Nhìn lại hành trình ngàn cân treo sợi tóc này đúng là thót tim!

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thông tin, lúc 10 giờ sáng ngày 2/6, bệnh viện tiếp nhận thông tin báo động đỏ liên viện từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec một ca cấp cứu đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhân là một nam thanh niên người Nga, 32 tuổi, chuyển đến trong tình trạng choáng nặng, suy hô hấp và suy tuần hoàn nghiêm trọng. Mạch, huyết áp gần như không đo được. Da niêm mạc tái nhợt và không thể tự thở.

Bệnh nhân có nhiều vết thương, nghiêm trọng nhất là vết rách 3cm tại khoang gian sườn số 3 đường trung đòn bên trái. Tình thế càng hiểm nghèo hơn là mất máu nhưng bệnh nhân lại mang nhóm máu cực hiếm tại Việt Nam là O Rh- (chỉ chiếm khoảng 0,01% dân số). Chỉ nhận đúng nhóm máu tương thích, việc huy động rất khó khăn đã đẩy ê-kíp vào một thử thách lớn.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thông tin, lúc 10 giờ sáng ngày 2/6, bệnh viện tiếp nhận thông tin báo động đỏ liên viện từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec một ca cấp cứu đặc biệt nguy kịch. (Ảnh: BV)

Quyết định lâm sàng khẩn cấp

Trước đó, ngay khi nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã thiết lập sẵn mạng lưới ứng cứu gồm bác sĩ cấp cứu, bác sĩ siêu âm tại giường, phẫu thuật viên và bác sĩ hồi sức ngoại túc trực tại Khoa Cấp cứu để đón bệnh.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, bằng kinh nghiệm lâm sàng dày dạn về phẫu thuật lồng ngực cấp cứu, TS.BS. Lê Viết Huấn (Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực) nhận định tình hình rất nguy kịch, lập tức quyết định chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ để phẫu thuật mở ngực khẩn cấp, tận dụng từng giây cứu người, vì chỉ chậm vài phút thôi bệnh nhân sẽ đối mặt cửa tử.

Chỉ chậm vài phút thôi bệnh nhân sẽ đối mặt cửa tử. (Ảnh: BV)

2 giờ nghẹt thở vá tim và cuộc huy động nguồn máu hiếm

Khi đường mổ trước bên tại khoang gian sườn 4 - 5 được mở ra, các phẫu thuật viên đối mặt với tình trạng cực kỳ nguy kịch: Máu đỏ tươi lẫn máu đông ngập tràn khoang màng phổi do tổn thương động mạch ngực trong (LIMA), nhánh mạch xuất phát từ động mạch dưới đòn có áp lực dòng chảy cực mạnh, khiến lượng máu mất đi từng phút là rất lớn. Đi kèm là tình trạng thủng màng ngoài tim với vết rách rộng khoảng 2 cm.

Nhận định tổn thương tim phức tạp hơn dự kiến, ê-kíp quyết định mở ngực đường giữa xương ức để tiếp cận toàn diện, lộ ra vết thương sắc gọn đường kính 1cm ở thành thất phải.

Trong phòng mổ, ê-kíp phẫu thuật 7 người (gồm 3 phẫu thuật viên Khoa Ngoại Lồng ngực cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Gây mê Hồi sức) đã chạy đua nghẹt thở với thời gian. Dù tình thế rất mong manh, toàn đội ngũ vẫn bình tĩnh, quyết đoán vượt qua mọi áp lực. Bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu huy động khẩn cấp kịp thời thêm 2 đơn vị máu O Rh- quý giá cho người bệnh.

Trong phòng mổ, ê-kíp phẫu thuật 7 người đã chạy đua nghẹt thở với thời gian. (Ảnh: BV)

Sau 2 giờ nỗ lực hết mình của cả tập thể, ca đại phẫu thành công trọn vẹn: Tổn thương thành thất phải được khâu phục hồi, động mạch ngực trong được kiểm soát bằng dụng cụ chuyên dụng, khoang màng phổi được làm sạch, đặt dẫn lưu và các vết thương phức tạp khác trên cơ thể cũng lần lượt được xử trí.

Hồi sức tích cực sau lằn ranh sinh tử

Đến ngày hậu phẫu thứ nhất, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn và trò chuyện bình thường. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi sát sinh hiệu, hồi sức tích cực nghiêm ngặt tại phòng bệnh.

Thành công của ca đại phẫu nghẹt thở này là minh chứng cho năng lực, kinh nghiệm lâm sàng của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đồng thời khẳng định giá trị nhân văn của sự phối hợp y tế liên viện nhanh chóng, kịp thời vì mạng sống, bởi sứ mệnh cứu người là không biên giới.