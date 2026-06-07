Loại quả nhiều magie gấp 2 lần chuối, biết ăn thì huyết áp cao cũng phải “sợ”

Một loại quả quen thuộc chứa nhiều magie và hàng trăm hợp chất thực vật có lợi, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch.

Ăn đa dạng rau củ và trái cây từ lâu đã được xem là nền tảng của một chế độ ăn lành mạnh. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết càng bổ sung nhiều loại thực vật khác nhau, cơ thể càng nhận được nhiều dưỡng chất và hệ vi sinh đường ruột càng được cải thiện. Trong số những vi chất quan trọng nhưng thường bị bỏ quên, magie là một cái tên đáng chú ý.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Patricia Bannan, magie tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Khoáng chất này giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, hỗ trợ hoạt động của não bộ, cơ bắp và các cơ quan nội tạng. Magie cũng góp phần duy trì tâm trạng ổn định, hỗ trợ quá trình vận chuyển vitamin D và giúp hệ xương khớp hoạt động bình thường.

Nhiều nghiên cứu còn cho thấy việc duy trì lượng magie đầy đủ có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Một tổng quan nghiên cứu ghi nhận những người tiêu thụ nhiều magie hơn có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn khoảng 8% so với nhóm hấp thụ ít nhất.

Loại quả quen thuộc chứa nhiều magie

Khi nhắc đến trái cây giàu magie, nhiều người thường nghĩ ngay đến chuối. Tuy nhiên, theo tổng hợp của Health.com, chanh leo (chanh dây) mới là một trong những loại quả nổi bật về hàm lượng khoáng chất này. Một cốc ruột chanh dây (khoảng 236g) cung cấp khoảng 68mg magie, trong khi một quả chuối cỡ trung bình chỉ chứa khoảng 32mg magie. Điều đó đồng nghĩa lượng magie từ chanh leo có thể cao gấp hơn 2 lần so với chuối nếu xét theo khẩu phần ăn tương đương.

Một cốc ruột chanh dây (khoảng 236g) cung cấp khoảng 68mg magie. (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Pharmacology cho biết các nhà khoa học đã xác định được hơn 110 hợp chất hóa thực vật trong chanh dây. Những hợp chất này thể hiện nhiều hoạt tính sinh học như chống oxy hóa, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, hỗ trợ điều hòa đường huyết và mỡ máu.

Các nhà nghiên cứu nhận định rằng chanh dây có tiềm năng góp phần hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính, bao gồm tăng huyết áp và rối loạn lipid máu. Phần ruột quả có thể dùng trực tiếp, pha nước uống, làm sinh tố hoặc kết hợp với sữa chua. Ngoài ra, đây cũng là một trong những loại trái cây có hàm lượng protein tương đối cao.

Không chỉ chanh dây mới giàu magie

Bên cạnh chanh dây, magie còn xuất hiện trong nhiều thực phẩm quen thuộc khác. Các loại rau lá xanh đậm như rau bina, đậu Hà Lan, khoai tây, các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, hạt chia hay đậu phộng đều là những nguồn cung cấp magie tốt. Một số loại trái cây như chuối, bơ, kiwi, đu đủ cũng chứa lượng magie đáng kể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người duy trì chế độ ăn đa dạng với rau xanh, trái cây, đậu đỗ và ngũ cốc nguyên hạt thường đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu magie hằng ngày. Ngược lại, việc thường xuyên bỏ qua các nhóm thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ thiếu hụt magie, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, giấc ngủ và nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể.