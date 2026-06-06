Đi bơi mùa hè mà lười làm 3 việc này: Tóc không chỉ xơ xác như rơm mà còn biến màu kinh dị

Nếu tiếp xúc với nước hồ bơi trong thời gian dài mà không có biện pháp bảo vệ, tóc bạn sẽ phải đối mặt với 4 tình trạng tồi tệ.

Mùa hè oi bức là thời điểm lý tưởng để đắm mình trong làn nước mát của hồ bơi. Thế nhưng, nếu không bảo vệ tóc đúng cách, chất clo trong nước hồ bơi sẽ biến mái tóc suôn mượt của bạn thành "thảm họa" xơ rối, thậm chí là đổi màu loang lổ.

Bác sĩ vạch trần 4 "hung thần" hủy hoại mái tóc khi đi bơi

Theo Bác sĩ da liễu Ko Po-Huan tại Đài Loan, Trung Quốc, clo trong hồ bơi chính là "sát thủ giấu mặt" đối với sức khỏe của mái tóc và da đầu. Nếu tiếp xúc với nước hồ bơi trong thời gian dài mà không có biện pháp bảo vệ, tóc bạn sẽ phải đối mặt với 4 tình trạng tồi tệ sau:

1. Tóc bị biến màu dị thường (ngả xanh, ngả vàng)

Nhiều người lầm tưởng clo là chất làm tóc đổi màu, nhưng thủ phạm thực sự lại là ion đồng có trong nước. Chất clo đóng vai trò là "chất xúc tác" khiến các ion đồng bám chặt vào sợi tóc, sau khi bị oxy hóa sẽ chuyển sang tông màu xanh lá cây hoặc vàng úa.

Đối với tóc sẫm màu tự nhiên, hiện tượng này có thể khó nhận ra, nhưng với những ai có mái tóc tẩy, nhuộm sáng hoặc nhuộm highlight thì "thảm họa" này gần như không thể tránh khỏi. Chưa kể, clo làm bung các lớp biểu bì tóc (lớp vảy bảo vệ bên ngoài), khiến các phân tử màu nhuộm bị thất thoát ra ngoài. Kết quả là tóc nhuộm sẽ phai màu nhanh chóng, mất đi độ bóng và chuyển sang tông màu xỉn, xơ xác rất mất thẩm mỹ.

2. Biểu bì tóc bị phá hủy gây khô xơ, thắt nút

Chất clo là một chất oxy hóa cực mạnh, nó tấn công trực tiếp vào cấu trúc biểu bì của sợi tóc. Ở trạng thái khỏe mạnh, các lớp biểu bì này sẽ xếp chồng lên nhau một cách trật tự, giúp tóc bắt sáng và mềm mượt. Nhưng khi bị ngâm trong nước clo, các lớp vảy này sẽ bị dựng ngược lên như mái ngói bị lật, bám rít vào nhau gây ra tình trạng tóc rối nùi, thắt nút nghiêm trọng và không thể chải mượt.

3. Tổn thương da đầu, gây khô ngứa và bong tróc

Không chỉ tàn phá sợi tóc, clo còn tấn công cả da đầu. Nồng độ clo trong hồ bơi cao hơn rất nhiều so với nước sinh hoạt hàng ngày, do đó tiếp xúc lâu sẽ phá hủy lớp màng lipid bảo vệ da đầu. Da đầu bị mất độ ẩm tự nhiên sẽ bắt đầu khô ráp, ngứa ngáy, thậm chí bong tróc các mảng gàu nhỏ li ti giống như biểu hiện của bệnh viêm da tiết bã.

4. Lười gội đầu ngay sau khi bơi khiến tóc "ngậm" hóa chất

"Bơi xong không chịu gội đầu ngay" là sai lầm chí mạng của rất nhiều người. Sau khi bạn bước lên bờ, lượng clo còn sót lại vẫn tiếp tục quá trình oxy hóa tàn phá mái tóc. Cứ mỗi phút chậm trễ, lớp biểu bì và keratin (protein cấu tạo nên tóc) lại bị tổn thương thêm một phần. Trong suốt thời gian bạn chưa gội đầu, mái tóc vẫn đang âm thầm bị hủy hoại.

Công thức "3 trước - 4 sau" giúp bảo vệ mái tóc toàn diện khi đi bơi

Để thoải mái thả mình dưới dòng nước mát mà vẫn giữ được mái tóc chắc khỏe, bác sĩ Ko Po-Huan khuyến nghị bạn nên nằm lòng bộ bí kíp dưới đây:

3 việc cần chuẩn bị TRƯỚC KHI xuống nước:

Xối tóc thật ướt bằng nước sạch: Hãy để sợi tóc "uống no" nguồn nước sạch trước. Khi tóc đã bão hòa độ ẩm, nó sẽ giảm tối đa khả năng hấp thụ nguồn nước chứa clo độc hại từ hồ bơi.

Thoa dầu dưỡng bảo vệ: Thoa một lớp dầu dưỡng tóc hoặc kem xả khô lên toàn bộ mái tóc. Việc này giúp tạo ra một màng lọc vật lý bảo vệ bên ngoài, ngăn không cho clo phá hủy lớp biểu bì.

Đội mũ bơi bằng silicon: Tuyệt đối không dùng mũ bơi bằng vải vì chúng hầu như không có tác dụng ngăn nước. Một chiếc mũ silicon chất lượng sẽ giúp cách ly tóc khỏi clo và các ion đồng trong nước.

4 bước chăm sóc quan trọng NGAY SAU KHI lên bờ:

Tắm tráng ngay lập tức: Vừa bước lên khỏi hồ bơi, bạn cần đến khu vòi sen để xối rửa sạch vùng đầu trước tiên rồi mới thay quần áo, tuyệt đối không được la cà, trì hoãn.

Dùng dầu gội khử clo: Nên ưu tiên các loại dầu gội chuyên dụng cho người đi bơi hoặc dầu gội có chứa thành phần Vitamin C để trung hòa lượng clo cứng đầu còn sót lại trên tóc.

Hấp tóc/Ủ tóc chuyên sâu: Sau khi gội sạch, bắt buộc phải dùng kem ủ tóc để bổ sung gấp mốc lượng keratin và độ ẩm đã bị thất thoát.

Sấy tóc đúng cách: Dùng khăn bông nhẹ nhàng thấm bóp cho ráo nước (không chà xát mạnh). Khi sấy, hãy điều chỉnh máy sấy ở chế độ gió mát hoặc ấm nhẹ, giữ khoảng cách với tóc 20cm, tuyệt đối không dùng nhiệt độ quá cao để thổi thốc vào tóc.

(Theo Tvbs)