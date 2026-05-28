Người đàn ông 40 tuổi mắc ung thư gan vì thứ nước "vạn người mê", ai cũng tưởng uống càng nhiều càng… khỏe

Lúc nhập viện, người nhà của người đàn ông này vẫn mang theo đồ uống yêu thích của anh. Đến khi bác sĩ nói đó là "thủ phạm" khiến mình ung thư gan, anh ta thốt lên: "Thật vô lý!".

Bước sang tuổi 40, anh Tiêu (sống tại Đài Loan, Trung Quốc) ngỡ rằng mình đang có trong tay mọi thứ. Một sự nghiệp vững vàng sau những năm tháng tuổi trẻ bôn ba cơ cực, một gia đình hạnh phúc và một lối sống lành mạnh đáng mơ ước. Anh không nghiện rượu bia, chăm tập thể dục, luôn ngủ sớm và duy trì thói quen uống nước ép trái cây mỗi ngày. Ai nghe qua cũng gật đầu khen anh biết cách chăm sóc bản thân.

Thế nhưng, cuộc đời trớ trêu thay khi chính thứ thức uống được dán nhãn “vạn người mê”, tốt cho sức khỏe ấy lại là lưỡi hái tử thần đẩy anh vào bi kịch ung thư gan.

Cơn đau bụng và sự thật ngỡ ngàng tại phòng cấp cứu

Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn đau bụng trên âm ỉ và cảm giác chán ăn, nhưng anh Tiêu chủ quan bỏ qua. Cho đến một ngày, cơn đau dữ dội ập đến khiến da mặt anh tím tái, gia đình mới hoảng loạn đưa anh vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ phẫu thuật Chiang Kun Chun cho biết, kết quả chụp CT chỉ ra một khối u ác tính đang chèn ép ống mật, gây giãn ống mật và vàng da. Đáng sợ hơn, khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ tận mắt nhìn thấy lá gan của anh bóng loáng, chứa đầy mỡ nhìn không khác gì món “gan ngỗng béo”. Sinh thiết sau đó chính thức kết luận: Anh Tiêu đã bị ung thư gan.

Nhận kết quả trên tay, người đàn ông 40 tuổi bàng hoàng không dám tin vào tai mình. Anh liên tục phủ nhận vì cho rằng bản thân không bị béo phì, không mắc viêm gan B hay C, cũng không có tiền sử gia đình bị ba chỉ số cao (huyết áp, đường huyết, mỡ máu.

Sau khi khai thác kỹ lối sống, bác sĩ Chiang Kun Chun chỉ ra nguyên nhân cốt lõi: Anh Tiêu đã mắc gan nhiễm mỡ mức độ cực kỳ nghiêm trọng, âm thầm tiến triển thành viêm gan rồi bùng phát thành ung thư gan mà bỏ qua giai đoạn xơ gan thông thường. Thủ phạm hủy hoại lá gan của anh chính là thói quen uống nước ép trái cây đóng chai thay nước lọc suốt gần 10 năm qua, cộng hưởng với những năm tháng sống kiệt quệ, lao lực trước tuổi 30. Anh Tiêu không kìm được mà thốt lên: " Thật vô lý! Nước ép tốt cho sức khỏe sao lại hại gan được?".

Vì sao nước ép trái cây gây gan nhiễm mỡ, ung thư gan?

Khi câu chuyện của anh Tiêu được bác sĩ Chiang chia sẻ trong chương trình sức khỏe trực tuyến "Doctor is so hot" đã làm khán giả xôn xao bàn luận. Bởi giống như anh Tiêu, rất nhiều người luôn cho rằng chỉ có rượu bia hay nước ngọt mới hại, còn nước ép trái cây thì uống càng nhiều càng khỏe.

Trả lời câu hỏi này, bác sĩ Chiang cho biết, đúng là nước ép trái cây tốt nhưng chỉ tốt khi uống ít, uống có kiểm soát. Còn nếu uống quá nhiều, thậm chí uống thay nước lọc, chonjtoafn trái cây ngọt, thêm được lại lọc sạch bã như anh Tiêu thì càng uống càng "độc". Đây là cách mà loại nước này tàn phá gan, gây ung thư được bác sĩ Chiang giải thích:

1. Bẫy đường Fructose tinh lọc

Khi chúng ta ăn trái cây nguyên quả, lượng chất xơ dồi dào sẽ làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu và giúp cơ thể nhanh no. Nhưng khi ép lấy nước và lọc bỏ bã, toàn bộ chất xơ biến mất, chỉ còn lại một lượng đường fructose khổng lồ. Một ly nước ép nguyên chất có thể chứa lượng đường tương đương với 7 đến 8 quả tươi, vượt quá nhu cầu của cơ thể.

2. Gan bị quá tải chất béo

Khác với đường glucose được các tế bào hấp thu trực tiếp để làm năng lượng, đường fructose chỉ có thể được chuyển hóa duy nhất tại gan. Khi bạn nạp quá nhiều fructose từ nước ép trái cây, gan sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái quá tải. Không thể chuyển hóa kịp thời, gan bắt buộc phải biến lượng fructose dư thừa này thành mỡ và tích tụ lại ngay trong các mô gan, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Theo khảo sát của Quỹ Phòng chống và Điều trị Bệnh Gan, có tới hơn 50% người dân Đài Loan (Trung Quốc) mắc gan nhiễm mỡ nhưng thường xem nhẹ vì bệnh không có triệu chứng rõ ràng. Sự chủ quan này chính là tấm vé đẩy nhanh quá trình phá hủy tế bào gan.

4 lời khuyên vàng để cứu lấy lá gan từ chuyên gia

May mắn cho anh Tiêu, khối u được phát hiện khi chưa quá muộn và ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Để ngăn ngừa từ gốc rễ căn bệnh gan nhiễm mỡ nguy hiểm này cũng như chủ động giảm mỡ trong gan, Bác sĩ Tsai Ming Chieh, chuyên gia về nội tiết và chuyển hóa (Đài Loan, Trung Quốc) đã đưa ra 4 khuyến nghị thay đổi lối sống nghiêm ngặt:

- Giảm cân khoa học: Việc giảm hơn 10% trọng lượng cơ thể có thể cải thiện rõ rệt tình trạng tích tụ mỡ trong gan. Nếu giảm được 30% trọng lượng, các triệu chứng tiểu đường và xơ gan cũng được đảo ngược đáng kể.

- Kiểm soát chế độ ăn uống: Cắt giảm tối đa tinh bột tinh chế, chất béo bão hòa và đồ uống có đường. Hãy từ bỏ thói quen uống nước ép trái cây vô tội vạ, thay vào đó là ăn trái cây tươi nguyên miếng để giữ lại chất xơ bảo vệ gan.

- Tập thể dục thường xuyên: Duy trì ít nhất 150 phút tập luyện với cường độ vừa phải mỗi tuần để thúc đẩy chức năng gan và tăng độ nhạy insulin của cơ thể.

- Can thiệp y tế khi cần thiết: Nếu việc thay đổi lối sống không mang lại hiệu quả, hãy tìm đến sự tư vấn của bác sĩ để thực hiện các liệu pháp phẫu thuật giảm béo hoặc sử dụng thuốc điều trị chuyên khoa dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, QQW, SET News