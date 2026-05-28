Nấu cơm đừng chỉ cho nước, nhớ thêm vài giọt này: Hạt cơm bóng dẻo, thơm ngon, để lâu không thiu

Không phải ai cũng biết chỉ cần thêm vài giọt nguyên liệu quen thuộc vào nồi cơm, hạt cơm sau khi chín sẽ bóng đẹp, dẻo hơn và đặc biệt lâu bị ôi thiu trong thời tiết nóng ẩm.

Vài giọt giấm hoặc chanh giúp cơm trắng trong, lâu thiu

Nhiều đầu bếp và người nội trợ lâu năm thường cho vài giọt giấm trắng hoặc nước cốt chanh vào nồi cơm trước khi bật nút nấu. Lượng dùng không cần nhiều, chỉ khoảng 1 thìa cà phê giấm hoặc vài giọt chanh cho nồi cơm 2–3 cốc gạo.

Axit nhẹ trong giấm và chanh giúp hạt gạo khi chín trở nên trong, bóng và tơi hơn. Đồng thời, môi trường axit nhẹ cũng góp phần hạn chế vi khuẩn phát triển, nhờ đó cơm lâu bị thiu hơn, đặc biệt trong mùa hè nóng ẩm.

Điều đáng nói là sau khi cơm chín, mùi giấm hay chanh gần như không còn nên không làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

Thêm vài giọt dầu ăn để cơm bóng đẹp, không dính

Ngoài giấm hay chanh, nhiều người còn có thói quen cho thêm vài giọt dầu ăn vào nồi cơm trước khi nấu. Chỉ cần khoảng nửa thìa cà phê dầu ăn cho một nồi cơm gia đình là đủ.

Lớp dầu mỏng sẽ bao quanh hạt gạo, giúp cơm sau khi chín bóng đẹp, tơi hơn và hạn chế dính bết. Mẹo này đặc biệt phù hợp với các loại gạo khô hoặc khi nấu cơm số lượng lớn. Nhiều người cũng nhận thấy cơm giữ được độ mềm dẻo lâu hơn ngay cả khi đã nguội.

Vì sao cơm dễ bị ôi thiu?

Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, vi khuẩn sinh sôi rất nhanh. Nếu cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt khi nồi cơm không được vệ sinh kỹ hoặc dùng muôi ướt xới cơm, cơm rất dễ có mùi chua chỉ sau vài tiếng.

Ngoài ra, việc liên tục mở nắp nồi khi cơm đang nấu hay để cơm ở chế độ “warm” quá lâu cũng có thể khiến cơm nhanh khô và dễ hỏng hơn.

Một số mẹo giúp cơm ngon và bảo quản được lâu hơn

Khi vo gạo, nên thao tác nhẹ tay và không vo quá kỹ vì điều này có thể làm mất lớp dinh dưỡng tự nhiên bên ngoài hạt gạo, đồng thời khiến cơm sau khi nấu kém dẻo hơn.

Mỗi loại gạo sẽ phù hợp với một lượng nước khác nhau, vì vậy cần căn chỉnh tỷ lệ nước hợp lý để cơm không bị khô hoặc quá nhão.

Sau khi cơm chín, có thể mở hé nắp vài phút rồi đảo đều để hơi nước thoát bớt. Cách này giúp hạt cơm tơi, ráo và ngon hơn.

Nồi cơm điện cũng cần được vệ sinh thường xuyên, đặc biệt là phần nắp và van thoát hơi, vì cặn bẩn tích tụ lâu ngày có thể khiến cơm nhanh ôi thiu hoặc ám mùi khó chịu.

Nếu cơm ăn không hết, nên để nguội rồi bảo quản trong hộp kín và cho vào tủ lạnh thay vì để ở nhiệt độ phòng quá lâu, nhất là trong thời tiết nóng ẩm.

Trong trường hợp cơm bị nhão, bạn có thể đặt một lát bánh mì lên trên mặt cơm rồi bật chế độ hâm thêm vài phút. Bánh mì sẽ hút bớt hơi ẩm, giúp hạt cơm ráo và tơi hơn. Nếu cơm bị khê nhẹ, cho một lát bánh mì vào nồi cũng có thể giúp hút bớt mùi cháy khó chịu.

Nhiều người nội trợ còn có thói quen nấu cơm bằng nước nóng thay vì nước lạnh. Cách này không chỉ giúp rút ngắn thời gian nấu mà còn được cho là giúp giữ lại một phần vitamin trong gạo tốt hơn.

Riêng với món cơm rang, nên nấu cơm với lượng nước ít hơn bình thường và để cơm nguội hoàn toàn trước khi rang. Nhờ vậy, hạt cơm sẽ săn chắc, tơi rời và không bị bết dính khi đảo trên chảo.