây, một người đàn ông 50 tuổi tại thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã phải đi cấp cứu, nằm phòng chăm sóc tích cực (ICU) sau khi ăn cơm rang được chế biến từ phần cơm đã để trong tủ lạnh nhiều ngày.

Theo truyền thông Trung Quốc, sau bữa ăn, người đàn ông xuất hiện hàng loạt triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, tiêu chảy và khó thở. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc nặng, chức năng tim, gan và thận đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhờ được điều trị tích cực, người bệnh mới vượt qua cơn nguy kịch.

Cơm rang (Ảnh minh họa).

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra. Đây là loại vi khuẩn thường xuất hiện trong các thực phẩm giàu tinh bột như cơm, cơm chiên, mì sợi hoặc khoai tây khi được để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Chính vì vậy, tình trạng ngộ độc liên quan đến loại vi khuẩn này còn được gọi là "hội chứng cơm chiên".

Theo các chuyên gia, ngộ độc Bacillus cereus thường được chia thành hai thể chính là thể gây nôn và thể gây tiêu chảy.

Trong đó, thể gây nôn liên quan đến một loại độc tố thường xuất hiện trong cơm và các thực phẩm chứa tinh bột. Điều đáng lo ngại là độc tố này có khả năng chịu nhiệt rất cao, có thể tồn tại tới 90 phút ngay cả khi thực phẩm được đun ở nhiệt độ trên 120 độ C. Thời gian khởi phát triệu chứng thường từ 30 phút đến 6 giờ sau khi ăn, với biểu hiện phổ biến là buồn nôn và nôn dữ dội. Trong những trường hợp nặng, độc tố có thể gây tổn thương gan cấp tính, thậm chí dẫn tới suy đa cơ quan.

Trong khi đó, thể tiêu chảy do một loại độc tố khác tác động lên đường ruột gây ra. Các triệu chứng thường xuất hiện sau 2 đến 36 giờ, chủ yếu là đau bụng và tiêu chảy. Mặc dù độc tố này có thể bị phá hủy ở nhiệt độ cao, nguy cơ ngộ độc vẫn tồn tại nếu thực phẩm được bảo quản không đúng cách trước khi chế biến.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong mùa hè, thực phẩm nên được nấu chín và sử dụng ngay sau khi chế biến. Thức ăn thừa cần được làm nguội nhanh, bảo quản trong hộp kín và đưa vào tủ lạnh hoặc tủ đông càng sớm càng tốt. Trước khi ăn lại, thực phẩm phải được hâm nóng kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Một thói quen khác cũng được cảnh báo là giữ thức ăn trong chế độ "giữ ấm" của nồi điện suốt nhiều giờ. Theo các chuyên gia, thức ăn được giữ ấm quá 4 giờ có thể không còn bảo đảm an toàn.

Nguyên nhân là nhiệt độ duy trì của nồi điện thường chỉ khoảng 60-70 độ C và không phân bố đồng đều. Một số vị trí trong nồi có thể giảm xuống dưới 60 độ C, rơi vào khoảng nhiệt độ từ 5-60 độ C. Mức nhiệt này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xem là "vùng nhiệt độ nguy hiểm" đối với thực phẩm. Đây là điều kiện lý tưởng để nhiều loại vi khuẩn như E.coli hay tụ cầu vàng phát triển nhanh chóng.

Ngoài việc bảo quản thực phẩm đúng cách, các chuyên gia cũng lưu ý người dân cần thường xuyên vệ sinh nồi cơm điện. Ba vị trí dễ bị bỏ quên nhưng lại có nguy cơ tích tụ vi khuẩn cao gồm lỗ thoát hơi, vòng đệm và mâm nhiệt.

Lỗ thoát hơi thường chứa hơi nước và cặn thức ăn; vòng đệm dễ bám nước cơm, hạt cơm hoặc nước canh; trong khi mâm nhiệt có thể bị dính cơm hoặc chất lỏng trong quá trình sử dụng. Nếu không được làm sạch định kỳ, những vị trí này không chỉ tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả gia nhiệt, thậm chí làm tăng nguy cơ chập điện.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng luôn ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh nồi cơm điện và tuyệt đối không ngâm trực tiếp mâm nhiệt trong nước.

Theo CCTV/ Chinapress