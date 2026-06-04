Thực hư chuyện "đặt Wi-Fi trong phòng ngủ gây ung thư"

Nhiều người vẫn cho rằng đặt bộ định tuyến Wi-Fi trong phòng ngủ có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Điều này đã được các chuyên gia lý giải cặn kẽ.

Nỗi lo rằng đặt bộ định tuyến Wi-Fi trong phòng ngủ có thể gây ung thư đã tồn tại suốt nhiều năm và được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào cho thấy Wi-Fi trong gia đình làm tăng nguy cơ ung thư. Thậm chí, một số nguồn bức xạ quen thuộc khác trong cuộc sống hằng ngày còn phát ra mức bức xạ cao hơn nhiều.

Các chuyên gia cho biết bộ định tuyến Wi-Fi hoạt động bằng cách phát sóng vô tuyến (radio waves), thuộc nhóm bức xạ điện từ không ion hóa. Loại bức xạ này có năng lượng thấp, không đủ khả năng làm tổn thương tế bào, phá hủy ADN hay gây đột biến dẫn đến ung thư.

Nói cách khác, trong điều kiện sử dụng bình thường, bức xạ từ Wi-Fi không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người.

Bộ định tuyến Wi-Fi

Trên thực tế, nhiều thiết bị điện tử quen thuộc như điện thoại thông minh hay lò vi sóng có thể phát ra mức bức xạ điện từ cao hơn bộ định tuyến Wi-Fi. Tuy nhiên, các mức phát xạ này vẫn nằm trong giới hạn an toàn được các cơ quan quản lý quốc tế quy định.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Bức xạ Không ion hóa (ICNIRP) đều khẳng định chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục cho thấy bức xạ từ Wi-Fi gây ung thư hoặc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người lo lắng là việc WHO từng xếp trường điện từ tần số vô tuyến – bao gồm cả tín hiệu Wi-Fi – vào nhóm 2B, tức "các chất có thể gây ung thư nhưng số bằng chứng trên người chưa đầy đủ". Tuy nhiên, giới chuyên môn nhấn mạnh rằng đây không phải là kết luận Wi-Fi gây ung thư, mà chỉ cho thấy bằng chứng hiện có còn hạn chế và chưa đủ để khẳng định mối liên hệ nhân quả.

Đáng chú ý, nhóm 2B cũng bao gồm nhiều yếu tố quen thuộc như cà phê hay kim chi. Trong khi đó, rượu bia và thuốc lá được xếp vào nhóm 1 – nhóm có bằng chứng chắc chắn gây ung thư ở người và mang nguy cơ cao hơn rất nhiều.

Theo các chuyên gia, thay vì quá lo lắng về Wi-Fi, người dân nên hiểu rõ sự khác biệt giữa bức xạ không ion hóa và bức xạ ion hóa. Loại bức xạ thực sự có khả năng làm tổn thương ADN và làm tăng nguy cơ ung thư là bức xạ ion hóa, thường được sử dụng trong y học như chụp X-quang hoặc chụp cắt lớp vi tính (CT).

Dù vậy, nguy cơ từ các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh này cũng không nên bị thổi phồng. Theo một nghiên cứu, việc tiếp xúc với liều bức xạ cao 100 mSv tương đương khoảng 10 lần chụp CT vùng bụng thì nguy cơ mắc ung thư trong suốt cuộc đời mới tăng thêm khoảng 0,5%.

Vì vậy, theo giới chuyên môn, người dân không cần quá lo ngại về việc đặt bộ định tuyến Wi-Fi trong phòng ngủ. Điều quan trọng hơn là tiếp cận thông tin khoa học chính xác, tránh bị tác động bởi những tin đồn thiếu căn cứ đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Chinapress