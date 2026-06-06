Bác sĩ nói thẳng: Chỉ chạy bộ thôi chưa đủ, muốn giảm nguy cơ đau tim cần thêm 2 việc này

Một bác sĩ nổi tiếng trên truyền hình đã giải thích cách mọi người có thể giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ thông qua những thay đổi trong lối sống.

Bác sĩ Amir Khan là bác sĩ đa khoa thuộc hệ thống y tế quốc gia Anh (NHS) và là nhân vật truyền thông quen thuộc, thường xuất hiện trong các chương trình như Lorraine và Good Morning Britain. Ông cũng là đồng dẫn chương trình podcast No Appointment Necessary.

Trong một tập phát sóng gần đây, bác sĩ Khan cho biết một chế độ tập luyện toàn diện mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ông giải thích rằng việc vận động thường xuyên không chỉ giúp giảm nguy cơ đau tim mà còn cải thiện tình trạng kháng insulin và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Vị bác sĩ khuyến nghị mọi người nên kết hợp ba nhóm bài tập trong lịch trình hằng tuần, gồm: bài tập tim mạch, tập sức mạnh và các bài tập cân bằng – kéo giãn cơ thể.

Giải thích về lợi ích của bài tập tim mạch, ông nói: “Khi nói đến sức khỏe tổng thể, tôi cho rằng mọi người nên tập trung vào ba loại vận động. Đầu tiên là các bài tập tim mạch, giúp đánh giá mức độ khỏe mạnh của tim và phổi, cũng như hiệu quả của tim trong việc vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến các cơ quan.”

Ông cho biết các hoạt động như chạy bộ, bơi lội hoặc bất kỳ bài tập nào làm tăng nhịp tim đều rất tốt cho hệ tim mạch.

“Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng vì nó giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.”

Các hoạt động như chạy bộ, bơi lội hoặc bất kỳ bài tập nào làm tăng nhịp tim đều rất tốt cho hệ tim mạch.

Tiếp đó, bác sĩ Amir Khan nhấn mạnh tầm quan trọng của các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp.

Ông giải thích: “Tập sức mạnh bao gồm các bài tập kháng lực giúp xây dựng khối cơ. Đây cũng là một phần rất quan trọng của sức khỏe vì nó hỗ trợ cải thiện tình trạng kháng insulin, giúp kiểm soát cholesterol và giảm nguy cơ té ngã.”

Tập sức mạnh giúp xây dựng khối cơ.

Theo ông, vẫn còn một mảnh ghép quan trọng khác mà nhiều người thường bỏ qua.

“Phần cuối cùng của bức tranh là các bài tập cân bằng và kéo giãn cơ thể.”

Những hoạt động như yoga, giãn cơ hay các bài tập cải thiện sự linh hoạt không chỉ giúp cơ thể dẻo dai hơn mà còn hỗ trợ sức khỏe khớp.

Bác sĩ Amir Khan cho biết: “Tập tạ, chạy bộ và một số hình thức vận động khác có thể khiến các gân – bộ phận kết nối cơ với xương – bị co ngắn lại.”

Vì vậy, nếu cơ thể thiếu linh hoạt hoặc không được kéo giãn thường xuyên, nguy cơ chấn thương sẽ tăng lên.

“Các bài tập giữ thăng bằng và kéo giãn sẽ giúp giảm nguy cơ gặp chấn thương.”

Những hoạt động như yoga, giãn cơ hay các bài tập cải thiện sự linh hoạt không chỉ giúp cơ thể dẻo dai hơn mà còn hỗ trợ sức khỏe khớp.

Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, các chuyên gia y tế đều khuyến khích người trưởng thành duy trì hoạt động thể chất thường xuyên. Ngay cả việc tập luyện một vài buổi mỗi tuần cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch.

Những khuyến nghị vận động dành cho người trưởng thành

Đối với người từ 19 đến 64 tuổi, các chuyên gia khuyến nghị:

- Tập các bài tăng cường sức mạnh cho toàn bộ các nhóm cơ chính ít nhất 2 ngày mỗi tuần.

- Duy trì tối thiểu 150 phút hoạt động thể lực cường độ vừa phải mỗi tuần hoặc 75 phút hoạt động cường độ cao.

- Phân bổ thời gian tập đều trong tuần, lý tưởng là 4–5 ngày hoặc mỗi ngày.

- Hạn chế ngồi hoặc nằm quá lâu, tăng cường vận động trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo bác sĩ Amir Khan, bí quyết để bảo vệ trái tim không nằm ở một bài tập “thần kỳ” nào, mà là sự kết hợp hài hòa giữa vận động tim mạch, rèn luyện cơ bắp và duy trì sự linh hoạt của cơ thể trong thời gian dài.