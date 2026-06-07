Công dụng của cây lá lốt

Lá lốt là loại rau gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt. Không chỉ tạo hương vị đặc trưng cho món ăn, lá lốt còn được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền nhờ những lợi ích đối với sức khỏe.

Theo Đông y, lá lốt có vị cay, tính ấm, giúp tán hàn, ôn trung và giảm đau. Trong khi đó, các nghiên cứu hiện đại cho thấy loại cây này chứa tinh dầu, flavonoid, alkaloid cùng nhiều chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe nổi bật của cây lá lốt.

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Trong Đông y, lá lốt được xem là dược liệu có mùi thơm, vị cay, tính ấm. Khi tiếp xúc với cơ thể có thể giúp giảm đau, tán hàn và tăng tuần hoàn máu, giúp giảm đau nhức do lạnh, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc những người thường xuyên bị đau mỏi xương khớp khi thời tiết thay đổi.

Nhiều người sử dụng lá lốt dưới dạng món ăn, nước sắc hoặc nước ngâm chân để hỗ trợ giảm cảm giác đau mỏi. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận tinh dầu trong lá lốt có đặc tính chống viêm nhất định, từ đó có thể góp phần hỗ trợ giảm khó chịu ở khớp và cơ.

Hỗ trợ giảm viêm

Lá lốt chứa nhiều hợp chất thực vật như flavonoid và các thành phần có hoạt tính sinh học khác. Những chất này được biết đến với khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Viêm kéo dài được xem là yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính. Việc bổ sung các loại rau gia vị giàu hợp chất chống oxy hóa như lá lốt có thể góp phần hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tổng thể.

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Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Trong y học cổ truyền, lá lốt thường được sử dụng để hỗ trợ giảm đầy bụng, khó tiêu và cảm giác lạnh bụng sau khi ăn.

Tinh dầu trong lá lốt tạo mùi thơm đặc trưng, đồng thời được cho là có tác dụng kích thích tiêu hóa và giúp người ăn cảm thấy dễ chịu hơn sau bữa ăn. Đây cũng là lý do lá lốt thường xuất hiện trong các món ăn nhiều đạm hoặc chất béo.

Hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu

Theo Đông y, tính ấm của lá lốt giúp thúc đẩy lưu thông khí huyết, hỗ trợ cải thiện tình trạng tay chân lạnh hoặc cảm giác tê mỏi do tuần hoàn kém.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Các nghiên cứu cho thấy lá lốt chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa. Chế độ ăn giàu thực phẩm chứa chất chống oxy hóa thường được khuyến khích nhằm hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch và quá trình lão hóa lành mạnh.

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Hỗ trợ kiểm soát axit uric

Trong dân gian, lá lốt thường được sử dụng như một loại thực phẩm hỗ trợ cho người có nồng độ axit uric cao hoặc người mắc bệnh gút.

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy các hoạt chất trong lá lốt có thể góp phần hỗ trợ điều hòa quá trình chuyển hóa liên quan đến axit uric. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ và không thể thay thế thuốc điều trị hoặc chế độ ăn uống do bác sĩ chỉ định.

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Lá lốt chứa một lượng nhất định vitamin C, beta-carotene, canxi, sắt và phốt pho.

Những dưỡng chất này tham gia vào nhiều quá trình quan trọng của cơ thể như duy trì hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe xương, tham gia sản xuất hồng cầu và bảo vệ tế bào khỏi tác động của stress oxy hóa.

Mặc dù lượng lá lốt sử dụng trong mỗi bữa ăn thường không lớn, nhưng đây vẫn là nguồn bổ sung vi chất có lợi trong chế độ ăn đa dạng.

Hỗ trợ thư giãn và giảm mệt mỏi

Ngâm chân bằng nước lá lốt là một phương pháp được nhiều người áp dụng hàng ngày để giảm nhức mỏi. Hơi nước ấm kết hợp với tinh dầu tự nhiên từ lá lốt có thể mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu sau một ngày làm việc hoặc vận động kéo dài.

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Những ai nên thận trọng khi sử dụng lá lốt?

Dù mang lại nhiều lợi ích, lá lốt không nên được sử dụng quá mức trong thời gian dài. Người đang mắc các bệnh lý mạn tính, phụ nữ mang thai hoặc những người đang điều trị bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có ý định sử dụng lá lốt thường xuyên như một biện pháp hỗ trợ sức khỏe.