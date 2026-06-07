Sau tuổi 40, nhiều người bỗng có “mùi lạ” trên cơ thể mà không thể loại bỏ: Chuyên gia tiết lộ thủ phạm gây sốc

Để tránh xa mùi cơ thể phiền toái này, việc lạm dụng nước hoa để che đậy chỉ là giải pháp tạm thời.

Nhiều người bước sang tuổi trung niên bắt đầu tự ti khi cơ thể xuất hiện mùi dầu mỡ trộn lẫn mùi cỏ khô rất khó chịu. Các chuyên gia y tế khẳng định, đây không phải là mùi hôi do lười tắm rửa, mà là một dấu hiệu sinh lý của sự lão hóa được gọi là "mùi người già".

Đã bao giờ bạn vô tình ngửi thấy một mùi hương khó tả - vừa có vị ngậy của dầu mỡ cũ, vừa có mùi ngai ngái của cỏ khô - phát ra từ những người xung quanh hoặc chính bản thân mình? Đừng hiểu lầm rằng đó là do lười vệ sinh. Theo bác sĩ Đông y Lâm Quán Lương (chia sẻ trên trang Tvbs của Trung Quốc), hiện tượng này trong y học được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là "mùi lão hóa" (hay mùi người già).

Vậy đâu là thủ phạm thực sự gây ra loại mùi này, và làm thế nào để tiêu diệt nó từ gốc rễ?

Thủ phạm thực sự tạo nên 'mùi người già'

Bác sĩ Lâm Quán Lương cho biết, nhiều người lầm tưởng mùi cơ thể xuất hiện là do vi khuẩn phân hủy mồ hôi. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh mùi đặc trưng xuất hiện sau tuổi 40 có cơ chế hình thành hoàn toàn khác biệt.

Ngay từ năm 2001, nhóm nghiên cứu của tập đoàn mỹ phẩm Shiseido (Nhật Bản) đã công bố một công trình mang tính biểu tượng trên tạp chí khoa học Journal of Investigative Dermatology . Nghiên cứu chỉ ra rằng, trong mùi cơ thể của con người có sự xuất hiện của một hoạt chất đặc biệt mang tên 2-Nonenal .

Chất này có mùi dầu mỡ và mùi cỏ khô rất đậm đặc. Số liệu thống kê cho thấy, hoạt chất 2-Nonenal hầu như không thể tìm thấy ở nhóm người trẻ từ 20 đến 30 tuổi. Tuy nhiên, sau tuổi 40, khi cơ thể bắt đầu lão hóa, nồng độ 2-Nonenal sẽ tăng lên rõ rệt và trở thành nguyên nhân cốt lõi gây ra mùi cơ thể ở trung niên và người cao tuổi.

Giải thích sâu hơn, bác sĩ Lâm cho biết bước ngoặt ở tuổi trung niên nằm ở sự thay đổi thành phần bã nhờn và "phản ứng chuỗi oxy hóa". Khi quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại, các enzyme chống oxy hóa giảm đi, lượng oxy hoạt tính (ROS) trong cơ thể sẽ tăng lên. Điều này khiến cho các axit béo không bão hòa Omega-7 (như axit palmitoleic) trên bề mặt da bị oxy hóa mạnh mẽ, cuối cùng phân hủy thành chất 2-Nonenal.

Đáng chú ý, 2-Nonenal là hoạt chất không hòa tan trong nước . Chính vì đặc tính này, dẫu có tắm rửa hàng ngày bằng các loại xà phòng hay sữa tắm thông thường cũng rất khó để tẩy sạch chúng. Đó là lý do vì sao "mùi người già" cứ bám riết không buông, gây ra nhiều nỗi tự ti.

3 nguyên tắc vàng giúp 'xóa sổ' mùi lão hóa từ gốc

Để tránh xa mùi cơ thể phiền toái này, việc lạm dụng nước hoa để che đậy chỉ là giải pháp tạm thời. Bác sĩ Lâm Quán Lương nhấn mạnh phải kết hợp đồng thời giữa "trung hòa vật lý" bên ngoài và "chống oxy hóa" từ bên trong:

1. Trung hòa vật lý bên ngoài: Chọn sữa tắm chứa tannin hồng và trà xanh

Vì xà phòng thông thường bất lực trước 2-Nonenal, các chuyên gia khuyên người trung niên nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tắm rửa có chứa thành phần Tannin chiết xuất từ quả hồng (Persimmon Tannin) hoặc Polyphenol trong trà xanh . Các hoạt chất này có khả năng liên kết hóa học với 2-Nonenal, trực tiếp trung hòa và phân rã các phân tử mùi, giúp làm sạch tận gốc.

2. Chống oxy hóa từ bên trong: Tăng cường thực phẩm 'màu tím' và Vitamin C, E

Bản chất của mùi lão hóa là sự oxy hóa chất béo dưới da, do đó việc bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể là cực kỳ quan trọng:

Chiết xuất từ cà tím và rau củ màu tím: Các nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy, các hợp chất phenolic (đặc biệt là N-trans-feruloylputrescine ) có trong cà tím sở hữu khả năng loại bỏ chất 2-Nonenal cực mạnh, giúp bảo vệ tế bào sừng trên da khỏi tổn thương do oxy hóa.

Bổ sung Vitamin C và E: Đây là hai "khắc tinh" ngăn chặn quá trình axit béo bị oxy hóa thành 2-Nonenal, là những dưỡng chất được các bác sĩ khuyến khích bổ sung hàng ngày qua đường ăn uống.

3. Thay đổi lối sống và cách giặt giũ

Ăn uống thanh đạm: Cắt giảm nhóm thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán sẽ trực tiếp giảm bớt nguồn nguyên liệu thô mà tuyến bã nhờn tiết ra, từ đó làm giảm nồng độ phát tán của mùi cơ thể.

Vệ sinh kỹ đồ dùng cá nhân: Mùi lão hóa có xu hướng bám rất chặt vào sợi vải. Do đó, ruột gối, ga trải giường, áo may may của người lớn tuổi cần được thay giặt định kỳ bằng các loại nước giặt chứa enzyme hoặc có tính năng tẩy dầu mỡ chuyên dụng để đảm bảo đánh bay hoàn toàn các vết mùi tích tụ.

(Theo Tvbs)