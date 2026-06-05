Em bé 5 tháng tuổi đã bị cận thị hơn 1000 độ, bác sĩ tiết lộ nguyên nhân khiến nhiều cha mẹ lo lắng

Bé chưa biết bò mà đã bị cận thị, điều tưởng chừng vô lý nhưng lại khiến nhiều bậc phụ huynh vô cùng lo lắng.

Một trường hợp y tế hiếm gặp và gây sốc đã xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, khi một em bé 5 tháng tuổi được chẩn đoán mắc tật cận thị nặng (lên đến 1.000 độ) trong một lần khám mắt định kỳ. Các bác sĩ nhãn khoa giàu kinh nghiệm đã vô cùng sửng sốt và đưa ra cảnh báo.

Theo đó, một bệnh viện nhãn khoa nhi ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), đã ghi nhận trường hợp cận thị nặng nhất và nhỏ tuổi nhất từng gặp. Bác sĩ tiết lộ rằng một cặp vợ chồng đã đưa con trai 5 tháng tuổi đến khám mắt định kỳ, nhưng kết quả kiểm tra thị lực cho thấy cậu bé bị cận thị nặng tới 1.000 độ, khiến đội ngũ y bác sĩ vô cùng kinh ngạc.

Hầu hết các bậc cha mẹ đều nhầm tưởng rằng tật cận thị chỉ xảy ra ở trẻ lớn hơn khi bắt đầu đi học hoặc dành nhiều thời gian trước màn hình, và do đó bỏ qua việc kiểm tra thị lực cho trẻ sơ sinh. Hành vi này thật không may khiến nhiều trẻ em bỏ lỡ cơ hội vàng để được điều trị và kiểm soát các vấn đề về thị lực.

Theo thuật ngữ y học, những người bị cận thị vượt quá 600 độ (hoặc -6,00 Diopter) được phân loại là mắc "cận thị nặng". Nghiên cứu cho thấy rõ ràng rằng cận thị nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có liên quan trực tiếp đến "các yếu tố di truyền có từ khi sinh ra".

- Nếu cả bố và mẹ đều bị cận thị vượt quá 600 độ, con của họ có 30% đến 50% khả năng truyền gen gây cận thị nặng.

- Nếu cha mẹ bị cận thị ở mức độ vừa phải (200-400 độ), con cái của họ vẫn có nguy cơ bị cận thị cao hơn so với trẻ em sinh ra trong gia đình có thị lực bình thường.

Bác sĩ nhấn mạnh rằng tật cận thị di truyền nặng được coi là "khiếm khuyết phát triển của mắt ngay từ khi thụ thai". Những đứa trẻ này có sự gia tăng độ khúc xạ nhanh đến mức đáng sợ, với chiều dài trục nhãn cầu kéo dài bất thường trước sáu tuổi. Hơn nữa, cấu trúc võng mạc và các mô bên trong mắt rất mỏng manh và có khả năng chịu áp lực thấp. Do đó, chúng có nguy cơ cao mắc các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí mù lòa, sau này trong cuộc sống, chẳng hạn như bong võng mạc, đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp, những bệnh này khó điều trị và kiểm soát hơn nhiều so với bình thường.

Phát hiện và điều trị sớm là tốt nhất!

Để chống lại mối đe dọa di truyền thầm lặng này, các bác sĩ đang kêu gọi các bậc phụ huynh, đặc biệt là những người có con bị cận thị từ mức độ trung bình đến nặng, tuân thủ nguyên tắc "phát hiện sớm và điều trị sớm". Ngay khi con chào đời, nên đưa trẻ đến bác sĩ nhãn khoa để khám mắt và lập "hồ sơ thị lực của trẻ" nhằm theo dõi và đánh giá sát sao sự phát triển thị lực lâu dài của trẻ.

Vì tật cận thị do cấu trúc di truyền và DNA chỉ có thể được làm chậm lại một chút bằng cách thay đổi lối sống như tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc hạn chế tầm nhìn, nên việc điều trị và quản lý y tế vẫn là cần thiết.

Hơn nữa, trong thời đại ngày nay, khi các thiết bị công nghệ thông tin và màn hình điện thoại thông minh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, các vấn đề về thị lực ở trẻ em ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Bác sĩ nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng tật cận thị thực sự (tật cận thị đã phát triển) không thể chữa khỏi hoàn toàn. Việc điều trị chỉ nhằm mục đích làm chậm sự tiến triển của tật khúc xạ. Do đó, ngoài việc khám mắt định kỳ, các bậc phụ huynh nên nghiêm ngặt hạn chế thời gian sử dụng màn hình của con mình bằng nguyên tắc "nghỉ 20 phút, sau đó cho mắt nghỉ ngơi" và đảm bảo đủ ánh sáng mọi lúc để bảo vệ đôi mắt quý giá của con em mình.

Nguồn và ảnh: CTWant