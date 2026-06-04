Loại cá “chồng ăn, vợ khen”: Cực giàu omega-3 nhưng hay bị chê

Có lẽ rất nhiều người bất ngờ khi biết loại cá này không chỉ giàu omega-3 mà còn rất tốt cho nam giới.

Trong mâm cơm của các gia đình Việt, cá là thực phẩm quen thuộc. Các loại cá ở nước ta rất đa dạng, từ cá chép, cá trắm, cá rô đến cá thu, cá nục… Mỗi loại mang một hương vị riêng và thường được lựa chọn tùy theo sở thích, cách chế biến của từng nhà.

Thế nhưng, giữa rất nhiều loại cá, có một loại dù không hề xa lạ nhưng lại thường bị nhiều người “né” khi chọn mua. Lý do là loại cá này có mùi tanh đặc trưng, nếu sơ chế không khéo sẽ khó tạo được món ăn vừa miệng. Đó là cá mè.

Dù vậy, ít ai biết được rằng phía sau nhược điểm đó, loại cá này lại sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Không chỉ cung cấp nguồn đạm cho bữa ăn, cá mè còn rất giàu omega-3 và những lợi ích có thể khiến nam giới đặc biệt quan tâm.

Giàu omega-3 không kém cá biển

Cá mè tươi (Ảnh minh họa).

Khi nhắc đến nguồn omega-3, nhiều người thường nghĩ ngay tới cá hồi, cá thu hay các loại cá biển. Tuy nhiên, cá mè cũng là lựa chọn đáng chú ý. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, cá mè cung cấp protein, axit béo omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Đáng chú ý, phần mỡ cá mè, nhất là ở bụng và đầu - cũng là phần dễ tạo mùi tanh khiến nhiều người e ngại - lại tập trung các axit béo không bão hòa như EPA và DHA. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients của nhóm chuyên gia Đại học Ghent (Bỉ) cho biết, nhiều loại cá nước ngọt, đặc biệt là cá mè, có hàm lượng DHA trong phần mỡ tương đương một số cá biển cỡ trung.

EPA và DHA là hai dạng omega-3 quan trọng đối với cơ thể. Theo báo Lao Động, các axit béo này hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hoạt động của hệ thần kinh và quá trình chống viêm tự nhiên.

Loại cá cực tốt cho nam giới

Nguyên liệu làm món cá mè kho khế (Ảnh minh họa)

Không chỉ giàu omega-3, cá mè còn được nhắc đến trong các món ăn dành cho nam giới theo y học cổ truyền. Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, cá mè có vị ngọt, tính bình, được cho là có tác dụng bồi bổ khí huyết, bổ thận, tráng dương.

Bên cạnh góc nhìn Đông y, thành phần dinh dưỡng của cá mè cũng đáng chú ý với nam giới. Mỗi 100g thịt cá cung cấp khoảng 15,3g đạm, cùng canxi, kali, vitamin B1, B2 và vitamin E. Nguồn đạm này góp phần duy trì khối cơ, phù hợp với người thường xuyên vận động hoặc muốn đa dạng hóa thực phẩm giàu protein trong bữa ăn.

Chính vì những giá trị dinh dưỡng này, cá mè được ví von là loại cá “chồng ăn, vợ khen” - một món ăn dân dã nhưng đáng để các quý ông bổ sung vào thực đơn.

Cách khử mùi tanh cá mè hiệu quả

Làm sạch cá: Đánh vảy, bỏ mang, ruột; cạo sạch lớp màng đen và phần máu đọng trong bụng cá vì đây là những vị trí dễ gây mùi tanh.

Khử nhớt: Dùng muối hạt chà nhẹ lên thân cá và bên trong bụng cá, sau đó rửa lại thật sạch với nước.

Giảm mùi tanh: Có thể rửa nhanh cá với giấm hoặc nước cốt chanh pha loãng, rồi xả sạch và để ráo trước khi chế biến.

Thêm gia vị tạo mùi thơm: Khi nấu, nên kết hợp cá mè với gừng, riềng, nghệ hoặc thì là để món ăn thơm hơn, át bớt mùi đặc trưng của cá.

Ưu tiên cách nấu phù hợp: Cá mè thích hợp để kho, hấp gừng hoặc nấu canh chua. Những cách này vừa giúp giảm mùi tanh, vừa giữ được vị mềm, béo của thịt cá.