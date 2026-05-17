Nhiều người xem chảy máu lợi khi đánh răng là chuyện nhỏ. Có người nghĩ do "đánh mạnh tay", có người chẳng thèm quan tâm, chỉ súc miệng rồi bỏ qua. Nhưng các bác sĩ thần kinh đang đưa ra một cảnh báo đáng lo: những vấn đề răng miệng kéo dài có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ và tổn thương não.

Một nghiên cứu thần kinh lớn công bố trên tạp chí Neurology: Open Access vào tháng 10/2025 đã khiến giới y khoa chú ý khi đưa ra cảnh báo về điều này. Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Souvik Sen, giáo sư thần kinh học tại University of South Carolina (Mỹ) dẫn đầu, theo dõi gần 6.000 người trong hơn 20 năm thông qua nghiên cứu ARIC về nguy cơ xơ vữa động mạch trong cộng đồng.

Kết quả cho thấy, những người vừa bị sâu răng vừa mắc bệnh nha chu có nguy cơ đột quỵ thiếu máu cục bộ cao hơn tới 86% so với người có răng miệng khỏe mạnh. Đáng chú ý hơn, nguy cơ đột quỵ do huyết khối động mạch não tăng 2,27 lần, còn đột quỵ do cục máu đông từ tim tăng tới 2,58 lần.

Điều khiến các bác sĩ lo ngại là nhiều dấu hiệu cảnh báo lại xuất hiện rất sớm nhưng dễ bị bỏ qua, đặc biệt là chảy máu lợi khi đánh răng.

Chảy máu lợi không chỉ là vấn đề ở miệng

Theo các chuyên gia, chảy máu lợi lặp đi lặp lại thường là dấu hiệu viêm nướu hoặc bệnh nha chu. Đây là tình trạng nhiễm trùng mạn tính ở mô quanh răng. Nếu kéo dài, vi khuẩn và các chất gây viêm có thể đi vào máu.

Tiến sĩ Souvik Sen cho biết chính phản ứng viêm kéo dài này có thể thúc đẩy xơ vữa động mạch, làm tổn thương thành mạch và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó dẫn tới các vấn để viêm nhiễm ở não hay đột quỵ. Đồng thời cũng có thể tác động tiêu cực đến tim.

Không dừng ở đó, nghiên cứu còn phát hiện bệnh nha chu liên quan tới các tổn thương chất trắng trong não. Đây được xem là dạng "tổn thương não thầm lặng", có liên quan tới suy giảm nhận thức và nguy cơ sa sút trí tuệ sau này.

Tiến sĩ Cheng Chun Yu, bác sĩ thần kinh và giám đốc điều hành tại Cheng Neurology Clinic (Trung Quốc) nhận định việc cùng lúc mắc sâu răng và bệnh nha chu có thể làm nguy cơ đột quỵ tăng gần gấp đôi.

1. Viêm nha chu kéo dài

Nếu lợi thường xuyên đỏ, sưng, dễ chảy máu hoặc tụt lợi, đó có thể là dấu hiệu bệnh nha chu. Viêm kéo dài sẽ khiến vi khuẩn và các chất gây viêm liên tục đi vào máu.

Nguy hiểm hơn, bệnh nha chu thường tiến triển âm thầm. Khi răng lung lay hoặc tụt lợi rõ rệt thì tổn thương đã khá nặng.

2. Sâu răng kéo dài không điều trị

Một chiếc răng sâu lâu ngày không chỉ gây đau. Khi vi khuẩn ăn sâu xuống tủy, nguy cơ nhiễm trùng tăng mạnh. Vi khuẩn có thể theo máu đi khắp cơ thể và tác động tới tim mạch, não bộ.

Các bác sĩ cảnh báo đặc biệt không nên chủ quan nếu có những dấu hiệu như hơi thở có mùi kéo dài, răng nhạy cảm với nóng lạnh, đau âm ỉ vùng chân răng hoặc khoảng cách giữa các răng ngày càng rộng.

Thấy chảy máu lợi khi đánh răng, nên làm gì?

Các bác sĩ bày tỏ lo lắng khicó nhiều người bị chảy máu lợi nhưng không đau nên dễ bỏ qua. Tuy nhiên, đây có thể là tín hiệu đầu tiên của một quá trình viêm mạn tính đang âm thầm ảnh hưởng tới mạch máu và não bộ. Điều quan trọng nhất là không được chủ quan và cũng không nên tự ý ngừng đánh răng vì sợ chảy máu nhiều hơn.

Nếu tình trạng này kéo dài quá vài ngày hoặc lặp lại thường xuyên, nên đi khám nha khoa để kiểm tra viêm nướu, cao răng, bệnh nha chu hoặc sâu răng tiềm ẩn. Việc lấy cao răng và điều trị sớm có thể giúp giảm viêm đáng kể.

Ngoài ra, cần chú ý:

- Đánh răng nhẹ tay bằng bàn chải lông mềm

- Dùng chỉ nha khoa đúng cách thay vì xỉa tăm mạnh

- Không hút thuốc lá vì thuốc lá làm bệnh nha chu tiến triển nhanh hơn

- Hạn chế đồ ngọt và nước uống nhiều đường

- Kiểm soát tốt tiểu đường, huyết áp và mỡ máu

Giáo sư Leonardo Pantoni thuộc University of Milan (Ý) cho rằng chăm sóc răng miệng nên được xem là một phần trong chiến lược phòng ngừa đột quỵ và bệnh lý tim mạch. Một hàm răng khỏe không chỉ giúp ăn ngon hay tự tin hơn khi cười. Trong nhiều trường hợp, nó còn là "hàng rào" đầu tiên giúp bảo vệ mạch máu và não bộ trước nguy cơ bệnh tật nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Livescience, Step to Health