Thức uống giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, những nhóm người nên hạn chế uống

Bột sắn dây có thể hỗ trợ thanh nhiệt, làm dịu hệ tiêu hóa và góp phần cải thiện sức khỏe làn da nếu dùng hợp lý. Tuy nhiên, do mang tính hàn khá mạnh nên không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại bột này.

Bột sắn dây được chiết xuất từ củ sắn dây và thường được chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống. Trong thành phần của loại bột này có khoảng 60% là tinh bột, cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm isoflavones và triterpenoids như puerarin, puerosid A, puerosid B và một số hoạt chất olean triterpene khác.

Về giá trị dinh dưỡng, trung bình một muỗng bột sắn dây khoảng 9 gram cung cấp khoảng 30 calo và 8 gram carbohydrate, phù hợp dùng trong chế độ ăn uống hỗ trợ thanh nhiệt nếu sử dụng đúng cách.

Lợi ích của bột sắn dây đối với sức khỏe

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Bột sắn dây chứa tinh bột kháng, có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa và hỗ trợ bảo vệ niêm mạc ruột. Đồng thời, thành phần này cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát nguy cơ kháng insulin.

Hỗ trợ cải thiện làn da: Một số hoạt chất như daidzein trong bột sắn dây có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, giúp hỗ trợ giảm mụn, rôm sảy và cải thiện tình trạng da.

Hỗ trợ tuần hoàn và hệ thần kinh: Hoạt chất puerarin được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm đau đầu, ù tai và góp phần cải thiện lưu thông máu, từ đó hạn chế nguy cơ hình thành huyết khối.

Chống oxy hóa, hỗ trợ làm đẹp da: Bột sắn dây giàu isoflavonoid giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ cải thiện sắc tố da, góp phần làm mờ thâm nám và giúp da khỏe mạnh hơn.

Những nhóm người cần thận trọng khi dùng bột sắn dây

Dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng với những nhóm người dưới đây, việc sử dụng bột sắn dây cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Người đang bị cảm lạnh, cơ thể nhiễm hàn: Theo Đông y, bột sắn dây có tính mát mạnh. Vì vậy, những người đang bị cảm lạnh, sợ lạnh, đau bụng do nhiễm lạnh hoặc cơ thể suy nhược dễ bị ảnh hưởng nếu dùng nhiều. Việc uống bột sắn dây trong lúc cơ thể đang nhiễm hàn có thể khiến tình trạng mệt mỏi, lạnh bụng hoặc khó chịu kéo dài hơn.

Người huyết áp thấp, hay chóng mặt: Một số hoạt chất trong bột sắn dây có thể làm giãn mạch, hỗ trợ hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, điều này lại không phù hợp với người vốn có huyết áp thấp. Nếu sử dụng quá nhiều, đặc biệt vào buổi sáng khi chưa ăn uống đầy đủ, người dùng dễ gặp tình trạng hoa mắt, mệt lả hoặc tụt huyết áp.

Phụ nữ mang thai cần đặc biệt cẩn trọng: Phụ nữ mang thai không phải lúc nào cũng phù hợp để uống bột sắn dây. Trong trường hợp cơ thể đang mệt mỏi, lạnh bụng hoặc có dấu hiệu tụt huyết áp, việc sử dụng có thể khiến cơ thể thêm suy yếu.

Đặc biệt, nếu thai phụ có dấu hiệu động thai hoặc tử cung co bóp bất thường thì càng nên tránh dùng. Tốt nhất, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ ăn.

Không chỉ là thức uống giải khát, bột sắn dây còn mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể.

Trẻ nhỏ không nên uống bột sắn dây sống: Nhiều gia đình có thói quen pha bột sắn dây sống cho trẻ uống để giải nhiệt. Tuy nhiên, điều này có thể khiến trẻ bị lạnh bụng, tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu. Nếu muốn cho trẻ dùng, nên nấu chín để giảm tính hàn và giúp cơ thể dễ hấp thu hơn.

Người cơ thể suy nhược, thường xuyên lạnh tay chân: Những người hay bị lạnh người, tay chân lạnh hoặc cơ thể thiếu năng lượng cũng không nên lạm dụng bột sắn dây.

Việc dùng thường xuyên có thể khiến cơ thể thêm mệt mỏi, giảm cảm giác ngon miệng và ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Lưu ý khi sử dụng bột sắn dây Dù là thực phẩm quen thuộc, bột sắn dây cũng cần được sử dụng điều độ. Theo khuyến nghị, mỗi tuần chỉ nên dùng khoảng 2–3 lần, mỗi lần từ 2–3 thìa nhỏ là phù hợp. Ngoài ra, không nên uống khi bụng quá đói hoặc dùng vào tối muộn vì có thể gây khó chịu cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Điều quan trọng nhất là cần hiểu rõ tình trạng cơ thể trước khi sử dụng.

