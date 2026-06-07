Lưu ý quan trọng cho người thích ăn cá

Không phải bộ phận nào của cá cũng mang lại lợi ích sức khỏe. Một số phần có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc tích tụ chất độc hại, nếu sử dụng thường xuyên có thể ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.

Mật cá: Tuyệt đối không được ăn

Mật cá là bộ phận được các chuyên gia y tế cảnh báo nhiều nhất. Trong dân gian, không ít người tin rằng nuốt mật cá có thể giúp sáng mắt, tăng cường sức khỏe hoặc chữa bệnh. Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Thực tế, nhiều bệnh viện từng tiếp nhận các trường hợp ngộ độc nặng sau khi uống mật cá, đặc biệt là mật cá trắm. Độc tố trong mật có thể gây tổn thương gan, suy thận cấp, rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng và thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng mật cá dưới bất kỳ hình thức nào.

Mang cá: Nơi chứa nhiều vi khuẩn và tạp chất

Mang là cơ quan hô hấp của cá, hoạt động như một "bộ lọc" giúp cá hấp thụ oxy từ nước. Chính vì thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước nên mang cá dễ tích tụ bùn đất, vi khuẩn, ký sinh trùng và các chất ô nhiễm.

So với phần thịt cá, mang cá không có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao hơn. Do đó, khi sơ chế cá, người nội trợ nên loại bỏ hoàn toàn phần mang trước khi chế biến.

Ảnh minh họa.

Ruột cá chưa làm sạch kỹ

Ruột cá là nơi chứa thức ăn chưa tiêu hóa hết cùng lượng lớn vi sinh vật. Nếu khâu làm sạch không đảm bảo hoặc chế biến chưa chín kỹ, người ăn có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột, ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm ký sinh trùng.

Mặc dù tại một số địa phương, ruột cá được xem là nguyên liệu cho nhiều món ăn đặc sản, nhưng các chuyên gia cho rằng chỉ nên sử dụng khi nguồn cá bảo đảm an toàn và được chế biến kỹ lưỡng.

Gan cá: Giàu dinh dưỡng nhưng không nên ăn nhiều

Gan cá chứa nhiều vitamin A, vitamin D và một số dưỡng chất có lợi. Tuy nhiên, đây cũng là cơ quan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và xử lý các chất trong cơ thể cá.

Do đó, gan có thể tích tụ kim loại nặng, hóa chất hoặc các chất ô nhiễm từ môi trường sống của cá. Việc ăn quá nhiều gan cá, đặc biệt từ những loài cá sống trong môi trường ô nhiễm, có thể làm tăng nguy cơ hấp thu các chất không mong muốn.

Ngoài ra, lượng vitamin A quá cao từ gan cá cũng có thể gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài.

Đầu cá của những loài cá lớn

Nhiều người thích ăn đầu cá vì cho rằng đây là phần chứa nhiều dưỡng chất và collagen. Tuy nhiên, với các loài cá lớn sống lâu năm như cá ngừ đại dương, cá kiếm hoặc một số loài cá săn mồi cỡ lớn, nguy cơ tích tụ kim loại nặng như thủy ngân thường cao hơn.

Các chất này có xu hướng tập trung tại đầu, gan và một số cơ quan nội tạng. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người có bệnh lý mạn tính được khuyến cáo hạn chế sử dụng những bộ phận này từ các loài cá lớn.

Bộ phận nào của cá tốt nhất cho sức khỏe?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phần thịt cá vẫn là lựa chọn an toàn và giàu giá trị dinh dưỡng nhất. Đây là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, omega-3, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.

Bên cạnh đó, da cá và trứng cá từ nguồn nguyên liệu bảo đảm cũng có thể bổ sung thêm collagen, chất béo lành mạnh và các vi chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn cá từ nguồn đáng tin cậy, bảo quản đúng cách và chế biến chín kỹ. Ngay cả những phần giàu dinh dưỡng nhất của cá cũng có thể trở thành nguy cơ đối với sức khỏe nếu cá được nuôi hoặc đánh bắt trong môi trường ô nhiễm. Vì vậy, ăn cá đúng cách không chỉ là chọn loại cá phù hợp mà còn cần biết bộ phận nào nên ăn và bộ phận nào nên tránh.