Sau 14 ngày kiêng đồ uống có đường, tôi bị sốc và không muốn uống thêm lần nào nữa!

"Đến ngày thứ 15, tôi thử nhấp lại một ngụm trà sữa yêu thích trước đây và hoàn toàn bị sốc. Vị ngọt lịm gắt cổ khiến tôi cảm thấy khó chịu", cô gái này kể lại.

Đài Loan (Trung Quốc) vốn được mệnh danh là "vương quốc của các loại trà sữa và đồ uống pha chế". Tại đây, việc thưởng thức những ly nước ngọt lịm suốt cả ngày dài đã trở thành thói quen khó bỏ của phần lớn người trưởng thành. Tuy nhiên, việc nuông chiều bản thân bằng calo dạng lỏng kiểu này lại là con đường ngắn nhất tàn phá vóc dáng và hệ chuyển hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng Hsiao Wei Lin (Đài Loan, Trung Quốc) tiết lộ, nếu có thể quyết tâm vượt qua 14 ngày quan trọng nói không với đồ uống có đường, cơ thể sẽ trải qua nhiều thay đổi đáng kinh ngạc về sức khỏe, ngoại hình và cả lối sống.

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Quyết định đối đầu với thói quen này, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đã chủ động tìm đến bác sĩ Hsiao để lên kế hoạch cai nghiện đường. Vốn dĩ, cô không tin bản thân có thể sống thiếu những ly trà sữa béo ngậy mỗi khi căng thẳng. Vậy mà sau 2 tuần nghiêm túc kỷ luật, người phụ nữ này đã phải trải qua một cú sốc thực sự.

Cô chia sẻ lại trải nghiệm đầy ngỡ ngàng của mình: "Đến ngày thứ 15, tôi thử nhấp lại một ngụm trà sữa yêu thích trước đây và hoàn toàn bị sốc. Vị ngọt lịm gắt cổ khiến tôi cảm thấy khó chịu đến mức không muốn uống thêm lần nào nữa. Tôi từng nghĩ mình không thể bỏ được, nhưng giờ đây cơ thể tôi đã có những thay đổi rất tích cực và tôi biết ơn vì mình dám thử".

Theo bác sĩ Hsiao, dưới đây là 6 bước ngoặt lớn bạn sẽ cảm nhận được rõ ràng nếu quyết tâm tránh xa được đồ uống có đường trên 2 tuần:

1. Cân nặng bắt đầu giảm trong vòng hai tuần đầu tiên

Thay đổi đầu tiên và dễ nhận thấy nhất nằm ở vóc dáng. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi kể trên cũng nhận ra cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn đi chỉ sau nửa tháng kiêng khem.

Bác sĩ Hsiao giải thích việc giảm cân lúc này không phải do cơ thể ngay lập tức kích hoạt chế độ đốt cháy mỡ thừa. Thực tế, bằng việc cắt bỏ thói quen uống ngọt suốt cả ngày, bạn đã loại bỏ từ 200 - 500 calo dạng lỏng tiêu thụ mỗi ngày. Sự thâm hụt calo tự nhiên này sẽ phản ánh trực tiếp trên con số của chiếc cân.

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2. Ngưỡng vị giác đối với độ ngọt được thiết lập lại

Ngưỡng ngọt của vị giác hoàn toàn có thể cài đặt lại và cơ thể chỉ cần đúng 14 ngày để thay đổi nhận thức này. Khi bộ não điều chỉnh lại hệ thống phản xạ, những thức uống từng được coi là vừa vị sẽ trở nên ngọt gắt vô cùng.

"Tôi không ngờ bộ não lại nhạy cảm đến thế, vị ngọt của cốc nước ngọt thông thường bỗng trở nên quá tải đối với vị giác của tôi" , người phụ nữ chia sẻ. Đây cũng chính là lý do cô cảm thấy sợ và không còn thiết tha gì những món đồ uống nhiều đường trước đây.

3. Nước lọc thực sự phát huy tác dụng giải khát

Những ai có thói quen uống nước ngọt suốt cả ngày thường gặp một nghịch lý là càng uống lại càng thấy khát, vừa uống hết một ly đã muốn gọi thêm ly nữa. Bác sĩ Hsiao khẳng định đồ uống có đường không hề giúp giải khát mà còn làm tế bào mất nước thêm do nồng độ đường cao.

Chỉ bằng cách bổ sung nước lọc khi cơ thể phát tín hiệu, các tế bào mới thực sự được ngậm nước, quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru và giúp dập tắt cơn khát hiệu quả.

4. Đập tan cơn thèm đồ ngọt "vật vã" vào buổi chiều

Thói quen tiêu thụ đường liên tục khiến lượng đường huyết trong cơ thể dao động thất thường như tàu lượn siêu tốc. Sự sụt giảm đường huyết đột ngột chính là lý do khiến chúng ta luôn rơi vào trạng thái bủn rủn, thèm bánh ngọt, trà sữa vào khoảng thời gian xế chiều.

Khi lượng đường từ thức uống bị cắt bỏ hoàn toàn, chỉ số đường huyết sẽ ổn định hơn, giúp bạn duy trì năng lượng bền bỉ và chấm dứt các cơn thèm ăn vặt vô lý.

5. Giảm áp lực chuyển hóa lên gan và hệ tiêu hóa

Khi không còn phải tiếp nhận một lượng đường fructose khổng lồ từ các loại siro pha chế, gan sẽ giảm được gánh nặng chuyển hóa một cách đáng kể, ngăn ngừa nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng.

Hệ vi sinh đường ruột cũng được cân bằng lại do không còn lượng đường dư thừa nuôi dưỡng các hại khuẩn, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

6. Tạo hiệu ứng domino cải thiện toàn bộ thói quen ăn uống

Khi bạn thay đổi thành công một thói quen nhỏ và nhìn thấy kết quả sức khỏe rõ rệt, cơ thể sẽ tự động phát ra những tín hiệu tích cực.

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Giống như người phụ nữ trong câu chuyện, sau khi giải phóng cơ thể khỏi sự lệ thuộc vào đường, cô đã có thêm động lực để lựa chọn thực phẩm lành mạnh, tự động cắt giảm đồ dầu mỡ và xây dựng lối sống khoa học hơn.

Lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng

Bắt đầu từ tuần thứ ba, bạn có thể thử nhấp một ngụm nhỏ đồ uống yêu thích cũ để kiểm tra phản ứng của cơ thể. Bác sĩ Hsiao nhấn mạnh lúc này bộ não đã được điều chỉnh lại để giúp bạn thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức vào đường.

Bài chia sẻ của vị chuyên gia trên mạng xã hội đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người từng thử nghiệm đã hào hứng xác nhận kết quả: "Tôi đã giảm được 7kg sau khi bỏ trà sữa" , hay "Sau nửa năm chuyển sang uống trà lạnh không đường, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể nhẹ nhàng hơn và không còn dễ bị mệt mỏi nữa" .

Thay đổi thói quen chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cột mốc 14 ngày hoàn toàn xứng đáng để bạn thử sức nhằm bảo vệ hệ chuyển hóa và sức khỏe của chính mình. Sau đó, càng kiên trì bạn sẽ càng khỏe mạnh, trẻ lâu, sống thọ!

Nguồn và ảnh: Weibo, Tw.bg3