Nếu được hỏi loại cây nào vừa có thể trồng làm rau ăn hằng ngày, vừa là vị thuốc quý trong Đông y, vừa đẹp như cây cảnh trang trí nhà - câu trả lời gần như chắc chắn là cây đinh lăng.

Ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, đinh lăng là loại cây gần như nhà nào cũng có, mọc um tùm ngoài vườn hoặc trong chậu trước hiên nhà. Người ta dùng lá đinh lăng luộc ăn, nấu canh, làm gỏi, quen thuộc đến mức nhiều người không nghĩ đây là một loại thảo dược đã được nghiên cứu bài bản. Nhưng từ khi làn sóng "cây cảnh kết hợp thảo dược" nở rộ trong vài năm gần đây, đinh lăng bỗng được nhìn nhận lại với sự trân trọng khác hẳn, đặc biệt ở các gia đình đô thị.

Đinh lăng có tên khoa học là Polyscias fruticosa , thuộc họ Ngũ gia bì (Araliaceae), cùng họ với nhân sâm Hàn Quốc ( Panax ginseng ). Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên: cả hai loài đều chứa nhóm hoạt chất saponin, loại hợp chất được nghiên cứu rộng rãi về tác dụng tăng cường sức khỏe tổng thể.

Cây có nhiều loại: đinh lăng lá nhỏ (phổ biến nhất, lá xẻ nhiều tầng, mép lá có răng cưa), đinh lăng lá to và đinh lăng lá tròn. Về mặt dược học, đinh lăng lá nhỏ được đánh giá có hàm lượng hoạt chất cao hơn và được dùng nhiều hơn trong các bài thuốc truyền thống.

6 công dụng của cây đinh lăng được y học ghi nhận

1. Tăng cường sức khỏe tổng thể, chống mệt mỏi

Đây là công dụng phổ biến nhất và cũng được nghiên cứu nhiều nhất của đinh lăng. Rễ cây chứa các saponin triterpenoid, polyacetylen, flavonoid và nhiều loại vitamin nhóm B, những thành phần được ghi nhận có tác dụng bổ dưỡng, giúp cơ thể phục hồi sau giai đoạn mệt mỏi kéo dài.

Trong y học cổ truyền, rễ đinh lăng phơi khô thường được dùng để nấu nước uống hằng ngày cho người hay mệt mỏi, suy nhược, kém ăn kém ngủ. Đặc biệt, rễ cây càng già (từ 5 năm tuổi trở lên) thì hàm lượng hoạt chất càng cao, tác dụng bồi bổ càng rõ rệt — đây là lý do nhiều gia đình trồng đinh lăng theo kiểu "để dành", không vội đào rễ mà chờ cây đủ tuổi.

2. Hỗ trợ giấc ngủ và giảm lo âu

Ít người biết rằng đinh lăng không chỉ giúp hết mệt mà còn có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Một số nghiên cứu trong nước ghi nhận rằng chiết xuất từ rễ đinh lăng có tác dụng an thần nhẹ, giúp người dùng dễ đi vào giấc ngủ hơn và ngủ sâu hơn, đặc biệt với những người bị mất ngủ do căng thẳng thần kinh.

Cơ chế được cho là liên quan đến khả năng điều tiết hệ thần kinh trung ương của các saponin có trong rễ cây. Tuy nhiên, tác dụng này thường chỉ xuất hiện rõ ràng khi dùng đều đặn trong thời gian dài, không phải uống một lần là thấy ngay.

3. Tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung

Đây là điểm khiến nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Theo y học cổ truyền, đinh lăng có tác dụng "bổ não", tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung. Một số nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cũng cho thấy chiết xuất đinh lăng có thể cải thiện chức năng học tập và ghi nhớ.

Trước đây, trong các gia đình nông thôn, học sinh thi cử thường được cho uống nước đinh lăng nấu từ lá hoặc rễ như một "bài thuốc dân gian" hỗ trợ học hành. Truyền thống này có thể xuất phát từ những quan sát thực tế qua nhiều thế hệ, dù chưa có bằng chứng lâm sàng đủ lớn để kết luận chắc chắn.

4. Kháng viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch

Lá và rễ đinh lăng chứa các hợp chất có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn nhất định. Trong y học dân gian, lá đinh lăng tươi giã nát đôi khi được đắp lên vết thương nhỏ, vết côn trùng đốt để giảm sưng tấy. Nước sắc từ lá hoặc rễ cũng được dùng trong một số bài thuốc chữa cảm lạnh, đau nhức xương khớp.

Đặc biệt, đinh lăng được ghi nhận trong nhiều tài liệu Đông y Việt Nam là vị thuốc có tác dụng "thông kinh lạc", hỗ trợ lưu thông khí huyết, được dùng cho người hay tê bì tay chân, đau mỏi lưng do làm việc nặng.

5. Hỗ trợ sức khỏe phụ nữ sau sinh

Đây là công dụng được lưu truyền rộng rãi nhất trong dân gian Việt Nam. Từ xa xưa, phụ nữ sau sinh thường được nấu canh lá đinh lăng với thịt nạc hoặc xương để bồi bổ sức khỏe, lợi sữa và phục hồi sau quá trình sinh nở.

Canh đinh lăng có vị thanh, dễ ăn, giàu dinh dưỡng, phù hợp với người đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe. Dù y học hiện đại chưa có nghiên cứu lâm sàng toàn diện về tác dụng này, đây vẫn là một trong những bài thuốc dân gian được tin dùng và lưu truyền lâu nhất trong văn hóa ẩm thực, chăm sóc sức khỏe của người Việt.

6. Làm đẹp da và chống oxy hóa

Nhờ hàm lượng flavonoid và vitamin C có trong lá, đinh lăng cũng được dùng trong một số bài thuốc dân gian chăm sóc da. Nước sắc lá đinh lăng loãng được dùng để rửa mặt hoặc thêm vào nước tắm, với tác dụng làm sạch nhẹ và hỗ trợ làn da tươi mát hơn. Tất nhiên đây là những mẹo dân gian cần kết hợp với lối sống lành mạnh, không phải "thần dược" chữa mọi vấn đề da liễu.

Nhiều người trồng đinh lăng chỉ biết hái lá ăn, nhưng thực ra rễ cây mới là bộ phận được y học cổ truyền đánh giá cao nhất. Rễ đinh lăng (đặc biệt là rễ cây từ 3–5 năm tuổi trở lên) chứa hàm lượng saponin và các hoạt chất sinh học cao hơn hẳn so với lá. Rễ thường được thu hoạch vào mùa thu hoặc đông, rửa sạch, thái lát mỏng rồi phơi khô hoặc sao vàng trước khi dùng.

Để sử dụng rễ đinh lăng hiệu quả, bạn nên tham khảo chỉ dẫn của thầy thuốc đông y. Dù đinh lăng là thảo dược tự nhiên, dùng quá liều hoặc trong thời gian dài không kiểm soát có thể gây ra tác dụng phụ như tiêu chảy, mệt mỏi, chóng mặt. Một số trường hợp hiếm gặp còn ghi nhận phản ứng dị ứng với saponin trong rễ cây.

Đinh lăng đã gắn bó với người Việt hàng trăm năm, từ mâm cơm giản dị đến tủ thuốc gia đình. Đây thực sự là một trong những loại cây đáng trồng nhất: vừa xanh mát nhìn mắt, vừa có rau ăn quanh năm, vừa có thuốc để dùng khi cần.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng đinh lăng như một loại thảo dược.