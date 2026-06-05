Thường xuyên ăn 5 món này, đừng trách vì sao tóc rụng lả tả

Tóc rụng kéo dài không chỉ liên quan đến cách chăm sóc bên ngoài. Một số món quen thuộc nếu dùng thường xuyên cũng có thể khiến mái tóc chịu ảnh hưởng.

Rụng tóc có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như yếu tố di truyền, thay đổi nội tiết, căng thẳng kéo dài, bệnh lý da đầu hoặc tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thường được nhắc đến, chế độ ăn uống hằng ngày cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc.

5 loại thực phẩm có thể gây rụng tóc nếu lạm dụng

Theo Times of India, một số thực phẩm quen thuộc nếu tiêu thụ thường xuyên hoặc quá mức có thể khiến tóc bị rụng hoặc góp phần làm tình trạng rụng tóc trở nên đáng lo hơn. Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm người đang gặp vấn đề về tóc nên lưu ý trong chế độ ăn.

1. Tinh bột tinh chế

Lạm dụng thực phẩm nhiều tinh bột tinh chế có thể gây rụng tóc (Ảnh minh họa).

Bánh mì trắng, bánh quy, bánh ngọt thường chứa nhiều carbohydrate đơn giản hoặc tinh chế. Theo Times of India, một nghiên cứu năm 2016 cho thấy, ăn quá nhiều thực phẩm chứa tinh bột hấp thu nhanh như bánh mì trắng, bánh quy, bánh ngọt hay đồ ăn nhiều đường có thể làm cơ thể dễ rơi vào tình trạng viêm. Khi tình trạng này kéo dài, nang tóc có thể bị ảnh hưởng, khiến tóc rụng nhiều hơn.

2. Đồ ăn nhiều dầu mỡ

Các món chiên giòn thường giàu chất béo chuyển hóa. Việc ăn quá thường xuyên nhóm thực phẩm này có thể góp phần gây viêm toàn thân và stress oxy hóa, những yếu tố bất lợi với nang tóc. Thay vì phụ thuộc vào món chiên, bữa ăn nên ưu tiên thực phẩm tươi, ít qua chế biến.

3. Cá chứa nhiều thủy ngân

Cá là nguồn dinh dưỡng tốt, nhưng cá mập, cá kiếm có thể tích lũy nhiều thủy ngân. Một báo cáo đăng trên International Journal of Trichology năm 2019 ghi nhận hai phụ nữ bị rụng tóc trong thời gian dài và khi xét nghiệm, cả hai đều có nồng độ thủy ngân trong cơ thể ở mức cao. Sau khi ngừng ăn các loại cá chứa nhiều thủy ngân và nồng độ chất này giảm xuống, tình trạng rụng tóc của họ cũng được cải thiện.

4. Thịt đỏ

Thịt đỏ (Ảnh minh họa).

Thịt đỏ cung cấp protein và sắt, nhưng không nên xuất hiện với tần suất quá dày trong chế độ ăn thiếu cân bằng. Times of India dẫn một nghiên cứu năm 2010 cho biết việc hạn chế thịt đỏ và thực phẩm chiên rán có lợi cho sức khỏe mái tóc. Những món này có thể liên quan đến tình trạng tuyến bã nhờn và tuyến dầu hoạt động quá mức, gây ảnh hưởng không tốt đến tóc khi tiêu thụ ở mức quá nhiều.

5. Thực phẩm chứa nhiều đường

Các loại nước ngọt và thực phẩm chứa nhiều đường khác có thể khiến lượng đường nạp vào cơ thể tăng nhanh. Theo Times of India, khả năng kiểm soát đường huyết kém cùng môi trường đường ruột không khỏe mạnh có thể góp phần thúc đẩy viêm và ảnh hưởng đến hấp thu dưỡng chất, qua đó tác động tới quá trình nuôi dưỡng tóc. Một số đồ uống “ăn kiêng” chứa chất tạo ngọt nhân tạo cũng không nên được sử dụng tùy ý.

Đừng tự chữa rụng tóc chỉ bằng cách kiêng ăn

Ăn các loại thực phẩm nêu trên một cách có chừng mực là lựa chọn có lợi cho sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, không nên vội vàng loại bỏ tuyệt đối một món ăn chỉ vì tóc rụng.

Học viện Da liễu Mỹ (AAD) lưu ý, điều trị rụng tóc hiệu quả bắt đầu từ việc xác định đúng nguyên nhân. Nếu tóc rụng đột ngột, kéo dài, rụng thành mảng hoặc kèm bất thường ở da đầu, người bệnh nên đi khám chuyên khoa thay vì chỉ tự thay đổi chế độ ăn hay sản phẩm chăm sóc tóc.

Nguồn: Times of India