Ít "chào cờ" buổi sáng có phải dấu hiệu sinh lý nam suy giảm?

Nhiều nam giới lo lắng khi nhận thấy hiện tượng cương dương tự nhiên vào buổi sáng xuất hiện thưa dần hoặc biến mất trong một thời gian, đây là hiện tượng bình thường hay dấu hiệu cảnh báo?

Vì sao nam giới có hiện tượng "chào cờ" buổi sáng?

TS.BS.CKII Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết hiện tượng cương dương tự nhiên vào buổi sáng là phản ứng sinh lý quen thuộc ở nam giới. Hiện tượng này thường liên quan đến các đợt cương dương xảy ra trong lúc ngủ, được gọi là cương dương về đêm (Nocturnal Penile Tumescence - NPT).

Các đợt cương này thường xuất hiện trong giai đoạn ngủ REM (Rapid Eye Movement), khi hệ thần kinh, hệ mạch máu và nội tiết vẫn hoạt động tích cực dù cơ thể đang nghỉ ngơi.

Theo bác sĩ Anh Duy, có thể hình dung hiện tượng cương buổi sáng như một lần "kiểm tra hệ thống" tự nhiên của cơ thể sau một đêm ngủ. Tuy nhiên, nếu vài ngày gần đây nam giới ít thấy hiện tượng này hơn thì cũng không nên vội kết luận rằng chức năng sinh lý đang suy giảm. Cơ thể con người không vận hành theo một lịch trình cố định, nên việc cương buổi sáng không nhất thiết phải xuất hiện mỗi ngày.

Bác sĩ Anh Duy đang khám cho một trường hợp bệnh nhân.

Có nhiều nguyên nhân rất đời thường khiến hiện tượng này trở nên thưa hơn như ngủ không đủ giấc, thức khuya kéo dài, căng thẳng tâm lý, làm việc quá sức, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, ít vận động hoặc tăng cân. Thậm chí, việc thức dậy không đúng vào giai đoạn ngủ REM cũng có thể khiến nam giới không nhận thấy hiện tượng cương buổi sáng dù trong đêm vẫn xảy ra các đợt cương sinh lý bình thường.

Một nghiên cứu của Karacan và cộng sự đăng trên Archives of General Psychiatry cho thấy nam giới trẻ tuổi trung bình có hơn 4 lần cương dương trong một đêm, mỗi lần kéo dài khoảng 30 phút và phần lớn liên quan đến giấc ngủ REM. Điều này cho thấy cương dương khi ngủ là hiện tượng sinh lý bình thường, không nhất thiết phản ánh ham muốn hoặc sự kích thích tình dục.

Theo TS.BS Trà Anh Duy, một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua chính là chất lượng giấc ngủ.

Testosterone là hormone đóng vai trò then chốt đối với năng lượng, ham muốn tình dục và chức năng sinh lý của nam giới. Nghiên cứu của Leproult và Van Cauter công bố trên JAMA cho thấy chỉ sau một tuần ngủ khoảng 5 giờ mỗi đêm, nồng độ testosterone ban ngày ở những nam giới trẻ khỏe mạnh có thể giảm từ 10-15%.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc hoặc chất lượng giấc ngủ kém, cơ thể sẽ chịu tác động rõ rệt, trong đó có sự suy giảm các dấu hiệu sinh lý tự nhiên như hiện tượng "chào cờ" buổi sáng.

Khi nào cần cảnh giác và đi khám?

Dù vậy, bác sĩ Anh Duy khuyến cáo nam giới không nên chủ quan nếu tình trạng ít hoặc mất cương buổi sáng kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng liên tiếp.

Đặc biệt, cần lưu ý khi hiện tượng này đi kèm các biểu hiện như giảm ham muốn tình dục, khó đạt được độ cương khi quan hệ, khó duy trì độ cương, thường xuyên mệt mỏi, tăng cân bất thường, ngủ ngáy nhiều hoặc đang mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu.

Trong những trường hợp này, sự thay đổi có thể là tín hiệu cảnh báo các vấn đề liên quan đến hệ mạch máu, nội tiết, chuyển hóa, rối loạn giấc ngủ hoặc sức khỏe tâm lý.

Chuyên gia cũng lưu ý, điều không nên làm là tự ý mua và sử dụng các loại thuốc tăng cường sinh lý chỉ vì vài buổi sáng không xuất hiện hiện tượng cương tự nhiên. Các thuốc hỗ trợ cương dương có vai trò trong điều trị nhưng cần được chỉ định đúng đối tượng, đặc biệt ở những người có bệnh lý tim mạch, huyết áp hoặc đang sử dụng các loại thuốc khác.

Theo TS.BS Trà Anh Duy, việc ít cương buổi sáng chưa đồng nghĩa với yếu sinh lý. Nếu hiện tượng này chỉ xảy ra tạm thời trong giai đoạn cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc chịu nhiều áp lực, nam giới nên ưu tiên điều chỉnh lối sống bằng cách ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, tăng cường vận động và theo dõi thêm.

Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài hoặc xuất hiện kèm các rối loạn khác về chức năng tình dục, việc thăm khám chuyên khoa nam học là cần thiết để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cơ thể thường phát đi những tín hiệu cảnh báo rất sớm. Điều quan trọng là nhận biết đúng để kiểm tra kịp thời, thay vì tự lo lắng hoặc tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.