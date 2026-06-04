Bí quyết giảm 11% mỡ thừa trong 45 ngày của sao nữ xứ Đài: Không nhịn ăn, lộ rõ cơ bụng số 11 nhờ 2 thói quen đơn giản

Nữ diễn viên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Hóa ra cũng có ngày tôi sở hữu cơ bụng sáu múi thực sự!".

Kỳ tích sau 45 ngày: Giảm mỡ, tăng cơ và sự xuất hiện của vóc dáng "vạn người mê"

Dù lịch trình quay phim dày đặc, nữ diễn viên Hạ Ngữ Tâm mới đây đã khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi chia sẻ thành quả sau 45 ngày thử thách thay đổi hình thể. Không chỉ giảm nhẹ nhàng 4kg trọng lượng cơ thể, tỷ lệ mỡ thừa của cô đã lao dốc ngoạn mục từ 26,6% xuống chỉ còn 15,8% (giảm 11% mỡ thuần).

Điều khiến chính chủ kinh ngạc nhất là khối lượng cơ xương lại tăng ngược từ 19,9kg lên 21,3kg. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Hóa ra cũng có ngày tôi sở hữu cơ bụng sáu múi thực sự!".

Tăng cơ và giảm mỡ cùng lúc: Chỉ số quan trọng hơn cả cân nặng

Nhiều người khi giảm cân thường bị ám ảnh bởi những con số trên bàn cân. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất trong hành trình của Hạ Ngữ Tâm chính là: Mỡ giảm sâu nhưng cơ bắp lại tăng lên.

Theo các chuyên gia hình thể, việc giảm mỡ và tăng cơ vốn là hai quá trình rất khó xảy ra đồng thời. Thông thường, người thừa cân được khuyên nên tập trung giảm mỡ trước, trong khi người gầy cần ưu tiên tăng cơ.

Tuy nhiên, việc Hạ Ngữ Tâm có thể quét sạch 6,1kg mỡ thuần (từ 13,5kg xuống 7,4kg) trong 45 ngày mà vẫn tăng trưởng cơ xương là một kết quả cực kỳ lý tưởng. Tăng cường khối lượng cơ bắp không chỉ giúp vóc dáng thon gọn, săn chắc mà còn thúc đẩy tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR), bảo vệ xương khớp và chống lão hóa hiệu quả. Do đó, thay vì mù quáng chạy theo việc "tụt cân", giữ lại và phát triển cơ bắp mới là khoản đầu tư thông minh nhất cho sức khỏe.

Công thức "đốt mỡ" không kiêng ăn: Đi bộ vạn bước + 2 buổi tập tạ mỗi tuần

Hạ Ngữ Tâm khẳng định cô hoàn toàn không áp dụng các chế độ nhịn ăn cực đoan. Thành quả cô có được đến từ việc duy trì vận động đều đặn và tập kháng lực.

Duy trì 6.000 - 10.000 bước chân mỗi ngày: Cô tận dụng việc đi bộ ở mọi nơi, từ các con ngõ nhỏ gần nhà cho đến công viên. Nhiều nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng, một người trưởng thành duy trì từ 7.000 - 8.000 bước chân/ngày sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho hệ tim mạch, đồng thời đây là "bước đệm" dễ dàng nhất để biến vận động thành lối sống, giúp cơ thể tự hình thành cơ chế đốt mỡ tự nhiên.

Tập tạ (Cardio/Heavy Training) ít nhất 2 lần/tuần: Bất kể lịch trình dày đặc, Hạ Ngữ Tâm luôn tranh thủ đến phòng gym. Có những ngày cô đi tập từ 9 giờ sáng trước khi ra phim trường, hoặc vội vã đến phòng tập ngay sau khi đóng máy. Tập tạ chính là chìa khóa vàng giúp kích thích các nhóm cơ phát triển và duy trì thể hình không mỡ thừa.

Con gái tập tạ sẽ bị "đô con như lực sĩ"? Chuyên gia lên tiếng xóa bỏ lầm tưởng

Sự thay đổi ngoạn mục của Hạ Ngữ Tâm đã đập tan định kiến của nhiều chị em phụ nữ về việc tập tạ. Không ít người vừa nghe đến việc nâng tạ, cầm tạ đã lo sợ cơ thể sẽ trở nên thô kệch, lực lưỡng như các vận động viên thể hình.

Phân tích về điều này, các bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng cho biết đây hoàn toàn là một "sự hiểu lầm tai hại". Do giới hạn về hormone (đặc biệt là lượng testosterone ở nữ giới rất thấp), việc phái đẹp muốn tăng những khối cơ lớn là điều vô cùng khó khăn. Để có được thân hình lực lưỡng, các vận động viên phải trải qua chế độ tập luyện khắc nghiệt như địa ngục, kết hợp với thực đơn thừa calo và các điều kiện thể chất đặc biệt.

Đối với phụ nữ tập luyện bình thường, tập tạ sẽ chỉ mang lại một cơ thể thon thả hơn, các đường cong rõ rệt, vòng ba săn chắc và nâng cao khí chất tổng thể. Vì vậy, các chị em hãy tự tin buông bỏ nỗi lo và bắt đầu tập luyện ngay hôm nay!