Tần suất làm “chuyện ấy” của các cặp đôi không có một công thức chung, nhưng nghiên cứu chỉ ra một con số đáng chú ý liên quan đến cảm giác hạnh phúc trong mối quan hệ.

Một lần mỗi tuần là con số được nghiên cứu nhắc tới

Trong cuộc sống, nhiều người dễ tự hỏi liệu mối quan hệ của mình có "bình thường" hay không, đặc biệt khi nói đến "chuyện ấy". Tuy nhiên, theo TS Logan Levkoff, chuyên gia về hôn nhân và gia đình, Đại học New York (Mỹ), không có một tiêu chuẩn duy nhất phù hợp với mọi cặp đôi.

"Chúng ta có rất nhiều kỳ vọng về việc một mối quan hệ ‘nên’ trông như thế nào. Nhưng mô hình cổ tích ấy nhiều khi không giống cuộc sống hay thực tế của chúng ta" , TS Levkoff nói.

Theo chuyên gia này, "bình thường" là khi cả hai cảm thấy thỏa mãn và được kết nối trong mối quan hệ. Sự trao đổi thẳng thắn giữa hai người mới là yếu tố quan trọng giúp mỗi bên cảm thấy được thấu hiểu.

Dù vậy, một nghiên cứu công bố năm 2017 trên tạp chí Archives of Sexual Behavior cho thấy người trưởng thành có tần suất làm "chuyện ấy" trung bình 54 lần mỗi năm, tương đương khoảng 1 lần/tuần.

Những cặp đôi hạnh phúc làm "chuyện ấy" bao nhiêu lần 1 tuần ?

Một nghiên cứu khác đăng trên Social Psychological and Personality Science , khảo sát hơn 30.000 người Mỹ trong ba dự án kéo dài 40 năm, cũng phát hiện tần suất 1 lần/tuần gắn với mức độ hạnh phúc đáng chú ý. Những cặp đôi gần gũi nhiều hơn 1 lần/tuần không báo cáo rằng họ hạnh phúc hơn, trong khi nhóm có tần suất ít hơn 1 lần/tuần cho biết cảm giác thỏa mãn thấp hơn.

Không phải cứ làm "chuyện ấy" nhiều hơn là hạnh phúc hơn

Theo các chuyên gia, ý nghĩa của sự gần gũi không nằm ở việc đạt một "chỉ tiêu" cụ thể, mà ở cảm giác gắn kết giữa hai người.

Chuyên gia tâm lý lâm sàng Sanam Hafeez tại New York (Mỹ) cho biết: "Sự gần gũi và kết nối là nhu cầu của con người. Trong một mối quan hệ lâu dài, việc tái kết nối thông qua chuyện giường chiếu là điều quan trọng. Những chất hóa học được giải phóng trong não khi gần gũi còn giúp tăng cường sự gắn bó".

TS Levkoff cũng cho rằng sự thân mật không chỉ giới hạn ở chuyện phòng the. Những cử chỉ gần gũi, quan tâm và âu yếm cũng góp phần duy trì kết nối giữa hai người.

Theo thông tin từ NBC News , có nhiều nguyên nhân khiến sự gần gũi trong một mối quan hệ giảm đi, trong đó có căng thẳng, thiếu tự tin về cơ thể, bệnh mạn tính, việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều và cảm giác xa cách về mặt tình cảm.

TS Levkoff nhận định công nghệ có thể khiến con người cảm thấy kết nối hơn về mặt thông tin, nhưng lại dễ tạo khoảng cách trong sự thân mật. Vì vậy, hạn chế điện thoại và tivi trong phòng ngủ được xem là một thói quen có ích cho các cặp đôi.

Trong khi đó, chuyên gia Hafeez gợi ý những hành động đơn giản như nhắn một tin yêu thương, dành thời gian đi bộ cùng nhau sau bữa tối hoặc chủ động trò chuyện trong ngày cũng có thể giúp hai người duy trì sự kết nối.

Như vậy, khoảng 1 lần/tuần là tần suất được các nghiên cứu ghi nhận có liên quan đến mức độ hạnh phúc trong mối quan hệ. Tuy nhiên, đây không phải công thức bắt buộc. Điều quan trọng nhất vẫn là hai người cảm thấy thoải mái, được tôn trọng và hài lòng với sự gần gũi của mình.

Nguồn: NBC News