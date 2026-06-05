Tập thể dục sai cách có thể khiến thận tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ cảnh báo 5 sai lầm nhiều người mắc phải

Các chuyên gia nhấn mạnh, tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thực hiện đúng cách và phù hợp với thể trạng của mỗi người.

Tập thể dục được xem là một trong những cách hiệu quả nhất để nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc luyện tập không đúng cách có thể gây áp lực lớn lên thận, thậm chí dẫn đến suy thận cấp tính.

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc), thời gian gần đây ông tiếp nhận không ít trường hợp người trẻ tuổi, thể trạng khỏe mạnh phải nhập viện vì tổn thương thận liên quan đến thói quen tập luyện thiếu khoa học.

Uống nước ngọt khi tập luyện

Nhiều người có thói quen sử dụng nước ngọt hoặc đồ uống nhiều đường để bổ sung năng lượng sau khi vận động ra nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy khi cơ thể đang mất nước, việc tiêu thụ lượng lớn đồ uống có đường có thể làm tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể, làm tăng gánh nặng cho thận.

Tập luyện cường độ cao khi thiếu ngủ hoặc đang ốm

Một sai lầm phổ biến khác là cố gắng tập nặng dù cơ thể chưa được nghỉ ngơi đầy đủ hoặc đang mắc bệnh.

Theo bác sĩ Hồng, việc tập tạ hoặc vận động cường độ cao trong tình trạng thiếu ngủ, nhiễm trùng hoặc suy nhược có thể gây tổn thương cơ nghiêm trọng. Khi đó, các sản phẩm từ quá trình phá hủy cơ sẽ đi vào máu, làm tăng nguy cơ tiêu cơ vân – một tình trạng có thể dẫn đến tổn thương thận cấp nếu không được xử lý kịp thời.

Vẫn tập thể dục khi đang dùng thuốc giảm đau

Nhiều người lựa chọn uống thuốc giảm đau để tiếp tục tập luyện khi cơ thể xuất hiện các cơn đau nhức. Tuy nhiên, đây là thói quen tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bác sĩ cho biết các thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) như ibuprofen, diclofenac có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận. Nếu cơ thể đồng thời bị mất nước do vận động, nguy cơ tổn thương thận sẽ tăng lên đáng kể.

Tập luyện trong điều kiện thời tiết quá nóng

Tập thể dục dưới thời tiết nắng nóng hoặc trong không gian bí bách, kém thông thoáng cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải điều động một lượng lớn máu tới da để tản nhiệt. Điều này khiến lượng máu cung cấp cho thận giảm xuống, làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và tổn thương thận cấp.

Tập ngoài trời khi ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Theo các chuyên gia, chất lượng không khí là yếu tố thường bị bỏ qua khi tập luyện.

Nhiều nghiên cứu cho thấy bụi mịn PM2.5 không chỉ gây hại cho hệ hô hấp mà còn có thể đi vào máu, kích hoạt phản ứng viêm toàn thân. Tình trạng viêm kéo dài có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, trong đó có thận.

Làm thế nào để bảo vệ thận khi tập luyện?

Để giảm nguy cơ tổn thương thận khi vận động, các chuyên gia khuyến cáo:

Uống đủ nước trước, trong và sau khi tập luyện. Không tập thể dục cường độ cao khi đang sốt, nhiễm bệnh hoặc thiếu ngủ. Tránh vận động nặng khi đang sử dụng thuốc giảm đau nhóm NSAIDs. Hạn chế tập luyện trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Ưu tiên những nơi có không khí trong lành, thông thoáng để tập luyện.

Các chuyên gia nhấn mạnh, tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thực hiện đúng cách và phù hợp với thể trạng của mỗi người.