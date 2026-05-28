Mùa hè nóng bức mà không uống để giảm mùi hôi cơ thể thì quá phí!

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), mùi cơ thể có thể do thay đổi nội tiết tố, đổ mồ hôi quá nhiều, chế độ ăn uống không lành mạnh và yếu tố di truyền. Có rất nhiều nguyên nhân, đặc biệt là vào mùa hè, nhưng khi cơ thể bạn có mùi khó chịu, bạn có thể bắt đầu mất tự tin và thậm chí trở nên tự ti hơn.

Mặc dù có các loại chất khử mùi và nước hoa để kiểm soát mùi cơ thể, nhưng chúng không điều trị được nguyên nhân gốc rễ. Trong nhiều trường hợp, vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng chỉ bằng cách tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh. Những gì bạn ăn và không ăn có thể góp phần vào cường độ mùi tự nhiên của cơ thể.

Trên thực tế, có rất nhiều loại thực phẩm sẽ giúp bạn khử mùi và làm sạch cơ thể lại còn cực tốt cho sức khỏe. Nhiều loại cũng có hiệu quả trong việc chống lại chứng hôi miệng.

1. Chanh

Mùi hương tươi mát và sảng khoái của chanh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể bạn có mùi thơm dễ chịu. Khả năng khử trùng và kháng khuẩn tự nhiên của chanh cũng giúp loại bỏ mùi cơ thể và kiểm soát chứng hôi miệng do vi khuẩn gây ra.

Ảnh: Internet

Tính axit của nước chanh giúp giảm độ pH của da, khiến vi khuẩn gây mùi khó tồn tại. Thêm vào đó, chanh rất giàu vitamin C (chất tăng cường miễn dịch), khi uống vào giúp loại bỏ các độc tố có hại trong cơ thể.

Điểm cộng là chanh dễ dàng được cơ thể hấp thụ, do đó giúp cải thiện mùi cơ thể rất nhanh chóng.

DS Khuê Vũ khuyên, hãy uống một ly nước chanh ấm sau bữa sáng để giúp làm sạch và sảng khoái cơ thể, lại còn giúp giảm mùi hôi.

Ngoài ra, để chống lại mùi hôi từ vùng nách hoặc bàn chân, bạn có thể chà nửa quả chanh lên vùng bị ảnh hưởng. Để nước chanh khô hoàn toàn, sau đó tắm. Sử dụng phương pháp này mỗi ngày một lần cho đến khi mùi hôi biến mất hoàn toàn.

2. Cà chua

Một loại thực phẩm khác có thể chống lại mùi cơ thể là cà chua. Cà chua chứa các đặc tính kháng khuẩn và sát trùng tự nhiên giúp giảm lượng vi khuẩn gây mùi trong cơ thể. Ngoài ra, là một chất làm se tự nhiên, cà chua giúp thu nhỏ lỗ chân lông và làm tắc các tuyến tiết mồ hôi, do đó kiểm soát việc đổ mồ hôi quá nhiều.

Ngay cả việc uống nước ép cà chua cũng có thể giúp hạ nhiệt độ cơ thể, từ đó giảm tiết mồ hôi.

Lời khuyên cho bạn là uống ½ cốc nước ép cà chua tươi mỗi ngày hoặc thêm cà chua tươi vào món salad của bạn.

3. Trà xanh lạnh

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa là một thức uống tuyệt vời giúp ngăn ngừa hôi miệng, mùi cơ thể và hôi chân. Trà xanh hỗ trợ giải độc bằng cách thúc đẩy sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Càng ít độc tố trong cơ thể, cơ thể bạn càng có mùi dễ chịu hơn.

Các polyphenol trong trà xanh cũng giúp làm thơm miệng và phá hủy các hợp chất gây hôi miệng.

4. Dầu dừa

Dầu dừa là một chất khử mùi tự nhiên tuyệt vời giúp cơ thể bạn có mùi thơm dễ chịu. Đặc tính kháng khuẩn của các axit béo chuỗi trung bình có trong dầu dừa giúp kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn gây mùi.

Uống dầu dừa cũng hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa, một yếu tố quan trọng khác trong việc chống lại cả mùi cơ thể và hơi thở hôi.

5. Hương thảo

Loại thảo mộc thơm hương thảo cũng có thể giúp loại bỏ mùi cơ thể. Các loại tinh dầu dễ bay hơi trong cây hương thảo có thể giúp chống lại mọi loại mùi cơ thể bằng cách ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây mùi.

Ngoài ra, các hợp chất menthol và chlorophyll trong hương thảo giúp trung hòa mùi cơ thể nồng nặc và mang lại hương thơm dễ chịu cho cơ thể.

Lưu ý: Nếu việc thoa hương thảo bên ngoài gây kích ứng da, hãy ngừng sử dụng.

6. Cây xô thơm

Cây xô thơm là một loại thảo dược khác có thể giúp cơ thể bạn có mùi thơm ngọt ngào và dễ chịu, nhờ sự hiện diện của các hợp chất thơm như diosmetin, apigenin và luteolin. Tác dụng kháng khuẩn của nó cũng ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi trên da, từ đó loại bỏ mùi cơ thể.

Thêm vào đó, loại thảo dược này làm giảm hoạt động của tuyến mồ hôi, giúp bạn đổ mồ hôi ít hơn. Nó thậm chí còn giúp loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Cây xô thơm cũng giúp cải thiện sức khỏe răng miệng của bạn.

Lưu ý: Không nên dùng loại thảo dược này cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Cũng nên tránh dùng xô thơm với số lượng lớn vì có thể gây chóng mặt.

7. Quế

Được biết đến như một chất làm thơm miệng tuyệt vời, quế là một loại gia vị nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, để lại mùi thơm tươi mát. Trên thực tế, quế giúp cải thiện chứ không làm mất đi mùi cơ thể tự nhiên của bạn.

Tinh dầu dễ bay hơi của nó giúp chống lại chứng hôi miệng bằng cách giảm lượng vi khuẩn trong miệng.

Uống trà quế ít nhất một lần mỗi ngày. Để pha trà, ngâm một thanh quế cỡ vừa trong nước nóng khoảng 10 phút, sau đó thưởng thức trà thơm mát này. Trà quế cũng giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Để khử mùi hôi miệng tức thì, hãy dùng trà quế nguội để súc miệng.

8. Rau mùi tây

Tinh dầu mạnh trong rau mùi tây giúp át đi mùi khó chịu. Rau mùi tây cũng chứa một lượng lớn chất diệp lục, có tác dụng kiềm hóa. Điều này có nghĩa là nó giúp kiềm hóa cơ thể và thanh lọc máu.

Ngoài ra, tác dụng kháng khuẩn của nó chống lại vi khuẩn gây mùi trong cơ thể. Rau mùi tây cũng hỗ trợ giải độc.

Uống 2 cốc trà rau mùi tây mỗi ngày. Để pha trà, ngâm 1 thìa cà phê rau mùi tây tươi thái nhỏ trong một cốc nước nóng khoảng 5 phút. Lọc bỏ bã, sau đó để nguội một chút trước khi uống.

Bạn cũng có thể dùng trà rau mùi tây ấm để súc miệng, chống hôi miệng. Thậm chí nhai vài lá rau mùi tây tươi cũng là một cách tạm thời để che giấu chứng hôi miệng.

Thực phẩm cần tránh để ngăn mùi hôi cơ thể trong ngày hè nắng nóng

Tránh các loại thực phẩm như tỏi và hành tây gây ra mùi cơ thể nồng.

Tránh các loại thực phẩm có hàm lượng lưu huỳnh cao.

Tránh các loại thực phẩm như thịt đỏ, rượu, thực phẩm có hương vị nhân tạo và thức ăn nhanh. Chúng chứa các chất độc được thải ra qua mồ hôi và có thể gây ra mùi cơ thể khó chịu.

Ngoài ra, theo BS Lưu Tuấn Phong (chuyên thẩm mỹ nội khoa và làm đẹp da công nghệ cao, làm việc tại Hà Nội), để tránh mùi hôi cơ thể, nhất là trong dịp nắng nóng như bây giờ, mọi người nên:

Ăn nhiều trái cây và rau tươi để giải độc cơ thể và kiểm soát mùi cơ thể.

Uống đủ nước mỗi ngày để ngăn ngừa sự tích tụ độc tố trong cơ thể.

Luôn giặt quần áo sau khi mặc một lần. Không nên mang giày chật và tránh mang giày trong thời gian dài.

Giữ cho cơ thể luôn khô ráo.

Nên chọn quần áo bằng chất liệu cotton thay vì vải tổng hợp để tránh tích tụ mồ hôi và độ ẩm.

Có thể tìm đến những phương pháp thẩm mỹ bằng máy móc, công nghệ cao như tiêm botox trị tăng tiết mồ hôi, sử dụng công nghệ vi sóng Miradry, hút/cắt bỏ tuyến mồ hôi... Dù lựa chọn phương pháp nào cũng cần tìm hiểu kỹ, chọn bác sĩ giàu chuyên môn, kinh nghiệm, thực hiện tại cơ sở được cấp phép, tránh tiền mất tật mang.