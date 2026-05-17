Vào mùa hè nóng bức hãy nấu 3 món ăn giúp "giải nhiệt", xua tan nắng nóng, dưỡng da và tăng cường miễn dịch

Trong cái nóng oi bức của giữa mùa hè, chúng ta cảm giác như bị nhốt trong một cái lò hấp. Không những thế, vào mùa hè, chúng ta cũng dễ bị nóng trong người, khô miệng, khô họng, cáu gắt và bồn chồn. Ngay cả việc ngủ cũng khó khăn và không ngon giấc. Ông bà ta thường nói rằng: "Mùa hè là mùa của hỏa khí, và nhiệt dễ làm tổn thương dịch cơ thể". Trí tuệ của tổ tiên chúng ta về việc giữ gìn sức khỏe mùa hè không dựa vào việc uống nhiều trà thảo dược để cưỡng chế giảm nhiệt. Thay vào đó, họ nhấn mạnh việc ăn rau củ tươi theo mùa để thanh lọc cái nóng mùa hè và dưỡng ẩm từ bên trong.

Từ góc độ dinh dưỡng, việc ăn nhiều thực phẩm theo mùa nhẹ nhàng và tươi mát vào mùa hè có thể bổ sung lượng nước và vitamin bị mất do đổ mồ hôi, giúp cơ thể chuyển hóa nhiệt dư thừa và thậm chí tăng cường hệ miễn dịch, giúp chúng ta ít bị ảnh hưởng bởi cái nóng mùa hè hơn. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ 3 món ăn tự nhiên, mát lạnh. Chúng rất dễ làm, tươi mát, không béo, phù hợp với mọi lứa tuổi và sẽ giúp chúng ta thoải mái vượt qua mùa hè nóng bức.

1. Bí ngòi xào

Điểm nổi bật: Món ăn này rất thanh mát và giúp giảm bớt độ ngấy của thức ăn. Bí ngòi giòn và mềm có vị ngọt tự nhiên, được bao phủ bởi hương thơm của tỏi và vị cay nhẹ của ớt. Chỉ cần một miếng cắn thôi cũng đã thấy giòn, mọng nước và làm bạn có cảm giác thoải mái ngay lập tức.

Bí ngòi có hàm lượng nước và kali cao, là một cách hoàn hảo để bổ sung kali khi bạn đổ mồ hôi nhiều vào mùa hè. Tỏi thái lát và ớt thêm hương vị mà không gây khó chịu cho dạ dày. Đây là một món ăn nhà làm đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng, là "chuyên gia giải nhiệt mùa hè".

Nguyên liệu: 1 quả bí ngòi, 1 quả ớt khô (tùy thích), tỏi thái lát, nước tương, dầu hào, một chút gia vị, bột nêm gà.

Cách làm món bí ngòi xào

Rửa sạch và thái bí ngòi thành lát, cắt ớt khô thành các miếng nhỏ; tỏi thái lát hoặc băm nhỏ tùy thích. Làm nóng một ít dầu trong chảo, cho ớt và tỏi thái lát vào xào cho thơm. Cho bí ngòi vào xào. Thêm một 1 thìa canh nước tương, một thìa canh dầu hào, một chút gia vị và bột nêm gà. Xào cho đến khi bí ngòi chín.

2. Phi lê cá bơn xào tiêu đen và dưa chuột

Điểm nổi bật: Trong cái nóng oi bức của mùa hè, rất dễ cảm thấy khó chịu và dễ bị đau họng. Món cá bơn phi lê xào tiêu đen với dưa chuột này là một món ăn thanh mát. Dưa chuột có tính mát và làm dịu, giúp thanh nhiệt, giảm khô họng và làm dịu nhiệt trong cơ thể. Cá bơn phi lê ít chất béo và giàu protein, thịt mềm ra dễ tiêu hóa, kết hợp với dưa chuột, món ăn này rất thanh mát và giúp giảm bớt độ ngấy.

Dưa chuột giòn, tươi ngon, mọng nước thấm đẫm hương thơm nồng nàn của tiêu đen, mang đến vị nhẹ nhàng và sảng khoái. Món ăn tt chất béo và calo, chúng còn cung cấp protein và vitamin chất lượng cao, trở thành món ăn nhẹ nhàng trong mùa hè, đồng thời có thể tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể một cách tinh tế.

Nguyên liệu: 1 miếng phi lê cá bơn, 1 quả dưa chuột, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh bột bắp, muối vừa đủ, tiêu đen vừa đủ.

Cách làm món phi lê cá bơn xào tiêu đen và dưa chuột

Bước 1: Rửa sạch và thái hạt lựu dưa chuột. Rửa sạch và để ráo phi lê cá bơn, sau đó thái hạt lựu và cho vào một tô lớn. Thêm 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh dầu hào, một nhúm tiêu đen và 1 muỗng canh bột bắp vào cá đã thái hạt lựu. Trộn đều rồi ướp trong 5 phút.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho cá đã ướp vào, xào đến khi chín, thêm dưa chuột thái hạt lựu, thêm 1 muỗng canh nước tương, tiếp tục đảo đều rồi lấy ra khỏi chảo.

3. Canh đậu xanh, rong biển và sườn heo

Điểm nổi bật: Khi mùa hè nóng nực, khó chịu, miệng khô và bồn chồn, món ăn mà chúng ta thích nhất có lẽ là món canh. Một nồi canh đậu xanh sẽ làm hài lòng khẩu vị và chăm sóc sức khỏe gia đình bạn. Canh đậu xanh, rong biển và sườn heo sẽ giúp thanh nhiệt giải nhiệt mùa hè; đậu xanh thanh mát - giải nhiệt, rong biển làm mát máu và dưỡng ẩm. Sự kết hợp của hai 2 nguyên liệu này là một phương thuốc tự nhiên giúp giảm nhiệt trong người và giúp cơ thể giải tỏa cái nóng mùa hè.

Sườn heo có tính ấm nóng và bổ dưỡng, trung hòa tính mát, tốt cho tỳ vị. Về mặt dinh dưỡng, chúng giàu protein, chất xơ và khoáng chất, cung cấp cả hơi ấm và dưỡng chất. Nước dùng tươi ngon, dịu nhẹ và ngọt, với dư vị êm dịu, dễ chịu. Đây là một món ăn đơn giản nhưng lành mạnh, hoàn hảo cho mùa hè để làm dịu chứng khô miệng và giảm nhiệt trong cơ thể, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch một cách tinh tế.

Nguyên liệu: 450g sườn heo, một nắm nhỏ rong biển, nửa bát đậu xanh, gừng, muối, rượu nấu ăn.

Cách nấu món canh đậu xanh, rong biển và sườn heo

Bước 1: Ngâm đậu xanh và rong biển khô trước 1 tiếng. Sau đó rửa sạch các nguyên liệu. Rửa sạch sườn heo, cho vào nồi, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn, vài lát gừng rồi chần trong 5 phút. Sau đó vớt ra, rửa sạch lại với nước ấm rồi để ráo.

Bước 2: Cho sườn heo, rong biển, đậu xanh và gừng thái lát vào nồi, đổ lượng nước vừa đủ, rồi đun nhỏ lửa trong 1 tiếng, cuối cùng nêm thêm chút muối cho vừa ăn. Lấy món canh ra tô, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Trên đây là 3 món ăn được khéo léo kết hợp các nguyên liệu theo mùa và phương pháp nấu ăn đơn giản nhưng hương vị tuyệt vời. Các món ăn này đều có thể giúp gia đình bạn ngon miệng lại "giải nhiệt", xua tan nắng nóng, dưỡng da và tăng cường miễn dịch.