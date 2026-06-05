Loại trà được mệnh danh là "khắc tinh mỡ thừa" của phụ nữ Nhật Bản, dùng thay cho nước lọc

Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, trà lúa mạch là thức uống quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt vào mùa hè. Không chứa caffeine, có hương thơm dịu nhẹ và vị rang đặc trưng, loại trà này thường được sử dụng thay nước uống hàng ngày.

Không chỉ giúp giải khát, trà lúa mạch còn được nhiều người yêu thích nhờ những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và kiểm soát cân nặng.

Trà lúa mạch là gì?

Trà lúa mạch được làm từ hạt đại mạch rang chín rồi hãm với nước nóng. Khác với cà phê hay trà xanh, thức uống này không chứa caffeine nên ít gây kích thích thần kinh, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả trẻ em và người nhạy cảm với caffeine.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt lúa mạch nguyên cám chứa nhiều vitamin nhóm B, khoáng chất như sắt, kẽm, mangan và đặc biệt là chất xơ hòa tan beta-glucan - một hợp chất đã được chứng minh có lợi cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi pha thành trà, không phải toàn bộ dưỡng chất trong hạt lúa mạch đều được chiết xuất vào nước uống. Một số nghiên cứu cho thấy hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa trong trà lúa mạch thấp hơn đáng kể so với việc ăn trực tiếp hạt lúa mạch nguyên cám.

6 lợi ích tuyệt vời của trà lúa mạch được phụ nữ Nhật Bản yêu thích

1. Không chứa caffeine, thân thiện với hệ thần kinh

Một trong những ưu điểm lớn nhất của trà lúa mạch là hoàn toàn không chứa caffeine. Điều này giúp người uống hạn chế tình trạng hồi hộp, mất ngủ hay tăng nhịp tim như khi sử dụng cà phê hoặc trà đặc.

Đây cũng là lý do trà lúa mạch được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản như một thức uống hằng ngày cho cả gia đình.

2. Có chứa các hợp chất chống oxy hóa

Một số nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy, lúa mạch rang chứa các hợp chất phenolic và axit p-coumaric có khả năng chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, giới khoa học cũng lưu ý rằng quá trình rang và hãm trà có thể làm giảm đáng kể lượng chất chống oxy hóa được chiết xuất vào nước uống. Vì vậy, trà lúa mạch không nên được xem là nguồn chống oxy hóa chính trong chế độ ăn.

3. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lúa mạch nguyên hạt giàu beta-glucan có thể làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó cải thiện phản ứng insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Mặc dù trà lúa mạch không chứa nhiều beta-glucan như hạt nguyên cám, việc thay thế nước ngọt hoặc đồ uống nhiều đường bằng trà lúa mạch vẫn có thể mang lại lợi ích cho những người đang kiểm soát cân nặng và đường huyết.

4. Hỗ trợ tuần hoàn và sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất sinh học trong lúa mạch có thể góp phần giảm cholesterol xấu LDL, hỗ trợ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Đặc biệt, beta-glucan trong lúa mạch đã được nhiều tổ chức dinh dưỡng quốc tế công nhận là có tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol máu khi được bổ sung đầy đủ trong khẩu phần ăn.

5. Giúp tiêu hóa dễ dàng hơn

Tại Hàn Quốc, trà lúa mạch thường được dùng sau các bữa ăn nhiều thịt nướng hoặc thực phẩm giàu chất béo.

Thức uống này có vị thanh nhẹ, giúp giảm cảm giác ngấy và bổ sung nước cho cơ thể. Một số người còn cho rằng trà lúa mạch giúp giảm đầy hơi và tạo cảm giác dễ chịu cho hệ tiêu hóa.

6. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Trà lúa mạch gần như không chứa calo nếu uống nguyên chất, không thêm đường hay sữa.

Các chuyên gia cho rằng lợi ích giảm cân của trà lúa mạch chủ yếu đến từ việc thay thế các loại đồ uống nhiều năng lượng như trà sữa, nước ngọt hoặc cà phê nhiều đường. Ngoài ra, việc uống đủ nước cũng góp phần hỗ trợ quá trình trao đổi chất và kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Một số tạp chí phụ nữ Nhật Bản từng chia sẻ trường hợp một phụ nữ giảm được 22kg sau 3 tháng áp dụng phương pháp uống trà lúa mạch. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy chỉ riêng trà lúa mạch có thể tạo ra mức giảm cân lớn như vậy.

Trên thực tế, việc giảm cân thành công thường là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp như: Kiểm soát lượng calo nạp vào; Tăng cường vận động thể chất; Ngủ đủ giấc; Hạn chế đồ uống có đường; Duy trì lối sống lành mạnh.

Vì vậy, trà lúa mạch chỉ nên được xem là một phần hỗ trợ trong chế độ giảm cân, thay vì "thần dược" giúp giảm mỡ.

Uống trà lúa mạch thế nào cho hợp lý?

Nhiều chuyên gia khuyến nghị có thể sử dụng khoảng 1-1,5 lít trà lúa mạch mỗi ngày và chia thành nhiều lần uống.

Tuy nhiên:

- Không nên dùng trà lúa mạch thay thế hoàn toàn nước lọc.

- Không nên uống quá nhiều trong thời gian ngắn.

- Tránh uống khi bụng quá đói nếu có tiền sử bệnh dạ dày.

- Những ai nên thận trọng khi uống trà lúa mạch?

Dù tương đối an toàn, trà lúa mạch không phù hợp với tất cả mọi người. Sau đây là một số trường hợp cần lưu ý:

- Người mắc bệnh celiac hoặc dị ứng gluten : Lúa mạch là loại ngũ cốc có chứa gluten. Vì vậy, người mắc bệnh celiac hoặc không dung nạp gluten nên tránh sử dụng.

- Người có bệnh lý dạ dày : Một số người có thể gặp tình trạng đầy bụng, khó chịu tiêu hóa hoặc tiêu chảy khi uống quá nhiều.

- Người mắc bệnh gan, thận hoặc tim mạch : Những trường hợp này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

- Phụ nữ mang thai : Phụ nữ mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu có nhu cầu sử dụng với lượng lớn hoặc thường xuyên.

Trà lúa mạch là thức uống truyền thống được yêu thích tại nhiều quốc gia châu Á nhờ hương vị dễ uống, không chứa caffeine và ít calo. Một số nghiên cứu cho thấy loại trà này có thể mang lại lợi ích nhất định đối với sức khỏe chuyển hóa, tiêu hóa và kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng phần lớn lợi ích nổi bật của lúa mạch được ghi nhận ở dạng hạt nguyên cám hơn là ở dạng trà. Vì vậy, trà lúa mạch nên được xem là một thức uống lành mạnh trong chế độ ăn cân bằng, thay vì một phương pháp chữa bệnh hay giảm cân thần kỳ.