Trái tim người đàn ông đập trong lồng ngực bé gái 13 tuổi: Nhìn lại quy trình ghép tạng "cho đi là còn mãi"

Thấp thỏm chờ đợi từng ngày, giờ đây, bé gái 13 tuổi đã có cơ hội sống tiếp nhờ trái tim hiến tặng từ người đàn ông 33 tuổi.

Tối 6-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin, các bác sĩ của bệnh viện cùng với các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho một bé gái 13 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn.Trái tim được điều phối từ một người hiến chết não 32 tuổi tại Bệnh viện Nhân dân 115 đã mang đến cơ hội sống mới cho người bệnh sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Trước đó khoảng 6 tháng, bệnh nhi xuất hiện tình trạng phù chân, khó thở tăng dần và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tuy nhiên, bệnh cơ tim giãn vẫn tiếp tục tiến triển khiến chức năng tim suy giảm nghiêm trọng. Khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn mang lại hiệu quả như mong đợi, ghép tim trở thành cơ hội cuối cùng để duy trì sự sống cho người bệnh.

Quả tim hiến tặng được bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển khẩn trương về BV ĐHYD. Mỗi phút được rút ngắn trên hành trình này đều góp phần bảo đảm chất lượng tạng ghép và nâng cao cơ hội thành công cho ca ghép tim.

Ê-kíp khẩn trương vận chuyển tạng ghép về BV ĐHYD nhằm tối ưu thời gian thiếu máu lạnh và chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Cơ hội ấy đến khi Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia thông báo có nguồn tim hiến tương thích từ một trường hợp chết não tại Bệnh viện Nhân dân 115. Người hiến là nam giới 32 tuổi không may bị xuất huyết não lượng lớn. Trong thời khắc đau thương, gia đình người bệnh đã đồng ý hiến tặng mô, tạng với mong muốn cứu giúp những người bệnh đang chờ ghép.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin điều phối, Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược đã trực tiếp chỉ đạo kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 sang Bệnh viện Đại học Y dược để chuẩn bị phẫu thuật, đồng thời ê-kíp ghép tim của Bệnh viện nhanh chóng đến Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận tim hiến.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, các thành viên trong ê-kíp của Bệnh viện Đại học Y dược phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện quy trình lấy tim hiến từ người hiến chết não, chuẩn bị cho hành trình hồi sinh sự sống của người bệnh đang chờ ghép.

Mỗi ca hiến - ghép tạng là sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên gia, nhiều đơn vị và nhiều quy trình chuyên môn. Trong từng thời khắc, sự tập trung, chính xác và tinh thần trách nhiệm của toàn bộ ê-kíp là yếu tố góp phần quyết định thành công của ca ghép.

Theo GS TS BS. Nguyễn Hoàng Định (Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược), Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính, đây là trường hợp suy tim giai đoạn cuối trên bệnh nhi với chỉ định ghép tim tuyệt đối. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước ghép đã góp phần quan trọng vào thành công của ca phẫu thuật.

Một trong những thuận lợi của ca ghép lần này là khoảng cách địa lý gần giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đại học Y dược, giúp rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh của tạng ghép, bảo đảm chất lượng quả tim và nâng cao độ an toàn cho toàn bộ quá trình phẫu thuật.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, trái tim mới đã đập trở lại mạnh mẽ trong lồng ngực người nhận. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực sau ghép với các chỉ số sinh hiệu ổn định, ghi nhận những tín hiệu phục hồi khả quan.

Tại Bệnh viện Đại học Y dược, các thành viên trong ê-kíp tiến hành phẫu thuật ghép tim cho người bệnh. Sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa đã góp phần bảo đảm an toàn và hiệu quả cho toàn bộ quá trình phẫu thuật.

Khoảnh khắc GS TS BS. Nguyễn Hoàng Định (Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược), Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính tập trung cao độ trong từng thao tác. Đằng sau mỗi quyết định chuyên môn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm của người phẫu thuật viên trong hành trình giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

Trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng nhưng nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực của Bệnh viện Đại học Y dược trong việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị của những trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại Việt Nam.

Qua ca bệnh này, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến người hiến tạng cùng gia đình vì nghĩa cử cao đẹp trên hành trình nối dài sự sống. Đây cũng là động lực để Bệnh viện tiếp tục phát triển chương trình ghép tạng nói chung và ghép tim nói riêng, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và phối hợp đa chuyên khoa nhằm mang lại thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh trong tương lai.