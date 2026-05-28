Qua 6 mùa Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam: Gần 10.000 người dân được tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng miễn phí

Hơn 6 năm bền bỉ đồng hành cùng Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam, Herbalife Việt Nam đang góp phần đưa kiến thức dinh dưỡng khoa học và lối sống năng động đến gần hơn với người dân, thông qua một trong những chương trình sức khỏe cộng đồng có sức lan tỏa rộng khắp hiện nay.

Sáng 24/5, khuôn viên Dinh Độc Lập (TP.HCM) trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân tham gia Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức, với sự đồng hành xuyên suốt của Herbalife Việt Nam.

Thầy thuốc ưu tú, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức; ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám Đốc của Herbalife tại Việt Nam và Campuchia; PGS.TS.BS Nguyễn Duy Phong - Trưởng Khoa Y tế Công cộng tại Trường Đại học Y Dược TPHCM bấm nút khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6.

Gần 10.000 người dân được tư vấn dinh dưỡng miễn phí qua 6 mùa tổ chức

Qua 6 mùa tổ chức, chương trình đã tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng miễn phí cho gần 10.000 người dân. Không chỉ dừng ở một ngày hội vận động, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam từng bước trở thành diễn đàn thực tiễn, nơi người dân được tiếp cận các kiến thức khoa học về dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ông Vũ Văn Thắng – Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cùng đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo nhận hoa chúc mừng từ Lãnh đạo Bộ Y tế.

Điểm đặc biệt của chương trình là người dân được tư vấn trực tiếp, cá thể hóa bởi các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng, vận động và y học dự phòng. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội rất giá trị bởi không phải ai cũng có điều kiện được thăm khám, đánh giá chỉ số cơ thể và nhận tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu phù hợp với thể trạng, độ tuổi và tình trạng sức khỏe của bản thân.

Việc tư vấn cá thể hóa giúp người dân hiểu rõ hơn những sai lầm trong chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày; từ đó từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen sống lành mạnh và chủ động phòng ngừa bệnh tật. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nguy cơ gia tăng các bệnh không lây nhiễm như béo phì, tim mạch, đái tháo đường ở cộng đồng.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo đáng báo động: có tới 87% thanh thiếu niên Việt Nam trong độ tuổi từ 11-17 chưa đạt mức hoạt động thể chất được khuyến nghị, làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm từ sớm. Đáng chú ý, có khoảng 91-92% trẻ em gái và 81- 82% trẻ em trai chưa đáp ứng đủ thời gian vận động cần thiết mỗi ngày.

Theo khuyến nghị của WHO, thanh thiếu niên cần tối thiểu 60 phút vận động thể chất từ mức độ vừa đến mạnh mỗi ngày để đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, lối sống tĩnh tại cùng sự phụ thuộc ngày càng lớn vào thiết bị công nghệ đang khiến nhiều người trẻ thiếu vận động nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam được đánh giá là sân chơi thực hành thiết thực về dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý cho người dân, đặc biệt là giới trẻ. Năm nay, hơn 80% đội chơi tham gia chương trình là sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM, mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động và đầy năng lượng.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam cho biết, việc đồng hành cùng chương trình suốt 6 mùa không đơn thuần là hoạt động trách nhiệm xã hội, mà còn xuất phát từ cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng mỗi người dân đều xứng đáng có cơ hội được tiếp cận kiến thức dinh dưỡng phù hợp để xây dựng lối sống lành mạnh. Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chương trình qua từng mùa với mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống năng động và chủ động chăm sóc sức khỏe", ông Nguyễn Thành Đạt chia sẻ.

Theo đại diện Herbalife Việt Nam, dinh dưỡng khoa học kết hợp vận động hợp lý chính là nền tảng giúp cộng đồng nâng cao chất lượng sống, đặc biệt trong bối cảnh lối sống tĩnh tại ngày càng phổ biến tại đô thị.

Phát biểu tại chương trình, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia nhấn mạnh vai trò của việc chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, trong đó dinh dưỡng và vận động là hai yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp trong các hoạt động cộng đồng vì sức khỏe người dân, đặc biệt là sự gắn bó bền bỉ của Herbalife Việt Nam với Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Theo Thứ trưởng, những chương trình tư vấn dinh dưỡng trực tiếp cho người dân như vậy có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao nhận thức, giúp mỗi người hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân để chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia nhận hoa tri ân từ Ban tổ chức chương trình.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, thành viên Hội đồng Giám khảo chương trình cho rằng, giá trị lớn nhất của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng người tham gia, mà ở việc người dân được trực tiếp tiếp cận với các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng để nhận tư vấn cá thể hóa - điều vốn không dễ có trong đời sống thường ngày.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, thành viên Hội đồng Giám khảo chương trình.

Theo bác sĩ Ngọc Diệp, trong thực tế, rất nhiều người hiện nay vẫn ăn uống theo thói quen, theo truyền miệng hoặc theo các xu hướng trên mạng xã hội mà chưa thực sự hiểu cơ thể mình cần gì, thiếu gì hay đang đối mặt với nguy cơ sức khỏe nào. Trong khi đó, mỗi người có thể trạng, độ tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe hoàn toàn khác nhau nên không thể áp dụng chung một chế độ dinh dưỡng.

"Việc được các chuyên gia trực tiếp đo chỉ số cơ thể, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tư vấn khẩu phần ăn và hướng dẫn vận động phù hợp sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về cơ thể mình, từ đó thay đổi nhận thức và điều chỉnh lối sống đúng cách. Đây là giá trị rất lớn mà không phải chương trình cộng đồng nào cũng có được", bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp chia sẻ.

Người dân nô nức tham gia đăng ký tư vấn khám dinh dưỡng cá thể hoá được tư vấn bởi các chuyên gia đầu ngành.

Theo chuyên gia này, ý nghĩa sâu xa của hoạt động tư vấn dinh dưỡng cộng đồng không chỉ dừng lại ở một cá nhân mà còn tác động đến cả gia đình. Khi một người mẹ hiểu đúng về dinh dưỡng, bữa cơm gia đình sẽ thay đổi; khi một người trẻ hiểu được tầm quan trọng của vận động, họ sẽ giảm nguy cơ béo phì, bệnh chuyển hóa và các bệnh không lây nhiễm trong tương lai. Từ những thay đổi nhỏ trong nhận thức có thể tạo nên những thay đổi lớn về sức khỏe cộng đồng trong dài hạn.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp đánh giá, việc gần 10.000 người dân được tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa qua 6 mùa tổ chức là kết quả rất đáng ghi nhận. "Đây thực sự là cơ hội quý giá để người dân tiếp cận kiến thức dinh dưỡng chuẩn khoa học, thay vì những thông tin thiếu kiểm chứng. Chương trình không chỉ nâng cao hiểu biết mà còn truyền cảm hứng để mỗi người chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình".

Hàng ngàn phần quà từ chương trình và các minigame hấp dẫn dành tặng cho người dân đến tham dự chương trình

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay là phần biểu diễn vận động đầy năng lượng của 20 đội chơi với các tiết mục aerobic, dance fitness, zumba và đồng diễn thể thao sôi động, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.

20 đội chơi tham gia phần thi kiến thức và vận động vô cùng sôi động, thu hút hàng ngàn người dân tại khu vực trung tâm sân khấu

Không chỉ tranh tài về vận động, các đội còn tham gia phần thi kiến thức dinh dưỡng với nhiều câu hỏi thực tiễn liên quan đến chế độ ăn uống, vận động, phòng chống bệnh không lây nhiễm và xây dựng lối sống lành mạnh. Chương trình cũng tổ chức hoạt động hỏi đáp trực tuyến cùng các chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng, giúp người dân được giải đáp trực tiếp những vấn đề thiết thực liên quan đến sức khỏe bản thân và gia đình.

Đội 5 - FStyle Crew giành giải Đặc biệt và đội 8 - Team Lửa giành giải Nhất Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6.

Đội 10 - Sắc màu dân tộc và đội 15 - VTMusik giành giải Nhì Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6.

Đội 3 - LTS Dance Team, đội 4 - FUEGO và đội 12 - IU ArTeam giành giải Ba Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6.

Các đội chơi giành giải Tư Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6.

Với sự đồng hành xuyên suốt của Herbalife Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đang từng bước tạo dựng một phong trào sống khỏe trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức và hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.