Loại đồ uống mà ung thư đại trực tràng "rất sợ": 1 cốc mỗi ngày, nguy cơ giảm tới 17%

Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy chỉ cần bổ sung một ly đồ uống quen thuộc mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các chuyên gia cho rằng đây là thay đổi đơn giản nhưng mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể.

Uống một ly sữa mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, theo kết quả của một nghiên cứu mới.

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Oxford và tổ chức Cancer Research UK thực hiện cho thấy, việc bổ sung một ly sữa vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp giảm tới 17% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Ung thư đại trực tràng hiện là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Anh, đồng thời số ca mắc ở người trẻ tuổi đang gia tăng nhanh chóng. Theo Cancer Research UK, khoảng 54% trường hợp ung thư đại trực tràng có thể được phòng ngừa thông qua lối sống lành mạnh hơn.

Hút thuốc lá, ít vận động, uống nhiều rượu bia, ăn nhiều thịt chế biến sẵn và chế độ ăn uống kém lành mạnh đều được xem là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Giáo sư Justin Stebbing, chuyên ngành Khoa học Y sinh tại Đại học Anglia Ruskin (Anh), cho biết: "Với vai trò là bác sĩ ung thư, tôi thường tư vấn cho bệnh nhân về cách chế độ ăn uống và lối sống ảnh hưởng đến sức khỏe, bao gồm cả nguy cơ mắc ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu này - một trong những nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay về mối liên hệ giữa chế độ ăn và bệnh tật - đã mang lại những hiểu biết mới về việc các thay đổi đơn giản, ít tốn kém trong ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ ung thư cho mọi người."

Ông cho biết ngoài việc uống thêm một ly sữa mỗi ngày, việc giảm tiêu thụ rượu bia, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn cũng có thể góp phần bảo vệ cơ thể khỏi ung thư.

Nghiên cứu phát hiện rằng những người tiêu thụ thêm 20g cồn mỗi ngày (tương đương một ly rượu vang lớn) có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng tăng 15%.

Trong khi đó, việc ăn hơn 30g thịt đỏ và thịt chế biến sẵn mỗi ngày có liên quan đến mức tăng 8% nguy cơ mắc bệnh.

Một ly sữa mỗi ngày mang lại lợi ích đáng kể

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người uống thêm khoảng 244g sữa mỗi ngày - tương đương một ly lớn - có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn 17%.

Lợi ích này được ghi nhận ở cả sữa nguyên kem, sữa ít béo và sữa tách béo.

Giáo sư Stebbing cho biết: "Các nhà nghiên cứu nhận thấy tác dụng bảo vệ của sữa không phụ thuộc vào những yếu tố khác trong chế độ ăn uống hay lối sống. Điều đó cho thấy lợi ích của sữa không đơn giản là do nó thay thế những thực phẩm kém lành mạnh hoặc xuất hiện trong một chế độ sống lành mạnh nói chung."

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người uống thêm khoảng 244g sữa mỗi ngày - tương đương một ly lớn - có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn 17%.

Vì sao sữa có thể giúp giảm nguy cơ ung thư?

Theo các nhà khoa học, có nhiều cơ chế tiềm năng giải thích tác dụng này.

Trước hết, sữa là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng canxi có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Canxi có thể giúp bảo vệ đường ruột bằng cách liên kết với các chất có khả năng gây hại trong ruột, đồng thời thúc đẩy quá trình loại bỏ những tế bào bất thường.

Giáo sư Stebbing chia sẻ trên The Conversation: "Nhiều sản phẩm sữa còn được bổ sung vitamin D - một dưỡng chất đã được chứng minh có đặc tính chống ung thư và giúp điều hòa quá trình tăng trưởng, phân chia tế bào."

Ngoài ra, lactose trong sữa có thể thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Những vi khuẩn này tạo ra butyrate - một axit béo chuỗi ngắn có tác dụng chống viêm và chống ung thư.

Bên cạnh đó, sữa còn chứa axit linoleic liên hợp (CLA) - một loại axit béo có trong các sản phẩm từ sữa và thịt. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm công bố năm 2021 cho thấy hợp chất này cũng có thể sở hữu đặc tính chống ung thư.

Thay đổi nhỏ nhưng có thể tạo khác biệt lớn

Theo Giáo sư Stebbing, phát hiện này đặc biệt đáng khích lệ vì chỉ cần tăng lượng sữa tiêu thụ ở mức tương đối khiêm tốn mỗi ngày đã có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Ông nhận định: "Việc chỉ cần tăng một lượng nhỏ sữa mỗi ngày nhưng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng là một phát hiện rất tích cực. Điều này cho thấy những thay đổi nhỏ, dễ thực hiện trong chế độ ăn uống hoàn toàn có thể tạo ra tác động lớn đối với sức khỏe cộng đồng."

Ông cũng nhấn mạnh rằng khi các nhà khoa học ngày càng hiểu rõ hơn mối quan hệ phức tạp giữa chế độ ăn và bệnh tật, những nghiên cứu như vậy sẽ giúp định hướng tốt hơn cho cả lựa chọn sức khỏe cá nhân lẫn các chiến lược y tế cộng đồng trong tương lai.

"Khả năng một thay đổi đơn giản trong chế độ ăn có thể tạo ra tác động lớn đến nguy cơ ung thư cho thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực này, đồng thời khẳng định vai trò mạnh mẽ của dinh dưỡng đối với sức khỏe con người."



