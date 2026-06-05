Giảm được 9kg sau khi uống hơn 2 lít nước ép trái cây một ngày, còn chưa kịp mừng thì người đàn ông này đã rơi vào cảnh "thập tử nhất sinh".

Sáu tháng trước, Tiểu Ngô, một nam IT 28 tuổi (Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) từng tự hào vì bản thân đã thực hiện được một "cuộc cách mạng giảm cân", xây dựng lối sống lành mạnh.

Vốn sở hữu chiều cao 1m75 nhưng cân nặng chạm mốc 95kg, anh thuộc nhóm béo phì điển hình. Nhìn thấy những bài báo cảnh báo tác hại của nước ngọt có ga và trà sữa, anh quyết định từ bỏ thói quen cũ, chuyển hẳn sang uống nước ép trái cây nguyên chất 100%.

Anh nghĩ rằng nước ép từ hoa quả tươi đương nhiên sẽ tốt cho sức khỏe và uống càng nhiều thì càng khỏe. Kể từ đó, mỗi ngày đi làm, trên bàn làm việc của nam IT 28 tuổi luôn có một chai nước ép lớn. Khát anh uống nước ép, đói anh uống nước ép, thức đêm làm thêm giờ anh cũng uống nước ép. Đều đặn mỗi ngày, anh tiêu thụ tới hai lít nước ép trái cây nguyên chất với niềm tin mãnh liệt rằng mình đang thanh lọc cơ thể.

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Sau một thời gian, Tiểu Ngô nhận thấy cơ thể có những thay đổi rõ rệt. Anh bắt đầu sụt cân rất nhanh. Chỉ trong vòng sáu tháng, nam IT 28 tuổi giảm 9kg khiến toàn bộ đồng nghiệp trong công ty đều trầm trồ khen ngợi. Bên cạnh đó, anh luôn cảm thấy khát nước, đi tiểu liên tục hơn chục lần mỗi ngày. Anh ngỡ rằng đó là dấu hiệu cơ thể đang thải độc tốt nhờ uống nước ép trái cây.

Cho đến một đêm làm việc muộn, sau chuỗi ngày dài tăng ca liên tục, Tiểu Ngô đột ngột buồn nôn, nôn mửa dữ dội và đau bụng cồn cào. Anh thở dốc, tầm nhìn nhòe đi rồi rơi vào trạng thái mất phương hướng. Bạn gái anh hốt hoảng đưa anh vào thẳng phòng cấp cứu của Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc).

Tại đây, kết quả xét nghiệm đường huyết của anh cao đến mức máy đo thông thường không thể hiển thị được con số chính xác. Bác sĩ cấp cứu nhận định Tiểu Ngô bị nhiễm toan ceton do tiểu đường cấp tính. Đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, nếu đến viện muộn hơn thì tính mạng của nam IT 28 tuổi khó lòng giữ nổi.

May mắn là sau một loạt điều trị cấp cứu, tính mạng của Tiểu Ngô thoát khỏi nguy hiểm. Khi ý thức đân hồi phục, anh ngỡ ngàng nghe bác sĩ phân tích hóa ra mình bị tiểu đường từ rất lâu. Cơ thể anh chẳng khác nào một quả bom nổ chậm vì béo phì, tiểu đường và mỡ máu. Nguyên nhân là mê trà sữa, nước ngọt có ga, lại hay thức khuya, căng thẳng công việc kéo dài. Cộng thêm việc uống nước ép trái cây thay nước lọc 6 tháng liền, cơ thể cuối cùng cũng chống đỡ không nổi.

Bác sĩ cảnh báo: Nước ép trái cây, uống ít thì tốt nhưng uống nhiều hóa... độc

Tiến sĩ Mu Xin, Trưởng khoa Nội tiết và Bệnh chuyển hóa tại bệnh viện chia sẻ, rất nhiều người đang sập bẫy quan niệm sai lầm rằng uống nước ép trái cây cũng bổ dưỡng như ăn trái cây.

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"Thực tế, khi trái cây bị ép thành nước, toàn bộ chất xơ bị loại bỏ hoàn toàn. Chất xơ vốn đóng vai trò như một miếng bọt biển tự nhiên, tạo thành lớp màng bảo vệ trong dạ dày để làm chậm tốc độ hấp thụ đường, giúp đường huyết tăng đều đặn.

Khi mất đi chất xơ, nước ép chỉ còn lại là một dung dịch đường fructose cô đặc. Một chai nước ép 500ml chứa lượng đường tương đương 10 đến 15 viên đường đặc. Khi nạp một lượng lớn vào cơ thể, đường fructose hấp thụ thẳng vào máu, đi qua gan và kích thích tổng hợp chất béo, khiến đường huyết tăng vọt như dựng đứng. Điều này ép tuyến tụy vốn đã chịu tổn thương do bệnh nền tiểu đường trước đó phải làm việc quá sức với cường độ cực cao" , Tiến sĩ Mu giải thích.

Ông cũng nhấn mạnh nước ép trái cây uống ít thì tốt, uống nhiều hóa độc. Đối với trường hợp của Tiểu Ngô, nước ép trái cây là tác nhân thúc đẩy bệnh, trong khi lối sống đặc thù của dân lập trình chính là đồng phạm nguy hiểm.

Để bảo vệ sức khỏe, giới trẻ cần thay đổi thói quen ăn uống ngay từ bây giờ. Chuyên gia khuyến nghị thay vì uống nước ép, mọi người nên ăn trái cây nguyên quả để giữ lại chất xơ. Thứ tự ăn uống trong bữa ăn cũng cần đảo ngược, ưu tiên ăn rau trước, sau đó ăn thịt và cuối cùng mới ăn cơm để kiểm soát đường huyết. Đối với những người trẻ bận rộn, việc đứng dậy vận động 5 phút sau mỗi giờ làm việc và tập thể dục 30 phút mỗi ngày là điều bắt buộc để cải thiện độ nhạy insulin.

Bên cạnh việc uống quá nhiều, uống thay nước lọc như Tiểu Ngô, ông đưa ra cảnh báo về 5 sai lầm phổ biến khác khi uống nước ép trái cây như sau:

- Chọn quả quá ngọt và thêm đường: Ép các loại quả nhiều đường như xoài, nhãn hoặc cho thêm đường, mật ong sẽ khiến lượng đường nạp vào tăng vọt, gây béo phì và tăng đường huyết nhanh chóng.

- Uống sai thời điểm: Uống nước ép lúc đói, nhất là quả chua, dễ làm tổn thương dạ dày. Ngược lại, uống sau 20 giờ tối gây gánh nặng cho tiêu hóa, dễ tích mỡ tăng cân.

- Để nước ép quá lâu hoặc tích trữ qua đêm: Vitamin trong nước quả rất dễ bị oxy hóa. Nước ép tốt nhất nên uống trong vòng 2 giờ sau khi ép. Việc để qua đêm trong tủ lạnh sẽ làm mất sạch dinh dưỡng, dễ nhiễm khuẩn.

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- Tùy tiện pha trộn nước ép với sữa: Hàm lượng axit trong trái cây khi gặp protein trong sữa sẽ gây kết tủa, dẫn đến đầy bụng, đau bụng và tiêu chảy.

- Dùng thìa kim loại khuấy hoặc hâm nóng: Nhiệt độ cao làm vitamin C bốc hơi nhanh chóng. Trong khi đó, thìa kim loại sẽ gây phản ứng hóa học làm phân hủy các chất chống oxy hóa trong nước quả.

Nguồn và ảnh: Sohu, News Yahoo, Top 1 Health